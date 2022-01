L’amica geniale 3: trama, cast e quando va in onda la nuova stagione su Rai 1

Condividi su

Rai 1 propone prossimamente L’amica geniale 3. Si tratta della terza stagione della serie tratta dal romanzo L’amica geniale storia di chi fugge e di chi resta scritto da Elena Ferrante.

Il prodotto televisivo è composto da quattro prime serate previste in calendario sulla prima rete della tv pubblica. Elena Ferrante ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo figlio di Maurizio.

L’amica geniale 3 – regia, protagonisti, dove è girato

La regia in questa stagione è affidata a Daniele Lucchetti subentrato a Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher. Protagoniste principali sono Raffaella “Lila” Cerullo e Elena “Lenù” Greco interpretate anche questa stagione da Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Le due attrici saranno presenti in tutti gli otto episodi del nuovo capitolo.

Tutti gli episodi saranno trasmessi settimanalmente. Le sono in calendario due a puntata.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Napoli e in molte zone limitrofe.

La produzione è della Wildside in collaborazione con Fandango, The Apartment, Umedia e Mowe per Rai Fiction e HBO.

La serie è stata venduta anche oltreconfini con il titolo My Brilliant Friend.

L’amica geniale 3 – trama del film in onda su Rai 1

La storia ha ancora come protagoniste Elena e Lila. Le due giovani sono oramai diventate adulte, sono donne e lo sono diventate molto presto. Da una parte Lila, come avevamo visto nelle stagioni precedenti, si era sposata a 16 anni ed aveva avuto un bambino che adesso ha qualche anno.

La giovane ha però lasciato il marito e la condizione economica gratificante in cui si trovava. Adesso per mantenersi lavora in condizioni durissime come operaia. Elena invece è andata via dal rione dove era nata e cresciuta, si era recata a studiare alla Normale di Pisa ed aveva anche pubblicato un romanzo che era stato accolto da un discreto successo.

Questa evenienza le aveva aperto le porte di un mondo molto più benestante, rispetto a quello in cui era vissuta per tanti anni. Sia Elena che Lila si sono impegnate fin da piccole a rompere le barriere che altrimenti le avrebbero rinchiuse in un mondo di miseria, ignoranza e sottomissione.

Quando va in onda

Le quattro puntate e gli otto episodi de L’amica geniale 3 (Storia di chi fugge e di chi resta), vanno in onda su Rai 1 a partire da martedì 8 febbraio 2022. Si tratta del terzo capitolo della saga partenopea che è stata venduta in tutto il mondo ed ha ottenuto anche un notevole successo di pubblico.

Anticipiamo che l’ultimo capitolo della tetralogia di Elena Ferrante è già in preparazione.

L’amica geniale 3: il cast completo

Di seguito il cast de L’amica geniale 3 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Gaia Girace : Raffaella “Lila” Cerullo

: Raffaella “Lila” Cerullo Margherita Mazzucco : Elena Greco

: Elena Greco Francesco Serpico : Nino Sarratore

: Nino Sarratore Emanuele Valenti : Donato Sarratore

: Donato Sarratore Elvis Esposito : Marcello Solara

: Marcello Solara Alessio Gallo : Michele Solara

: Michele Solara Giovanni Amura : Stefano Carracci

: Stefano Carracci Ulrike Migliaresi : Ada

: Ada Gennaro De Stefano : Rino Cerullo

: Rino Cerullo Fabrizio Cottone : Alfonso Carracci

: Alfonso Carracci Clotilde Sabatino : la professoressa Galiani

: la professoressa Galiani Dora Romano: la maestra Oliviero