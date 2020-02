Da mercoledì 12 febbraio il canale Giallo trasmette la nona stagione della serie Vera. L’appuntamento è in prima serata alle 21:10 con quattro nuovi episodi ognuno della durata di un’ora e 30 minuti.

La nona stagione arriva in Italia in prima tv assoluta ed è disponibile anche in streaming su Dplay. Tutti gli episodi delle stagioni andate in onda sono ispirate ai romanzi di Ann Cleeves (Shetland), scrittrice britannica specializzata in libri di genere giallo.

Vera nona stagione – trama generale

Vera è una serie televisiva britannica di genere poliziesco. La protagonista è interpretata da Brenda Blethyn. L’attrice è la storica interprete dell’ispettore capo Vera Stanhope. Vera è una poliziotta molto brava, ha già una certa età, quindi non è più giovanissima, ha un carattere molto caparbio ed è lontana dagli stereotipi comuni.

In questa nuova stagione Vera deve affrontare 4 nuovi casi di omicidi. L’uno più difficile dell’altro da risolvere. Accanto a lei c’è il fidato sergente e braccio destro Aiden Healy interpretato da Kenny Doughty.

La detective ha un intuito formidabile ed è abituata ad affrontare i casi più complicati con fermezza e determinazione. Grazie ad una buona dose di cinismo, si ritrova a mettere in discussione anche la sua vita privata.

Dove è girata la serie televisiva

La serie televisiva è girata nella contea inglese del Northumberland, Contea al nord-est dell’Inghilterra ai confini con la Scozia. La zona è caratterizzata da paesaggi di bellezza mozzafiato, tra il verde delle colline e il blu profondo del mare del Nord. Un’ambientazione davvero splendida che stride con i brutali delitti di cui si deve occupare Vera.

Vera nona stagione – trama primo episodio Blind Spot

La trama del primo episodio è incentrata sull’omicidio di una giovane donna il cui corpo viene ritrovato in una discarica. La ragazza è stata pugnalata. Vera Stanhope deve risolvere il caso e, con il cappello e l’impermeabile che la contraddistinguono, inizia subito le proprie indagini. Innanzitutto scopre che la giovane si chiamava Joanne ed era una tirocinante di psicologia forense. Proveniva da una situazione familiare molto umile ed era riuscita, attraverso lo studio, a conquistare una posizione professionale di prestigio. Il suo contesto familiare però era caratterizzato da liti furiose tra i suoi genitori ed una certa violenza da parte del padre.

Vera Stanhope scopre inoltre che Joanne aveva lavorato per il servizio carcerario locale. In particolare si era interessata di un crimine di cui era stato accusato un innocente. L’uomo era prigioniero e aveva avuto lunghi incontri con Johanne che voleva rendergli giustizia e scoprire il vero assassino.

Vera Stanhope comprende subito che qualcuno aveva voluto la morte della giovane perché stava andando troppo vicina alla verità. A questo punto decide di continuare le indagini già avviate dalla giovane psicologa. Riuscirà a scoprire l’assassino della ragazza e risolvere un caso molto intricato.

I personaggi

Di seguito il cast della serie Vera: