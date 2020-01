Spot in Tv Swiffer – Luciana Littizzetto testimonial dei prodotti di pulizia

Luciana Littizzetto torna alla pubblicità con lo Spot in Tv dedicato ai prodotti di pulizia Swiffer. La nuova campagna materializzatasi nello spot con la regia di Luca Lucini, non è soltanto in video ma anche on-line. Abbraccia così un ampio settore e si rivolge anche ad un pubblico più giovane.

Dunque Swiffer affida alla comica partner di Fabio Fazio un messaggio pubblicitario che ha come claim: «basta faticare, inizia a swifferare!».

Spot in Tv Swiffer – Luciana Littizzetto maniaca della pulizia

Che Luciana Littizzetto fosse una maniaca della pulizia, i telespettatori lo hanno capito dai suoi numerosi interventi sulla scrivania-acquario di Che tempo che fa. Molto spesso infatti si è soffermata ironicamente a parlare delle faccende domestiche, delle difficoltà di chi deve pulire la casa e liberarla dalla polvere che si annida anche negli angoli più impensabili.

E’ proprio su questo argomento che inizia lo spot. La Littizzetto si sente come imprigionata dalla polvere che c’è nella sua casa. Ad un certo punto, dopo aver tentato in tutti i modi di ripulirla, esclama disperata: «Ma come, si è già riprodotta! Manco i criceti». E allora tenta l’ultima soluzione che le è rimasta. Abbandona l’aspirapolvere tradizionale ed ogni altro aggeggio addetto a ripulire la casa e felice comunica: «ora ho soluzione, vado di Swifferone».

A questo punto si vede come magicamente il piumino utilizzato riesce ad acciuffare la polvere anche negli angoli più difficili da raggiungere. E tutto questo senza spostare alcun soprammobile.

Spot in Tv Swiffer – il claim della pubblicità

Il claim su cui si basa la pubblicità è basta faticare, inizia a swifferare! Luciana Littizzetto si rende interprete del desiderio forse più intenso di tutte le donne italiane: riuscire ad avere il massimo della pulizia con il minimo sforzo.

Lo spot mette anche in evidenza quanto sia facile oggi raggiungere una totale pulizia tra le mura domestiche. In un passato, anche recente, quando tante soluzioni tecnologiche non esistevano, le donne impiegavano molte ore della loro giornata a ripulire cucina, salotto, bagno, camere, camerette e disimpegni vari. Tutto questo per avere una casa igienizzata nella migliore maniera possibile.

Oggi invece si tende a prediligere la tecnologia studiata appositamente per semplificare l’esistenza delle donne.

L’analisi dello spot con Luciana Littizzetto

Con questo spot Luciana Littizzetto si pone come modello di casalinga da imitare. Una donna intelligente ed impegnata che deve ridurre al minimo il tempo e lo sforzo per igienizzare le mura domestiche.

La Littizzetto dunque si rivolge alle donne in particolare. Ma nella società di oggi non è soltanto la figura femminile a gestire la casa. Insomma l’angelo del focolare domestico può anche indossare i pantaloni. Ciò significa che sarebbe stato interessante vedere nello spot anche una presenza maschile in nome di una società nella quale spesso è l’uomo a rimanere a casa e la donna a lavorare.

La famiglia deve essere proposta in tutte le proprie sfaccettature. Lo ha capito anche la fiction televisiva che ha dedicato al lavoro maschile tra le mura domestiche, molti prodotti seriali. Tra questi ricordiamo Amore pensaci tu. Quattro papà a tempo pieno si occupano delle proprie famiglie in cui i ruoli tradizionali sono drasticamente invertiti. Sono i padri ad affrontare il difficile compito di occuparsi della casa e dei figli, mentre le mogli sono fuori per la giornata di lavoro.

Peccato che la serie non abbia raggiunto i risultati di ascolto sperati. Bisognerebbe insistere sulla rappresentazione di una famiglia a ruoli aperti. Potrebbe contribuire a scardinare il luogo comune secondo il quale soltanto le figure femminili sono addette al lavoro tra le mura domestiche.

Un’ultima osservazione: nella società moderna lavorano ambedue i partner. Ci piace pensare che il messaggio di Luciana Littizzetto sia rivolto anche a quei mariti che magari tornano prima dal lavoro e fanno trovare alla propria consorte una casa sgombra da polvere ed affini.