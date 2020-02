Un nuovo appuntamento estremo è in onda su Real Time da questa sera ed ha per titolo Hot and Heavy. Per i telespettatori la prima puntata è prevista per mercoledì 12 febbraio in prime time alle 21:10.

Si tratta di un reality su donne che hanno una taglia super over size e che sono legate sentimentalmente a uomini dal fisico normale.

Il reality è stato trasmesso negli Stati Uniti dall’emittente TLC (The Learning Channel, rete televisiva via cavo e satellite del gruppo Discovery) nel dicembre 2019. La rete, inizialmente focalizzata su contenuti educativi, alla fine degli anni novanta ha sterzato verso realtà singolari e straordinarie.

Hot and Heavy Real Time – episodi e protagonisti

Il reality Hot and Heavy ha avuto un grande riscontro di pubblico negli Stati Uniti. Al punto che se ne è occupata più volte anche la CNN con differenti servizi sui protagonisti. La serie segue la vita quotidiana di tre coppie che sono state etichettate come “a peso misto“. Significa, come vi abbiamo già detto, che le donne sono ultra over size ma condividono la loro esperienza sentimentale con partner normali. Le coppie protagoniste di tutte le puntate sono le seguenti: Joey e Chris, Kristin e Rusty, Adrianna e Ricardo.

Ecco un’anteprima delle loro caratteristiche.

Joey e Chris

Stanno insieme da tre anni e sono intenzionati a portare avanti la loro relazione anche in futuro. Ma le famiglie di entrambi i partner ed i loro amici nutrono serie preoccupazioni sul futuro della coppia. In particolare temono che Joey possa non essere in grado di seguire lo stile di vita di Chris a causa del suo esorbitante peso fisico.

Kristin e Rusty

Sono sposati da 2 anni. Il loro rapporto procede a gonfie vele e vogliono un figlio. Purtroppo però nelle condizioni in cui si trova Kristin, questo obiettivo diventa complicato. Infatti la donna potrebbe avere bisogno di un intervento chirurgico di bypass gastrico. Operazione necessaria affinché possa diventare mamma. Ma le famiglie dei protagonisti non condividono la loro decisione.

Adrianna e Ricardo

La giovane donna è fidanzata da 2 anni con Ricardo. Contro di loro però si verificano pesantissimi attacchi quando i due si mostrano il pubblico insieme. Questo comportamento e la mancanza di rispetto nei loro riguardi, ha indispettito Adrianna. La giovane donna è in crisi perché non riesce a superare questo ostacolo. A proposito di Adrianna, il suo partner Ricardo ha dichiarato all’emittente TLC: «Adrianna è la donna più eroticamente affascinante che io abbia mai incontrato nella mia vita».

Hot and Heavy Real Time – Contestazioni e discussioni da parte della critica

Hot and Heavy mostra anche le reazioni dei familiari e degli amici più cari dei protagonisti della serie. Oltreoceano il reality è stato oggetto di contestazioni, controversie e discussioni. Molti opinionisti se ne sono occupati, ma il gradimento di pubblico ha decretato la permanenza in video della serie che è stata anche rinnovata per altre stagioni.

Infine: diversi commentatori hanno criticato aspramente l’immagine femminile che viene quasi ridicolizzata.