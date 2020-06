Ascolti Tv giovedì 25 giugno 2020. Non appassionano le avventure in replica di Suor Angela su Rai 1 superate da Tu si que vales sempre in replica. Dritto e Rovescio chiude sfiorando il 7%. Made in Sud al 9% con la seconda puntata. Ecco, nei dettagli, il risultato dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 25 giugno 2020, il prime time

Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 5, quarta puntata: 2.277000 con 11.5%

Su Rai 2 Made in Sud: 1.654.000 telespettatori con 9%.

Su Rai 3 Ogni cosa è illuminata ha registrato 659.000 persone con 3.1%.

Su Canale 5 Tu sì que vales: 2.136.000 telespettatori con 14.7%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio: 1.113.000 telespettatori con 6.8%.

Su Italia 1 Il film L’incredibile Hulk: 1.187.000 persone con 6%.

Su La 7 La miniserie Chernobyl: 1.130.000 telespettatori con 5.7%.

Su TV8 Il film Destinazione matrimonio: 433.000 con 2.1%.

Su NOVE Tutta la verità ha registrato 368.000 spettatori con 1.8%.

Ascolti Tv giovedì 25 giugno 2020, la fascia preserale La replica di Eden su La7 sotto l’1% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sei: 1.910.000 con 17.4%. L’Eredità: 3.255.000 con 22.3% Su Rai 2 Bull: 879.000 telespettatori con 5.1%. Su Rai 3 Blob 738.000 persone con 4% Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.483.000 con 14.1%. Avanti un Altro! 2.223.000 con 16% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 756.000 telespettatori con 4.5%. Su La 7 Eden – Missione pianeta: 125.000 con 0.9% Ascolti Tv giovedì 25 giugno 2020, l’access prime time Tg2 Post al 5% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4.475.000 spettatori con 21.3% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.064.000 telespettatori con 5%. Su Rai 3 Geo – Vacanze italiane 520.000 con 2.5% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 3.427.000 spettatori con 16.2%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.032.000 con 5.3% e 987.000 con 4.6% Su Italia 1 CSI: 960.000 telespettatori con 4.6%. Su La 7 Otto e mezzo: 1.612.000 telespettatori con 7.8%. Su TV8 4 Ristoranti: 337.000 spettatori con 1.6% Su NOVE Little Big Italy: 248.000 spettatori con 1.2%.

Ascolti Tv giovedì 25, daytime mattutino

La versione estiva de L’Aria che tira al 4%

Su Rai 1 ItaliaSì! Giorno per giorno 817.000 con 14.3%. La Prova del Cuoco 1.208.000 con 10.3%.

Su Rai 2 La Nave dei Sogni: 349.000 telespettatori con 3.8%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 434.000 persone con 8.1%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.216.000 con 14.4%.

Su Italia 1 Person of Interest: 175.000 con 2.6%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 251.000 con 4% e 398.000 con 3.3%

Ascolti Tv giovedì 25, day time pomeridiano

Fuga da Rai 2 nel day time pomeridiano. Vite da copertina al 2.3% su Tv8.

Su Rai 1 Io e Te 1.243.000 con 9.5%. La vita in diretta: 1.362.000 con 15.3%.

Su Rai 2 Detto Fatto: 526.000 con 3.8%. L’Italia che fa 123.000 con 1.3%.

Su Rai 3 #maestri 328.000 con 2.9%. Maturità 2020 Diari 211.000 con 2.1%

Su Canale 5 Daydreamer 2.525.000 con 20.6%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 766.000 con 5.7%

Su Italia 1 La vita secondo Jim: 266.000 con 3%.

Su La 7 Tagadà: 337.000 con 3%. Tagadoc 139.000 con 1.5%.

Su Tv 8 Vite da Copertina: 208.000 spettatori con 2.3%.

Ascolti Tv giovedì 25 giugno 2020, seconda serata

Bruno Vespa chiude la stagione di Porta a porta solo al 6.6%. Cresce Striminzitic show.

Su Rai 1 Porta a Porta: 554.000 telespettatori con 6.6%%

Su Rai 2 Striminzitic Show: 426.000 con 5.9%%.

Su Rai 3 Diamoci un tono 302.000 con 2.1%

Su Rete 4 Il film Il lato oscuro di mio marito: 143.000 con 3.3%.

Su Italia 1 Il film Il Re Scorpione 3 – La battaglia finale: 287.000 con 4.3%