Sky Italia ha annunciato che lo speciale CBS Presents Oprah with Meghan and Harry verrà trasmesso martedì 9 marzo, alle ore 21.30, su TV8.

Si tratta dell’intervista esclusiva in cui Oprah Winfrey parla con il Principe Harry e Meghan, Duca e Duchessa di Sussex. Lo speciale è una chiacchierata intima trasmessa per la prima volta in Italia da Tv8 ed in esclusiva per il nostro Paese.

Oprah with Meghan and Harry su Tv8 il 9 marzo

La Winfrey parla con Meghan, la duchessa di Sussex, in un’intervista ad ampio spettro che verterà su diversi argomenti.

Si inizia dal suo ingresso nella famiglia reale, al matrimonio fino alla la maternità. Si continua con il suo impegno filantropico e di come abbia gestito la sua vita sotto un’intensa pressione pubblica. Nella prima parte la notissima giornalista è da sola con la sua ospite. In una chiacchierata abbastanza familiare, mai superficiale.

In un secondo momento, si unisce alle due figure femminili anche il Principe Harry. Insieme ai due coniugi si parlerà del loro trasferimento negli Stati Uniti e delle speranze e dei sogni per il futuro della loro famiglia in espansione.

Quando in onda negli Stati Uniti

La produzione e la messa in onda negli Stati Uniti hanno già fatto molto discutere e ci si attendono dichiarazioni che potrebbero far tremare la Corona britannica. Secondo indiscrezioni provenienti da fonte certa e da oltre oceano, il principe parla anche di sua madre Diana. E la conduttrice pone alla duchessa domande potenzialmente esplosive che potrebbero avere risposte analogamente esplosive.

Sempre secondo la stampa americana, la frattura tra i duchi di Sussex e la famiglia reale sarebbe insanabile. Il tutto con il principe Filippo da due settimane in ospedale, operato al cuore. A lui si vorrebbero risparmiare le recenti delusioni. E nascondere i contenuti dell’intervista fiume che tra breve va in onda in Italia.

Lo speciale è prodotto da Harpo Productions. I produttori esecutivi sono Terry Wood e Tara Montgomery, affiancati da Brian Piotrowicz. La distribuzione internazionale è affidata a ViacomCBS Global Distribution Group.

Lo speciale in prima serata della durata di due ore verrà trasmesso domenica 7 marzo, dalle ore 20 alle 22 ET/PT, su CBS Television Network negli Stati Uniti.