Masterchef Italia 9 – i 20 concorrenti ufficiali e il loro profilo

Da giovedì 19 dicembre, in prima serata su SkyUno, sta andando in onda la nuova edizione di Masterchef Italia 9, con i nuovi concorrenti.

Sono stati numerosi gli aspiranti cuochi che hanno partecipato alle preselezioni della nona stagione del talent culinario.

Al cospetto dei giudici Antonino Cannvacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli solo in venti sono riusciti ad entrare nelle celebre MasterClass.

Nel corso delle puntate dovranno lottare duramente per conquistare il titolo di nono MasterChef d’Italia.

Masterchef Italia 9 il profilo dei 20 concorrenti

Andrea De Giorgi.

Andrea è il concorrente più giovane della nona edizione. Ha 23 anni, viene da Lecce ma vive stabilmente a Milano, dove lavora in una gelateria. E’ cresciuto nel ristorante dei nonni, dove il padre era pizzaiolo ed il nonno chef. Da quel ristorante, che oggi non esiste più, è nata la sua passione per la cucina.

Annamaria Magi.

Annamaria e’ una signora 55 anni che vive a Lecce ed è casalinga. Pur avendo sempre avuto la possibilità di lavorare nell’azienda del marito ha preferito rimanere a casa. E’ una donna legata alle tradizioni e la sua cucina è veloce, semplice (e deliziosa). I famigliari spesso la rimproverano di realizzare piatti troppo saporiti.

Milenys De Las Mercedes Gordillo Sanchez.

Milenys è originaria di Cuba ma vive da 18 anni a Camerino. Ha 49 anni e nella vita fa la commessa. Si è follemente innamorata della cucina italiana e le piace prendere per la gola il marito, i famigliari e gli amici. Spera che la passione per la cucina possa trasformarsi in un lavoro.

Antonio Lorenzon.

Antonio è un art director e vive a Bassano del Grappa. Ha avuto sin da piccolo la passione per la cucina guardando i suoi genitori. Definisce eclettico il suo stile culinario in quanto è semplice e coreografico allo stesso tempo. Sogna di aprire un table d’hôte in Costa Azzurra insieme al suo compagno.

Nicolò Duchini.

Nicolò ha 29 anni e viene da Montepulciano. Si occupa di social media e comunicazione ma auspica di cambiare vita unendo la passione per la cucina con il lavoro attuale. Adora la cucina sofisticata e gourmet. Il suo piatto è piccione ai lamponi essiccati con polvere di nocciole.

Masterchef Italia 9 la seconda cinquina di concorrenti

Marisa Maffeo.

Marisa ha 34 anni è nata a Castel San Lorenzo, in provincia di Salerno, ma vive a Parma dove ha lavorato come infermiera. La passione per la cucina è nata grazie alla madre e alla nonna. Partecipa al talent per superare i propri limiti e diventare una vera chef.

Davide Tonetti.

Il trentunenne Davide vive a Trieste è, al momento, un papà a tempo pieno in attesa di una nuova occupazione. Ama fare esperimenti in cucina e realizzare piatti creativi. Sogna di acquistare una cascina nel basso colle friulano. Vorrebbe ristrutturarla e aprire un ristorante con bed & breakfast.

Maria Assunta Cassetta.

Maria Assunta è un’insegnante di 55 anni che vive a Rapolla. Si definisce un’eterna studentessa, tant’è che studia per conseguire una laurea in Psicologia. Con il montepremi aprirebbe una cucina didattica per aiutare le persone in difficoltà.

Giada Meloni.

Giada ha 27 anni, viene da Cornaredo e nella vita si occupa di comunicazione. Definita la “signorina precisetti” dai giudici per la sua minuziosità, è molto ambiziosa e vuole a tutti i costi vincere la nona edizione.

Luciano Di Marco.

Luciano viene da Palermo, ha 52 anni ed è geometra. E’ un uomo sensibile che ama sperimentare in cucina e si diverte davanti ai fornelli. Partecipa a Masterchef per mettersi in gioco, soprattutto per essere credibile come chef per le tre figlie.

Masterchef Italia 9 la terza cinquina

Francesca Moi.

Francesca viene da Pisa, ha 29 anni e lavora in una pasticceria. Gestiva un piccolo blog di cucina ed un suo follower le ha consigliato di iscriversi al talent. Sogna di aprire un piccolo agriturismo con 30 coperti nelle colline toscane, circondato da alberi, piante ed animali.

Domenico Letizia.

Domenico ha 36 anni e vive a Marcianise. Nella vita è un avvocato ed un co-founder di una startup innovativa. E’ molto legato alla cucina tradizionale. Il sogno nel cassetto è coltivare la passione per la cucina aprendo un ristorante nel suo paese.

Nunzia Borelli.

Nunzia ha 45 anni, viene da Napoli e fa l’estetista. Anche lei è legata alla cucina tradizionale ma allo stesso tempo ama sperimentare ed esplorare nuove tecniche e nuovi piatti. Spera di cambiare vita, lasciando l’attuale lavoro per diventare una chef professionista.

Maria Teresa Ceglia.

La trentunenne Maria Teresa è nata a Cerignola ma vive a Milano dove si occupa di consulenze finanziarie. E’ una donna ambiziosa e sogna di tornare nella terra natia aprendo un ristorante all’aperto tra le vigne di famiglia.

Rossella Costa.

Rossella è un’imprenditrice di 48 anni che viene da Catanzaro. Per lei Masterchef rappresenta una vetrina per farsi conoscere al grande pubblico. Gestisce una falegnameria con il marito da 27 anni, ma sogna di aprire un ristorantino.

Masterchef gli altri cinque concorrenti

Giulia Busato.

Giulia è originaria di Noale, in provincia di Venezia, ma da tanto tempo vive a Treviso dove lavora come operatrice di patronato. E’ laureata in giurisprudenza e ha deciso di partecipare a Masterchef per sconfiggere le sue insicurezze e paure.

Gianna Meccariello.

Gianna ha 29 anni e vive a Bolzano. E’ una commessa che ha una grande passione per il canto e la cucina. Il suo sogno nel cassetto è di aprire una tavola calda dove i clienti possano mangiare in maniera buona e gustosa.

Fabio Scotto Di Vetta.

Fabio ha 38 anni, viene da Napoli ed è un avvocato. Partecipa al talent culinario per confrontarsi con persone competenti nella cucina non professionale e lasciarsi ispirare. Anche lui sogna di aprire un ristorante.

Alexandro Picchietti Fabrizi.

Alexandro ha 40 anni, viene da Roma e fa il manovratore di piattaforme aeree. Quando era piccolo si dilettava a cucinare sotto l’occhio vigile della madre. Masterchef rappresenta per lui un’avventura nata per gioco.

Vincenzo Trimarco.

Vincenzo è il concorrente più anziano di questa edizione. Vive a Salerno, ha 65 anni ed è un doganalista. Adora trascorrere molto tempo davanti ai fornelli e vorrebbe acquistare un caicco attrezzato con cucina e qualche tavolo, per far gustare agli ospiti i suoi piatti.