Ascolti Tv giovedì 26 dicembre 2019 Cenerentola 20.1% All together now 12%

I risultati dell'Auditel per i principali programmi andati in onda giovedì 26 dicembre 2019. Condividi



Ascolti Tv giovedì 26 dicembre 2019. Una favola vince ancora la prima serata di Rai1. All together now perde punti di share e si ferma al 12%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel. Ascolti Tv giovedì 26 dicembre 2019, il prime time Su Rai 1 Cenerentola ha raggiunto 4.329.000 telespettatori con 20.1% Su Rai 2 Ratatouille ha ottenuto 1.657.000 telespettatori con 7.5% Su Rai 3 La Soffiatrice di Vetro: 1.513.000 spettatori con 6.8% Su Canale 5 All Together Now ha raccolto 2.143.000 telespettatori con 12% Su Rete 4 Non è Natale senza Panettone: 1.236.000 telespettatori con 5.9% Su Italia 1 The Divergent Series: Allegiant ha catturato 845.000 persone con 4% Su La 7 Gazzetta Sports – Awards 2019: 394.000 spettatori con 1.9%. Su TV8 Un Natale coi fiocchi ha siglato 464.000 spettatori con 2.1% Su NOVE Michelangelo – Vita di un genio: 342.000 telespettatori con 1,7%. Ascolti Tv giovedì 26 dicembre 2019, la fascia preserale Blob natalizio al 5.5% Su Rai 1 L’Eredità: La sfida dei Sette 3.087.000 con 18.2% e 4.490.000 con 23.8%. Su Rai 2 il film tv Scambiamoci a Natale 726.000 telespettatori con 3.8% Su Rai 3 Blob: 1.129.000 telespettatori con 5.5% Su Canale 5 Conto alla rovescia: Presentazione 1.686.000 con 10.2% e 2.735.000 con 14.7%. Presentazione 1.686.000 con 10.2% e 2.735.000 con 14.7%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 577.000 con 3.8% e 854.000 con 4.2% Ascolti Tv giovedì 26 dicembre 2019, l’access prime time Tg 2 Post al 4.3% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 5.122.000 telespettatori con 22.9% Su Rai 2 Tg2 Post sigla 981.000 spettatori con 4.3% Su Rai 3 Non ho l’Età: 1.276.000 con 6%. Un Posto al Sole 1.460.000 con 6.8% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 3.598.000 spettatori con 16%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.083.000 con 5.1% e 1.082.000 con 4.8% Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.111.000 telespettatori con 5.1%. Su La 7 Uozzap! Collection ha interessato 648.000 persone con 3% Su TV8 4 Ristoranti: 474.000 telespettatori con 2.2%. Su NOVE Deal with It – Stai al Gioco ha siglato 404.000 spettatori con 1.8%. Daytime mattutino Storie italiane leader nella prima e seconda parte Su Rai 1 Storie Italiane: 1.520.000 con 18.4% e 1.561.000 con 17.4% Su Rai 2 I Fatti Vostri: 534.000 con 5.7% e 962.000 con 8%. Su Canale 5 Un Cappotto di Mille Colori ha siglato 611.000 con 7.7% Su Italia 1 Cotto e Mangiato – Il menù: 448.000 con 4.1%. Day time pomeridiano Ottimo risultato per Geo al 13.5% Su Rai 1 Le strenne dello Zecchino d’Oro 1.101.000 con 8.8%. Su Rai 2 E’ un meraviglioso Natale ha registrato 825.000 con 6.3% Su Rai 3 Geo ha registrato 2.002.000 telespettatori con 13.5%. Su Canale 5 il film Un principe tutto mio: 1.758.000 telespettatori con 13% Su Italia 1 Captain Tsubasa ha registrato 668.000 telespettatori con 4.6% Seconda serata I film natalizi fanno la parte del leone Su Rai 1 Sono Gassman! Vittorio re della commedia: 844.000 con 8% Su Rai 2 il film Il Natale che ho sempre desiderato: 1.041.000 con 8.3% Su Rai 3 Per Amor Vostro ha registrato 244.000 con 2.2%. Su Italia 1 il film Midnight Special – Fuga nella notte: 444.000 con 5.4%