Zona Bianca, dal 19 dicembre Brindisi in onda il giovedì: il salvataggio di Ottavia Piana

Giovedì 19 dicembre, su Rete 4, è in onda un nuovo appuntamento di Zona Bianca. Il talk, a partire dalla giornata odierna, è visibile nel prime time del giovedì.

Zona Bianca 19 dicembre, il talk sostituisce Dritto e rovescio

Zona Bianca, dunque, a partire da oggi, ha il compito di sostituire, per tutto il periodo delle festività natalizie, Dritto e rovescio. Il f0rmat di Paolo Del Debbio, infatti, ha concluso il proprio anno con l’appuntamento trasmesso sette giorni fa, rigorosamente in diretta su Rete 4.

La prossima puntata è attesa il 9 gennaio del 2025. Fino a quel momento, come già accaduto in passato, Mediaset punta su Zona Bianca, con il conduttore Giuseppe Brindisi che è chiamato agli straordinari. Per le prossime tre settimane è in onda due volte alla settimana, nel prime time del giovedì e della domenica. Oltre che in televisione, le puntate sono fruibili in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.

Il nuovo Codice della Strada

Nel corso di Zona Bianca di giovedì 19 dicembre è dato ampio spazio al nuovo Codice della Strada. Il complesso di norme, nelle scorse settimane, ha subito alcuni cambiamenti. In particolare, sono state introdotte delle regole più severe nei confronti dei monopattini, dell’alcol e delle droghe. Entrato in vigore sabato scorso, in poche ore sarebbero state messe quasi 5 mila multe, con centinaia di patenti ritirate. La maggior parte delle infrazioni sarebbero arrivate a causa dell’eccesso di velocità.

In seguito, Giuseppe Brindisi torna ad occuparsi del caro affitto. I costi per compare o prendere in affitto le case, nel nostro paese, sono sempre più alti. Fatto, questo, che causa non poche difficoltà agli italiani, alle prese con stipendi molto spesso bassi e con gli effetti dell’inflazione che si fanno ancora sentire. La trasmissione realizza un’inchiesta, che mostra come alcuni appartamenti piccolissimi siano in vendita o in affitto a cifre esorbitanti.

Zona Bianca 19 dicembre, il salvataggio di Ottavia Piana

Infine, a Zona Bianca è proposto un focus sulla vicenda di Ottavia Piana. La speleologa, sabato pomeriggio, è rimasta bloccata all’interno di una grotta situata in provincia di Bergamo. La professionista, che già lo scorso anno era rimasta intrappolata nel medesimo luogo, ha subito numerose fratture. Centinaia di soccorritori, subito dopo essere stati allertati, hanno iniziato le operazioni di recupero, proseguite incessantemente per giorni. Dopo circa 80 ore di lavoro, Piana è stata tratta in salvo e si trova, ora, ricoverata in ospedale.