Mercoledì 8 gennaio Rai Premium propone in prima serata la miniserie dal titolo Maria Teresa. La fiction, già trasmessa da Rai 3, è composta da due puntate, ciascuna della durata di 100 minuti.

Maria Theresia è una coproduzione tra Austria, Slovacchia, Ungheria e Repubblica Ceca. Racconta la storia di Maria Teresa, la figlia primogenita di Carlo VI d’Austria.

Maria Teresa miniserie – attori, cast, regia

Il cast della miniserie Maria Teresa è composto dagli attori: Marie-Luise Stockinger, Réka Tenki, Fritz Karl (Richard Borck: anatomia di un segreto), Dominik Warta, Bálint Adorjáni, Jan Budar, Vladimir Javorsky, Vojtech Kotek. La regia è di Robert Dornhelm. Il titolo originale è Maria Theresia.

Il percorso della fiction segue la protagonista dai primi anni dell’infanzia fino all’ascesa al trono e agli ultimi anni della sua vita.

Fin da fanciulla Maria Teresa aveva rivelato un carattere ribelle e propenso sempre a realizzare i suoi obiettivi. Insomma una ragazza determinata che, da bambina, si era perdutamente innamorata di Francesco Stefano Duca di Lorena.

Nonostante le leggi della Corte avessero stabilito per lei un altro matrimonio, Maria Theresia Insiste con il padre e riesce alla fine ad ottenere il permesso di sposare l’uomo della sua vita. Il suo amore per Francesco Stefano è stato davvero infinito. Ma nonostante una tale intensità, la giovane sposa non dimentica mai di continuare i suoi studi di storia politica. Sarà questo infatti il primo passo per una perfetta preparazione al trono.

Maria Teresa miniserie – la trama della fiction in onda su Rai Premium

Maria Theresia regnerà degnamente alla morte del padre. Il suo interesse per gli studi è sembrato davvero inusuale per una donna dell’epoca. Sapeva di avere un compito da svolgere verso la sua nazione e lo ha adempiuto in maniera estremamente dignitosa.

Quando Carlo VI d’Austria muore, Maria Theresia sale al trono. È giovanissima e per di più già alla quarta gravidanza. Le basta pochissimo tempo per rendersi conto dei gravi problemi e delle difficoltà in cui versa il suo paese.

L’impero asburgico non sta attraversando un periodo felice. La situazione è notevolmente complicata sia da una crisi economica intensa sia da un impegno militare superiore alle stesse forze dell’Austria.

La giovane imperatrice non si piega e risponde con determinazione ai problemi che la assillano sia sul fronte politico, sia su quello personale. Infatti ha dovuto far fronte ai numerosissimi tradimenti del marito che stavano per abbatterla psicologicamente. Inoltre molto presto deve affrontare il più grave dolore per una madre: la morte della piccola Carolina, sua figlia adorata.

La tempra forte dell’imperatrice le consentirà sempre di trovare la forza per affrontare gli ostacoli che, purtroppo, anno dopo anno si frapponevano alla sua serenità. Dal punto di vista politico ha dimostrato una abilità inaspettata per una donna dell’epoca ed una predisposizione innata al comando.

E proprio in base a questi elementi della sua personalità, è sempre stata in grado di realizzare gli obiettivi preposti ed effettuare le scelte giuste, spesso anche azzardate. Alla fine è riuscita a restituire dignità e potere ad un impero traballante. Tutto questo ha consentito Maria Teresa d’Austria di passare alla storia come una delle più grandi regnanti europee.