Fuochi d’Artificio in onda su Rai 1 ci trasporta nel drammatico e avvincente periodo della Seconda Guerra Mondiale, dove è stata girata e ambientata la fiction. Le riprese di questa intensa serie sono state realizzate interamente sul territorio piemontese, grazie al fondamentale sostegno di Film Commission Torino e alla collaborazione con UNCEM Piemonte.

La Val di Susa: cuore pulsante della narrazione dove è stata girata la serie Fuochi d’Artificio

Il cuore della storia e delle riprese di Fuochi d’Artificio è senza dubbio la Val di Susa, con i suoi paesaggi montani mozzafiato e i suoi borghi ricchi di storia. Questa valle alpina ha fatto da sfondo principale alle avventure dei protagonisti, offrendo una cornice autentica e suggestiva per gli eventi narrati.

Forte di Exilles: Questa imponente fortezza ha rappresentato una location chiave, ospitando la ricostruzione di un comando nazista e diverse altre ambientazioni cruciali per la trama. La sua architettura storica e la sua posizione strategica hanno contribuito a creare un’atmosfera di tensione e pericolo.

Exilles: anche il comune di Exilles stesso ha offerto diverse location per le riprese, integrandosi perfettamente con il contesto storico della narrazione.

Oulx: questo vivace centro della Val di Susa ha ospitato la ricostruzione della casa dei nonni della protagonista Marta, un luogo significativo per lo sviluppo della storia e dei personaggi.

Rochemolles (Bardonecchia): La suggestiva frazione di Rochemolles, nel comune di Bardonecchia, ha offerto ulteriori scenari alpini per le vicende dei partigiani.

Cesana Torinese: anche questo comune montano ha fatto parte delle location scelte per le riprese, contribuendo a delineare il paesaggio in cui si muovono i protagonisti.

Sestriere: con le sue celebri montagne, Sestriere ha fornito ulteriori sfondi alpini per le scene della fiction.

Susa: La storica città di Susa ha anch’essa contribuito a ospitare le riprese, arricchendo la varietà delle location.

Dove è stata girata Fuochi d’Artificio: un forte legame con il territorio piemontese

Oltre alle location, la produzione di Fuochi d’Artificio ha dimostrato un forte legame con il territorio piemontese anche attraverso il coinvolgimento di numerosi professionisti locali. Circa 40 figure piemontesi hanno lavorato in tutti i reparti della produzione, dalla regia alla fotografia, dal suono al trucco e al montaggio.

In conclusione, Fuochi d’Artificio è un’opera che ha saputo valorizzare appieno la bellezza e la storia del Piemonte. Le location scelte contribuiscono anche a creare un senso di autenticità e immersione nel contesto storico della Resistenza partigiana. La forte presenza di professionisti locali sottolinea ulteriormente il legame profondo tra la fiction e il territorio in cui è stata realizzata.

Trama prima puntata Fuochi d’Artificio

Ambientata nel cuore delle Alpi piemontesi nel cruciale anno 1944, la fiction narra la storia di quattro inseparabili amici preadolescenti. La vivace Marta, il riflessivo Davide, la tenace Sara e il coraggioso Marco. Tutti tra i dodici e i tredici anni. Animati dal desiderio di rivedere i propri cari al termine del conflitto mondiale, questi giovani protagonisti intuiscono che la loro apparente innocenza infantile può trasformarsi in un inaspettato vantaggio.

Sotto il nome collettivo di “Sandokan“, ispirato a un audace ribelle immaginario che incarna la lotta contro l’oppressione nazifascista, i quattro amici decidono con sorprendente maturità di schierarsi al fianco dei partigiani. Sfruttando la loro età per eludere i controlli nemici, si impegnano in audaci missioni di supporto alla Resistenza, affrontando pericoli e vivendo avventure che metteranno alla prova il loro coraggio e la loro determinazione.

Parallelamente alle loro azioni clandestine, la serie esplora il percorso di crescita di Marta. Seguendo le dinamiche della sua famiglia, le prime esperienze amorose e i legami di amicizia che la legano agli altri ragazzi.

Attraverso le loro gesta eroiche e il loro incrollabile spirito di solidarietà, i giovani “Sandokan” contribuiranno in modo significativo alla vittoria della Resistenza e alla liberazione dell’Italia. Dimostrando che anche i più giovani possono fare la differenza in tempi di guerra e lottare per un futuro di pace e libertà.

Il cast della serie tv Fuochi d’Artificio

Anna Losano : Marta

: Marta Luca Charles Brucini : Davide

: Davide Carlotta Dosi : Sara

: Sara Lorenzo Enrico: Marco

Altri Interpreti: