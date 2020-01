Questa sera, 29 gennaio, Italia’s Got Talent 2020 torna con una nuova puntata delle Audizioni. L’appuntamento è in prima visione assoluta su TV8 alle 21:30. Anche questa volta i giudici dovranno valutare le performance dei talenti, anche i più bizzarri, provenienti da tutta Italia.

Italia’s Got Talent – Anticipazioni

Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini assisteranno ad esibizioni al limite della realtà. Il palco di Italia’s Got Talent 2020 ospita nella puntata del 29 gennaio un uomo di 75 anni dalla forza incredibile. Nonostante la sua età, è in grado di sollevare un peso di 150 kg. Ma c’è spazio anche per i più giovani. Una ragazza di 13 anni, ad esempio, è in grado di contare all’istante le lettere che compongono una frase.

Dopo la forza e l’intelligenza, la trasmissione dà anche spazio all’arte. Un concorrente fa scoprire alla giuria una nuova corrente artistica, il Surreastrattismo. Uno stile pittorico il cui fine è portare in superficie i contenuti profondi dell’inconscio infantile. Tocca poi alla musica, con un gruppo rock elettronico che “va di fretta”. C’è anche un assicuratore che legge, con tono ironico, alcune denunce di sinistri. Non mancheranno poi sei muratori che praticano il Gatka, una nuova arte indiana.

La conduttrice Lodovica Comello assiste i concorrenti prima delle loro esibizioni. Durante le performance spesso esprime pareri sulle loro abilità. Al momento sono tre i concorrenti che hanno raggiunto la finale della trasmissione. Il gruppo World Taekwondo Demonstration Team ha superato il turno grazie al Golden Buzzer premuto da Mara Maionchi. Ci sono poi il ventriloquo Andrea Fratellini e Zio Tore ed infine la Iorio Family.

Italia’s Got Talent 2020 – La diretta della nuova puntata

La nuova puntata delle Audizioni di Italia’s Got Talent 2020 inizia con una breve esibizione canora della conduttrice Lodovica Comello. Ludovica, 12 anni, è la prima concorrente al salire sul palco insieme ai Wom Project. Tenta di raccontare le sfide e le difficoltà dell’adolescenza con un ballo. Performance che ha colpito i giudici, Bastianich commenta con un “wow” mentre Federica Pellegrini la complimenta con un “sei molto brava”. Anche Matano e Mara Maionchi condividono e tutti i giudici votano compatti con 4 sì.

Mauro è il prossimo ad esibirsi, settantacinquenne che è accompagnato dalle nipoti Carmela e Marta. L’uomo tenta di fare 10 flessioni di squat alzando le due donne, che insieme pesano 150 chili. Missione compiuta, “le hai fatte dimagrire prima di fare questo numero?” scherza la Maionchi. “Fortissimo” commenta la Pellegrini. Il concorrente passa con 3 sì, Bastianich è stato l’unico a dire di no.

Sale sul palco Felice e mettere in mostra le sue doti di danzatrice, ballando su una piattaforma rotante. Tutti i giudici le fanno i complimenti e votano compatti premiandola con 4 sì. Savino è il prossimo concorrente, si esibisce cantando e ballando il brano Rock ‘n’ roll robot. L’uomo però non convince i giudici, ed ottiene ben 3 no, soltanto Federica Pellegrini lo consola con un sì.

La prossima concorrente è Roberta, bambina di 10 anni in grado di contare il numero di lettere in una frase in poco tempo. “Mara Maionchi è benestante” Frank Matano la mette alla prova con questa frase. “23” risponde la bambina, indovinando. Riesce a dare la risposta esatta anche con le frasi successive. “È un talento vero” commenta la Maionchi, “È un bellissimo talento” concorda la Pellegrini. Esibizione che convince la giuria con 4 sì.

Italia’s Got Talent 2020 – La canzone ironica di Silvio

Arriva il turno di Silvio, che canta e suona un brano scritto da lui in modo ironico, scatenando le risate dei giudici. “È stato veramente strano” commenta la Pellegrini. “La tua performance è come l’unica cosa migliore del sesso, l’anticipazione del sesso” ribadisce invece Bastianich. “Sei fantastico” lo complimenta Matano. “Io mi sono divertita” dice la Maionchi. Anche questa volta la giuria è unanime e premia l’esibizione con 4 sì.

Asia di Roma è la prossima a salire sul palco, è figlia di circensi. Il padre, scomparso da 6 anni, è stato il suo maestro. Si esibisce nel primo numero circense che il genitore le ha insegnato da bambina. “Una delle performance più di talento che abbiamo visto fino ad ora” commenta Matano. “Veramente bravissima” aggiunge la Maionchi. “Dietro ci sono anni e anni di studio” sottolinea Federica Pellegrini. La concorrente totalizza ben 4 sì.

Italia’s Got Talent continua all’insegna dell’arte con Angelo. Pittore che appartiene ad una nuova corrente, il Surreastrattismo, che unisce surrealismo ed astrattismo. Lo accompagnano due donne, le sue “tele viventi” perché dipinge sul loro corpo un tramonto sul mare. “Pensi di poter vincere?” gli domanda Frank, il concorrente non dà una risposta precisa. La sua performance non convince la giuria, ottiene 4 no.

Italia’s Got Talent 2020 – Il Golden Buzzer di Frank Matano

Sul palco sale Claudia, una simpatica anziana signora che scherza sul fatto di non ricordarsi come mai si trovi ad Italia’s Got Talent. Nel frattempo ricorda il suo passato da showgirl. Rivela di avere 94 anni. Si cimenta in un numero musicale, cantando un brano chiamato Susy e terminando l’esibizione con il tip-tap. “Sei fantastica” ribadisce la Maionchi. “Sei veramente affascinante” dice invece Federica Pellegrini. I quattro giudici la pensano allo stesso modo e premiano la concorrente con 4 sì. “Io non mi dimenticherò mai di questa performance e non mi dimenticherò mai di te” commenta Frank Matano prima di premere il suo Golden Buzzer. Claudia accede quindi direttamente alla finale.

I Ponzio Pilates sono i prossimi ad esibirsi. Un gruppo musicale che non riesce a definire a quale genere appartiene. Cantano un brano dal nome singolare, vongole. “A che ora avete il treno? Perché andavate di fretta” commenta la Maionchi, sottolineando la velocità con la quale hanno cantato. Bastianich è l’unico ad aver detto di no. Quindi la band passa il turno con tre sì.

Matteo è il prossimo concorrente, è un istruttore di guida ed artista concettuale. La sua performance è molto particolare, su un tavolo sono presenti oggetti di vetro che rompe a tempo di musica, gettandoli a terra. “Ma che significa?” si interroga la Maionchi, che vota no, come la Pellegrini. Bastianich e Matano invece votano sì, ma ciò non basta per far superare il turno all’uomo.

Italia’s Got Talent – L’esibizione di Marco

Si continua con Marco, che si occupa di assicurazioni. Cerca di portare l’allegria leggendo le denunce di sinistri. “Veicolo A: il veicolo B si lamenta perché ci sono troppe vie a divieto di traffico; Veicolo B: voglio trovare un senso a questa via, anche se questa via un senso non ce l’ha” è una delle battute dello sketch. “Alcune tue battute erano molto sottili e geniali” commenta Matano. I giudici premiano la performance con 4 sì.

Sul palco viene installata una corda sospesa e, poco dopo, appare Sofia. Mentre la concorrente si esibisce, in sottofondo si sente una chiamata di richiesta di soccorso partita da una nave di profughi che sta per affondare. “Tu senza dire una parola hai detto tutto” dice Matano. “Il messaggio è arrivato chiaro e tondo” concorda Federica Pellegrini. Una performance che viene apprezzata dai giudici con 4 sì.

Mario è il prossimo concorrente della puntata del 29 gennaio di Italia’s Got Talent 2020, è un commerciante. Si esibisce con un gioco di prestigio con le carte, mostrando anche una grande abilità nel tagliare il mazzo. Riesce a completare la serie di tutti i semi nonostante i vari tagli. I giudici stringono la mano all’uomo. “Sei stato bravissimo” dichiara la Maionchi. “Incredibile, hai una velocità pazzesca” commenta la Pellegrini. Anche questa volta la giuria vota compatta con 4 sì.

Arriva il turno di un gruppo di fachiri, i Sant Jarnail Sing Ji Gurmat Gatka Academy, che si esibiscono in un’arte indiana chiamata Gatka. Performance che ha colpito la Maionchi a tal punto che non riesce a smettere di ridere. “Per la prima volta nella mia vita ho capito cosa vuol dire cocco bello” commenta Bastianich. Il voto è unanime, i giudici premiano i concorrenti con 4 sì.

Italia’s Got Talent – Il finalista scelto dai giudici

È arrivato il momento, i giudici devono scegliere chi tra i concorrenti della puntata raggiunge la finale. Anche questa volta il compito è arduo ma raggiungono un accordo. Lodovica Comello raggiunge la casa di Silvio, che diventa il nuovo finalista insieme a Claudia. Finisce così la nuova puntata di Italia’s Got Talent.