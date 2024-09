Piazzapulita, il 12 settembre al via l’edizione 2024-2025: intervista ad Elly Schlein, le elezioni negli USA

Giovedì 12 settembre, in prima serata su La7, è in onda la prima puntata di Piazzapulita 2024-2025. Al timone del talk show è confermato il giornalista Corrado Formigli.

Piazzapulita 2024-2025, al via la quattordicesima edizione

Quella 2024-2025 è, per Piazzapulita, la quattordicesima edizione. La trasmissione del giovedì sera di La7 è realizzata dal gruppo Banijay. In occasione delle nuove puntate, Formigli può contare su uno studio in parte rinnovato. Ciò grazie alle modifiche apportate dalla scenografa Francesca Montinaro.

Nella prima puntata di Piazzapulita 2024-2025 è in programma un lungo reportage dagli Stati Uniti. Fatto, questo, che si ripeterà per tutta l’edizione, grazie al lavoro dell’inviato Gregorio Romeo.

Da settimane è in corso la campagna elettorale per le Presidenziali. Dopo il passo indietro di Biden e di Kennedy, i candidati rimasti in corsa sono la democratica Kamala Harris e il repubblicano Donald Trump. Nelle scorse ore si è svolto il loro primo dibattito. Nel colloquio, non sono mancati i momenti di tensione.

Le sfide della Premier Giorgia Meloni

A Piazzapulita del 12 settembre, in seguito, sono analizzate le varie sfide che attendono la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In primis, si torna sul cosiddetto caso Sangiuliano. Nonostante le dimissioni dell’oramai ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, infatti, non sembra placarsi la polemica politica. Ciò a causa di nuove rivelazioni di Maria Rosaria Boccia, alcune delle quali giunte durante un’intervista rilasciata in esclusiva ad In Onda, talk dell’access prime time di La7.

Spazio anche alla vicenda riguardante Acca Larentia e alla presenza dei nostalgici del fascismo fra le fila dei giovani di Fratelli d’Italia. Un argomento, questo, di cui si è spesso parlato a Piazzapulita già sul finire della scorsa stagione e che avevano permesso al format di ottenere ottimi ascolti. L’appuntamento del 13 giugno scorso, ad esempio, aveva convinto più di 1,2 milioni di persone, con una share del 9,6%.

Piazzapulita 2024-2025, si parte con una intervista ad Elly Schlein

A Piazzapulita del 12 settembre, debutto dell’edizione 2024-2025 della trasmissione, è in programma una intervista ad Elly Schlein. Con la Segretaria Nazionale del Partito Democratico è analizzato lo stato di salute dell’opposizione, che cerca di trovare un accordo per fare fronte comune contro la maggioranza. Presente la professoressa Nadia Urbinati e il rettore dell’Università di Siena Tommaso Montanari. Coinvolta la storica Michela Ponzani e i giornalisti Francesco Cancellato, Mario Calabresi e Paolo Mieli. Confermate, ogni settimana, le incursioni di Stefano Massini, che delizia il pubblico con i suoi celebri racconti.