Le Iene, la puntata del 21 novembre: tra gli ospiti Jury Chechi

Italia 1, martedì 21 novembre, propone al pubblico un nuovo appuntamento de Le Iene. Il programma è condotto da Veronica Gentili. Al suo fianco tornano i comici e co-conduttori Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Le Iene 21 novembre, il fenomeno dell’abusivismo a Roma

Nel corso de Le Iene del 21 novembre, Gaetano Pecoraro realizza un lungo servizio dedicato al fenomeno dell’abusivismo delle strutture extra-alberghiere a Roma, ovvero i Bed and breakfast e le Guest House.

Per discuterne, nel corso de Le Iene del 21 novembre, l’inviato ha incontrato Alessandro Onorato, Assessore al turismo della Capitale. Quest’ultimo ha ricordato che in città operano circa 36 mila strutture di questo tipo. Di esse, almeno dodici mila non sarebbero in regola e risulterebbero, di fatto, evasori fiscali. Gaetano Pecoraro, nel corso del servizio, ha deciso di andare a visitare alcune delle strutture irregolari.

Alice Martinelli racconta la storia di un neonato abbandonato

Durante Le Iene del 21 novembre, Alice Martinelli si reca a Ragusa. Da qui racconta una vicenda accaduta nel 2020, quando un bimbo fu ritrovato da un commerciante. Dopo pochi giorni, il neonato è andato in affido ad una famiglia.

I carabinieri, tuttavia, hanno proseguito le indagini e hanno appurato che l’uomo che lo ha ritrovato è, in realtà, il padre naturale. Il bambino, secondo i rilievi effettuati, è nato in una relazione extraconiugale con una donna che ha altri due figli.

Martinelli, a Le Iene del 21 novembre, incontra la mamma biologica. Quest’ultima ha sempre affermato di non essere coinvolta nell’abbandono. Per tale motivo, tramite il programma di Italia 1 chiede che le venga ridato indietro il figlio. Da circa tre anni è in corso una lotta giudiziaria tra la madre biologica e i genitori affidatari. A stabilire il futuro del piccolo sarà la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito il prossimo 28 dicembre.

Le Iene 21 novembre, gli ospiti

A Le Iene del 21 novembre presenziano in studio vari ospiti. In primis, per il mondo dello spot, è accolto Jury Chechi. L’ex ginnasta, in carriera, ha ottenuto numerosi riconoscimenti. Il più importante è senza dubbio la medaglia d’oro ottenuta alle Olimpiadi di Atlanta del 1996. Veronica Gentili, in seguito, dà spazio al pianista e compositore Dardust. Quest’ultimo, a partire dal 29 novembre prossimo, è in tour nei teatri d’Italia con lo spettacolo Duality + guests, nel quale sale sul palco con ospiti ed amici tra cui Mahmood, Elisa, Franco126 e Samuele Bersani.