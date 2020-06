Ascolti Tv lunedì 15 giugno 2020. Cala la carica di Ciao Darwin 7 – la Resurrezione su Canale 5. Il giovane Montalbano, in replica, vince con oltre il 23%. Myrta Merlino con lo speciale L’Aria che tira si ferma la 3.64%. Ecco nei dettagli i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 15 giugno 2020, il prime time

Su Rai 1 Il film Il Giovane Montalbano: 5.244.000 con 23.44%

Su Rai 2 Tutte lo Vogliono ha ottenuto 1.295.000 spettatori con 5.22%

Su Rai 3 Sol Levante: 934.000 telespettatori con 3.9%.

Su Canale 5 Ciao Darwin 7: Carne vs Spirito: 2.534.000 spettatori con 14.23%

Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 1.205.000 con 6.46%.

Su Italia 1 Transformers – La vendetta del caduto: 839.000 con 4.27%

Su La 7 Speciale – L’Aria Che Tira: 782.000 telespettatori con 3.64%.

Su TV8 The Karate Kid – Per vincere domani: 409.000 spettatori con 1.82%.

Su NOVE Profiling: 182.000 con 0.7% e 192.000 con 0.9%

Su Real Time Vite a Limite ha ottenuto 440.000 persone con 1.77%.

Ascolti Tv lunedì 15 giugno 2020, la fascia preserale Nuovi ex campioni per L’Eredità per l’Italia. Su Rai 1 L’Eredità La Sfida dei Sei: 2.566.000 con 19.11%. L’Eredità: 3.970.000 con 22.68% Su Rai 2 Bull: 981.000 con 4.73%. Su Rai 3 Blob: 974.000 spettatori con 4.6% Su Canale 5 Avanti il Primo: 1.588.000 con 12.5%. Avanti un Altro: 2.950.000 con 17.6% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 848.000 con 4.2%. Su La 7 Il film Riusciranno i nostri eroi: 170.000 con 1.31%. Ascolti Tv lunedì 15 giugno 2020, l’access prime time Soliti ignori con Stefano De Martino che vince 3.800 euro Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno: 5.399.000 con 21.47%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.181.000 con 4.7%. Su Rai 3 Maturità 2020 Diari 546.000 con 2.21%. Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.740.000 con 18.76%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.166.000 con 4.92% e 1.091.000 4.31% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.254.000 con 5%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.060.000 con 8.3% Su TV8 Guess My Age: 459.000 spettatori con 1.0%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 253.000 con 1%.

Ascolti Tv lunedì 15, daytime mattutino

Crescono i programmi di Rai 1

Su Rai 1 ItaliaSì! Giorno per giorno 892.000 con 14%. La prova del cuoco 1.518.000 e 12%.

Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 383.000 con 3.92%.

Su Rai 3 Agorà: 586.000 con 10.15% nella presentazione, 433.000 con 7.53%

Su Canale 5 Forum 1.379.000 con 14.8%

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 165.000 con 2.15% e 229.000 con 1.77%

Su Italia 1 Person of interest: 165.000 con 2.2%. 165.000 con 2.2%.

Su La 7 L’aria che tira 371.000 con 5.3%; 455.000 con 3.92% e 472.000 con 3.5%.

Ascolti Tv lunedì 15, day time pomeridiano

Daydreamer sotto il 18%

Su Rai 1 Io e Te: 1.272.000 con 9.03%. La Vita Diretta: 1.593.000 con 15.38%

Su Rai 2 Detto Fatto: 583.000 con 4.49%. L’Italia che Fa: 337.000 con 3.36%.

Su Rai 3 #maestri 466.000 con 3.90%

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno: 2.334.000 con 17.87%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 715.000 con 5%

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 1.004.000 con 6.1%.

Su La 7 Tagadà: 431.000 con 3.54%. Tagadoc: 263.000 con 2.65%.

Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 200.000 con 1.9%.

Ascolti Tv lunedì 15, seconda serata

Basso il programma di Renzo Arbore

Su Rai 1 Cose Nostre: 1.021.000 con 11.05%

Su Rai 2 Striminzitic Show: 590.000 con 3.4%

Su Rai 3 TG3 Lineanotte: 394.000 con 4.44%.