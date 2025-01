Red Zone 22 miglia di fuoco: trama del film in onda su Rai 4

Rai 4 propone il film dal titolo Red Zone 22 miglia di fuoco. Si tratta di una pellicola di genere commedia con atmosfere sentimentali.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2018 e la durata è di un’ora e 34 minuti.

Regia e protagonisti del film Red Zone 22 miglia di fuoco

La regia è di Peter Berg. Protagonisti principali sono James Silva e Li Noor interpretati rispettivamente da Mark Wahlberg e Iko Uwais. Nel cast anche John Malkovich, che dà il volto al personaggio di James Bishop.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in Colombia, la location principale è Bogotà ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio della capitale colombiana.

La produzione è della STX Entertainment in collaborazione con Huayi Brothers Pictures e Aperture Media Partners.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Mile 22.

Trama del film Red Zone 22 miglia di fuoco in onda su Rai 4

L’agente della CIA ed ex veterano di guerra dei Marines americani, James Silva, guida una squadra della Divisione Attività Speciali con il nome in codice Overwatch per fare irruzione in un rifugio russo dell’FSB negli Stati Uniti.

Sotto la supervisione di James Bishop e della sua squadra, la missione consiste nel localizzare e distruggere i carichi di Cesio prima che la sostanza altamente radioattiva possa essere utilizzata come arma. Nello scontro a fuoco che ne consegue, la maggior parte dei russi e l’agente Overwatch Greg Vickers vengono uccisi, ma le informazioni critiche sul Cesio vengono distrutte.

Silva giustizia l’ultimo sopravvissuto, un adolescente che lo avverte che sta commettendo un errore. Sedici mesi dopo, nel Paese del Sud-Est asiatico di Indocarr, l’agente di polizia Li Noor si consegna all’ambasciata statunitense per negoziare l’uscita dal Paese in cambio di informazioni.

Noor si rivela alla risorsa dell’agente di Overwatch Alice Kerr e comunica di essere in possesso di un disco contenente informazioni sul Cesio, riuscendo a negoziare l’uscita dal Paese in cambio dello sblocco del disco, che è programmato per autodistruggersi entro quattro ore.

L’ambasciatore Dorothy Brady riceve la visita del viceministro degli Esteri del Paese e dell’agente dei servizi segreti Axel; i due chiedono che Noor venga consegnato perché ricercato per spionaggio. Nel frattempo, Noor respinge un tentativo di assassinio da parte di agenti governativi mascherati nell’infermeria dell’ambasciata, utilizzando le sue abilità di ex membro della squadra tattica d’élite.

Red Zone 22 miglia di fuoco: il cast completo

Di seguito il cast del film Red Zone 22 miglia di fuoco e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori