Ha per titolo Daydreamer le ali del sogno, la nuova serie televisiva i cui personaggi principali sono Can Yaman e Sanem Aydın nei ruoli di Can Divit e Demet Özdemir. Ecco i loro profili.

Daydreamer le ali del sogno profilo personaggi principali

L’esordio di Daydreamer è oggi mercoledì 10 giugno su Canale 5. Prende il posto di Uomini e Donne e va in onda fino a metà settembre. Il titolo originale è Erkenci Kus che in italiano significa Uccello del mattino.

Il cast è composto da: Birand Tunca (Emre Divit), Berat Yenilmez (Nihat), Özlem Tokaslan (Mevkibe), Cihan Ercan (Zebercet), Tugçe Kumral (Deren), Anil Çelik (Cey Cey), Feri Baycu Güler (Melahat), Sibel Sisman (Güliz), Ceren Tasci (Ayhan), Ali Yagci (Osman).

Can Yaman è stato l’imprenditore di successo nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. In Erkenci Kus interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria.

Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, protagonista di numerose serie di successo.

Il personaggio di Can Divit

Can Divit è un fotografo, noto a livello internazionale, dal carattere irrequieto. Trascorre la maggior parte dell’anno in giro per il mondo. Lavora in luoghi complessi. Il suo soprannome è Albatro, l’uccello che può percorrere 80 mila chilometri in sette anni senza mai fermarsi perchè ha un’apertura alare di quattro metri.

Can se lo è fatto tatuare. È un uomo d’affari, freddo e serioso, che indossa sempre abiti eleganti. Ed è ossessionato dall’ordine e dalla pulizia

Il regista, Çağrı Bayrak, e la troupe sono gli stessi di Dolunay (Bitter Sweet)

Il personaggio di Sanem Aydim

E’ una giovane donna molto energica, sempre pronta ad aiutare gli altri. È molto spiritosa. Sanem abita in un popolare e caratteristico quartiere. È una sognatrice, con grandi aspettative per il suo futuro. Ciò la rende ricca di energia e dotata di una grande forza. La sua famiglia è molto unita e Sanem ha un ottimo rapporto con il padre.

Di lei, Can dice: Tra me e Demet, fin dal primo momento c’è stata grande chimica. Forse non dovrei dirlo, ma molte scene sono improvvisate. Se, mentre stiamo girando, a uno dei due viene in mente qualcosa, la proviamo. E l’altro si adatta. Quando ci sono scene drammatiche, onestamente ci preoccupiamo un po’… perché gli spettatori si aspettano di ridere. Quindi, quando giriamo scene intense, emotive, aggiungiamo delle battute. Gli attori dovrebbero sempre aggiungere qualcosa fuori copione. In questo modo, un progetto può avere più successo, come è stato per Erkenci Kus“.