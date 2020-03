Le riprese di Che Dio ci aiuti 6, quasi sicuramente slitteranno. Infatti avrebbero dovuto iniziare verso la metà del prossimo aprile. Ma l’ipotesi più accreditata è che ci sia un ulteriore rinvio proprio a causa dell’emergenza coronavirus. Molti set televisivi infatti sono stati sospesi e anche la sesta stagione di Che Dio ci aiuti subirà la stessa sorte.

Che Dio ci aiuti 6 – le novità della nuova stagione

La prima novità di Che Dio ci aiuti 6 è il cambio di location. La fiction si sposta da Fabriano ad Assisi. É qui infatti che suor Angela interpretata da Elena Sofia Ricci si trasferisce perché è diventata la nuova madre superiora del convento.

L’allontanamento da Fabriano fa sorgere dei dubbi sugli altri principali personaggi della serie. Prima tra tutti suor Costanza interpretata da una credibile e impeccabile Valeria Fabrizi. La sua presenza dovrebbe essere certa. Altra presenza che dovrebbe essere confermata è Azzurra Leonardi a cui dà volto l’ex Miss Italia Francesca Chillemi.

Nella scorsa stagione la Chillemi aveva fatto anche ipotizzare un futuro come suora. Un altro personaggio di cui ancora non si sa il futuro è Ginevra. Invece nella sesta stagione i telespettatori ritroveranno Gianmarco Saurino nel ruolo di Nico.

Ci saranno anche altre new entry. E tra queste, un ragazzo di nome Erasmo. Questo nuovo ospite del convento richiama in suor Angela dei ricordi che lei stessa non riesce ad inquadrare in nessuna epoca della sua vita. É certo però che in questo ragazzo c’è qualcosa di singolare.

Il giovane nasconde un segreto. Dirà a suor Angela di non aver mai conosciuto sua madre e per questo si è rinchiuso molto dentro di sé. Il ragazzo si è costruito una sorta di scudo protettivo per non soffrire. Toccherà a suor Angela cercare di scardinare questa corazza e infondere fiducia nel giovane. Inoltre Erasmo significherà molto per la stessa religiosa.

Che Dio ci aiuti 6 – torna Diana Del Bufalo nel ruolo di Monica

Un’altra novità della sesta stagione è il ritorno del personaggio di Monica, interpretato da Diana Del Bufalo. Monica, soprattutto in questa stagione, sarà molto vicina a suor Angela. Innanzitutto con il suo affetto riuscirà a rendere meno pesante il compito della religiosa che, tra l’altro, non ha ancora superato completamente la crisi spirituale vissuta nelle ultime puntate della scorsa stagione.

Quindi torna Diana Del Bufalo. Ma potrebbero fare il proprio ingresso altre new entry. Tra queste un medico neurologo ci sarà molto vicino alla stessa Monica. Tra l’altro nella scorsa stagione si era esaurito il legame tra Nico e Monica.

Il problema delle riprese

Il primo ciak per la sesta stagione di Che Dio ci aiuti dovrebbe essere battuto a metà aprile. Ci si augura che la tabella di marcia possa essere rispettata. Infatti l’emergenza coronavirus ha già costretto molti set televisivi a sospendere momentaneamente le riprese.

Insomma se non si ha la certezza che l’Italia ha superato definitivamente l’emergenza del Covid-19, gli attori non potranno tornare nel ruolo dei propri personaggi.