Continua sul canale Giallo la programmazione della serie Shetland 4, di cui questa sera va in onda l’episodio numero 3. L’appuntamento è sul canale 38 del digitale terrestre in prima serata. Ricordiamo che Shetland è una serie televisiva britannica prodotta per la BBC e basata sui personaggi creati dalla scrittrice Ann Cleeves.

Il protagonista Douglas Henshall, nel ruolo dell’ispettore Jimmy Perez, ha vinto il premio BAFTA nel 2016 come miglior attore televisivo. La serie invece è stata riconosciuta come miglior serie televisiva drammatica.

Shetland 4 episodio 3 – anticipazioni e trama

L’episodio 3 della quarta stagione viene mandato in onda questa sera in prime time e ancora una volta ha come protagonista l’ispettore Jimmy Perez. Ricordiamo che l’ispettore è la sua squadra indagano sui crimini che avvengono nella comunità insulare delle isole Shetland, l’arcipelago che sorge a nord-est dell’isola della Gran Bretagna e fa parte della Scozia.

L’episodio ha la durata di un’ora. La quarta stagione è composta complessivamente da sei episodi tutti trasmessi dal canale Giallo in prima visione televisiva italiana.

La trama del terzo episodio continua il racconto che era iniziato già con la prima stagione. Tosh decide di recarsi in Norvegia perché deve rintracciare il misterioso Andreas Hagan. Incontra il detective Lars Bleymann che le dà preziose informazioni su Hagan.

Alison MacIntosh detta Tosh, è un sergente dalle grandi intuizioni. Proprio per questo inizia a sentirsi spaesata quando si ritrova in un mondo che non le appartiene. Infatti viene a scontrarsi, per caso, con attivisti di estrema destra.

Shetland 4 episodio 3 – L’indagine si complica per il sergente Tosh

Questo evento allarma moltissimo la Tosh che intuisce maggiori complicazioni per l’indagine in corso. E cerca di non pensarci. Ma quando la sera rientra nella sua stanza d’albergo, comincia a nutrire molte preoccupazioni. Non solo ma durante la notte si accorge di rumori sospetti e scopre che qualcuno sta cercando di frugare tra le sue cose.

Mentre avviene tutto ciò l’ispettore Jimmy Perez incontra Donna, dopo aver ricevuto i test del DNA.

Ricordiamo che Jimmy Perez è sempre sulle tracce dell’assassino di Sally. Mentre il sergente Tosh è in Svezia, l’ispettore Perez continua a seguire una propria pista che alla fine dovrebbe incrociarsi con i risultati conseguiti dal sergente Tosh.

L’episodio si chiude con un evento del tutto inatteso. Il sergente Tosh si reca all’aeroporto e chiede e di visionare tutti i video ripresi dalle telecamere. In uno di questi vede Sally che lascia il terminal. Non sono ma scopre che la donna aveva incontrato un uomo. Le successive indagini rivelano che questa persona era legata a dei gruppi di estrema destra.

L’indagine diventa sempre più complicata. E adesso addirittura si profilano dei risvolti politici.

Il cast di Shetland serie tv

Interpreti e personaggi

Douglas Henshall : Ispettore Jimmy Perez

: Ispettore Jimmy Perez Alison O’Donnell : Sergente Alison “Tosh” MacIntosh

: Sergente Alison “Tosh” MacIntosh Steven Robertson : Detective Sandy Wilson

: Detective Sandy Wilson Lewis Howden : Sergente Billy McCabe

: Sergente Billy McCabe Erin Armstrong : Cassie Perez

: Cassie Perez Mark Bonnar : Duncan Hunter

: Duncan Hunter Anne Kidd : Cora McLean

: Cora McLean Julie Graham: Rhona Kelly

Doppiatori