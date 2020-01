I telespettatori hanno assistito ad una vera e propria metamorfosi dell’attrice Maria Grazia Cucinotta. L’artista siciliana con una dignitosa carriera alle spalle è sempre stata ammirata per la sua bellezza mediterranea.

Dalla prima volta che è apparsa in tv nel programma Indietro tutta!, all’ultimo spot Uliveto di cui è attualmente testimonial, il look della Cucinotta ha subìto un vero e proprio cambiamento radicale.

Maria Grazia Cucinotta la metamorfosi – la carriera dagli inizi ad oggi

Era il 1987 quando i telespettatori incontrarono per la prima volta la giovane Maria Grazia Cucinotta come valletta del programma Indietro tutta! All’epoca aveva solo 19 anni, ma l’attendeva un futuro pieno di soddisfazioni. Il lancio definitivo e la consacrazione come attrice avvennero nel film Il Postino con Massimo Troisi. Era il 1994 e il ruolo che le assegnò Troisi fu risolutivo per la sua carriera.

Maria Grazia Cucinotta ha continuato a dedicarsi sia al cinema sia alla televisione. Sul grande schermo la ricordiamo ad esempio in pellicole come I Laureati con Leonardo Pieraccioni e La seconda moglie diretta da Mimmo Calopresti. È stata anche bond girl nel film 007 – Il mondo non basta fino all’ultimo film interpretato dal titolo Tutto liscio.

Analogo percorso gratificante sul piccolo schermo. Dopo Indietro tutta! Maria Grazia Cucinotta ha recitato anche nella serie cult I Soprano ed è stata nel cast de L’avvocato porta scritto e sceneggiato da Laura Toscano. Recentemente i telespettatori l’hanno vista anche ai fornelli di Sky Uno nel cooking show Celebrity MasterChef Italia.

Insomma una carriera nel corso della quale Maria Grazia Cucinotta ha sempre mantenuto la sua bellezza mediterranea schietta e naturale.

Maria Grazia Cucinotta metamorfosi dell’attrice negli anni

Da un po’ di tempo sui social hanno iniziato a chiedersi se c’è stato un cambiamento nell’attrice e produttrice. Il suo aspetto infatti sembra piuttosto diverso rispetto a quello a cui erano abituati gli spettatori del grande e del piccolo schermo.

Sui social si sono rincorse le domande del tipo: «ma che ha fatto Maria Grazia Cucinotta? Sarà stato qualche ritocchino a renderla così poco naturale?». Qualche altro ha addirittura cinguettato che «la bellezza sembra non bastare mai a chi ce l’ha e invece fa di tutto per peggiorarla attraverso interventi chirurgici di cui non c’era proprio bisogno».

Il nuovo look visibile soprattutto nello spot Uliveto

Con questo nuovo look, soprattutto facciale, Maria Grazia Cucinotta si è presentata come testimonial nel recente spot Uliveto accanto ad Alessandro Del Piero.

Lo spot che sta andando in onda sulle reti generaliste ha interessato particolarmente il pubblico. Ma al di là della réclame del marchio pubblicizzato, a colpire i telespettatori è stato ancora una volta il cambiamento del volto dell’attrice. Molti l’hanno ritenuta irriconoscibile mentre fino a poco tempo fa l’attrice era una vera e propria icona di bellezza estremamente riconoscibile proprio per il naturale fascino.

Ricordiamo che Maria Grazia Cucinotta è stata anche ospite del programma Vieni da me condotto da Caterina Balivo su Rai 1. In questa occasione aveva sottolineato come dopo 25 anni di amore con il marito, stava pensando a risposarlo di nuovo con la consapevolezza di un sentimento molto più profondo.