Chiamate Mara 3131 – la Venier approda alla radio. Ospite Amadeus

Mara Venier approda per la prima volta in Radio con il programma Chiamate Mara 3131. L’appuntamento è da oggi lunedì 13 gennaio nel palinsesto di Rai Radio 2, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 16:00. Dopo l’esperienza in prime time su Rai 1 con La porta dei sogni, un’altra esperienza per Mara Venier.

La conduttrice, nel pomeriggio di ieri domenica 12 gennaio, ha condotto la diciottesima puntata di Domenica In ed ha anticipato al pubblico che il suo primo ospite sarà Amadeus, conduttore della 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Chiamate Mara 3131 – ospite Amadeus. Tutte le novità sul programma radiofonico

Chiamate Mara 3131, riprende un vecchio e glorioso format radiofonico Chiamate Roma 3131. Lo storico numero è diventato negli anni sinonimo di una linea sempre aperta con i radioascoltatori.

Proprio per questo Mara Venier ha scelto un titolo cult per la sua nuova esperienza radiofonica.

La conduttrice di Domenica In sarà ai microfoni di Chiamate Mara 3131 insieme al musicista che già l’accompagna nel contenitore festivo di Rai 1. Si tratta di Stefano Magnanensi che sottolinea con gli interventi musicali, tutte le fasi del programma.

Chiamate Mara 3131 sarà in onda anche in streaming su Raiplay Radio e fruibile anche sulla app omonima Raiplay Radio, dove sarà possibile ascoltare anche contenuti speciali. Saranno coinvolti anche i profili Instagram, Facebook e Twitter di Rai Radio 2.

Mara Venier ama la diretta e al telefono accoglie le richieste dei radioascoltatori con il quali instaura un vero e proprio dialogo a distanza.

I temi delle puntate, primo ospite Amadeus

Il programma in ogni puntata si basa su di un tema. E la discussione sull’argomento del giorno verrà alimentata ed arricchita dagli aneddoti e dalle opinioni degli ascoltatori da casa. A tutto questo si aggiunge l’intervista con un ospite vip chi avrà modo di parlare di alcuni aspetti inediti della sua personalità e del suo carattere.

Vita privata e vita professionale si alterneranno e tutto contribuirà a rendere l’appuntamento radiofonico gradito dagli ascoltatori.

L’ospite della prima puntata è Amadeus. Il conduttore di Sanremo 2020 aveva già inviato a Mara Venier un messaggio nella puntata di domenica in andata in onda ieri 12 gennaio. Senza mezzi termini Amadeus diceva: «Mara tu lo sai quello che voglio da te». Si presuppone che queste parole, molto esplicite, siano un invito per la conduttrice a salire sul palcoscenico dell’Ariston e a far parte del cast femminile della manifestazione.

La prima volta di Mara Venier alla Radio

Il tema della puntata d’esordio è la prima volta. A rompere il ghiaccio Mara Venier racconta come si sta proponendo ai telespettatori in presa diretta per la sua “prima volta” in Radio. Rilancia poi questa domanda a tutti coloro che vorranno chiamare il 3131 per raccontare la loro storia.

Gli altri argomenti di cui si occuperà zia Mara nel corso delle puntate, sono innanzitutto il Festival di Sanremo che è sempre più vicino. Successivamente si parlerà di oroscopi e di rapporti di coppia.

Sarà un vero e proprio interagire tra la conduttrice ed il pubblico radiofonico in un continuo scambio di opinioni, impressioni e riflessioni. Il fine è di incuriosire i radioascoltatori e soprattutto proporre un quadro della società dei nostri tempi in continua evoluzione.