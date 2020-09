Ascolti Tv venerdì 18 settembre 2020. Il venerdì sera si accende con il ritorno di Tale e quale show e di Fratelli di Crozza. Carlo Conti ricomincia dal 18.9%. Il Grande Fratello vip, con il secondo kick off perde quattro punti di share. Bene Maurizio Crozza che porta Nove al 5.1%. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 18 settembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Tale e Quale Show, prima puntata, ha conquistato 3.524.000 telespettatori con 18.9%

Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.203.000 telespettatori con 5.4%.

Su Rai 3 Il film Beata ignoranza ha registrato 884.000 telespettatori con 4.1%.I

Su Canale 5 Grande Fratello Vip si è fermato a 2.440.000 spettatori con 14.8%

Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 999.000 persone con 6.2%.

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha coinvolto 824.000 spettatori con 4.7%

Su La 7 Propaganda Live ha raggiunto 766.000 spettatori con 4.7%

Su Tv8 X Factor 2020 – Audizioni, prima parte: 538.000 con 2.8%.

Su NOVR Fratelli di Crozza prima puntata: 1.088.000 telespettatori con 5.1%.

Su Real Time Bake Off Italia 8: 733.000 spettatori con 3.4%

Ascolti Tv venerdì 18 settembre 2020, la fascia preserale Cresce il gradimento di Little Murders su La7 Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.347.000 con 19.8%. Il game: 3.904.000 con 24.5% Su Rai 2 Castle: 910.000 telespettatori con 4.8%. Su Rai 3 Blob sigla 791.000 spettatori con 4% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.580.000 con 14.2%. Il game: 2.474.000 con 16.4% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 880.000 persone con 4.7%. Su Italia 1 Dr. House: 580.000 telespettatori con 3.1%. Su La 7 Little Murders ha registrato 194.000 persone con 1.5%. Su Tv8 Cuochi d’Italia: 219.000 spettatori con 1.2%. Su NOVE Gino cerca Chef, replica: 93.000 spettatori con 0.6%. Ascolti Tv venerdì 18 settembre 2020, l’access prime time Vola Guess my age su Tv8 Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4.139.000 spettatori con 18.9% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 824.000 telespettatori con 3.7%. Su Rai 3 Tutto su mia madre 933.000 con 4.5%. Un posto al sole 1.368.000 con 6.6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 3.289.000 spettatori con 15%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.107.000 con 5.2% e 1.157.000 con 5.2% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.013.000 telespettatori con 4.6%. Su La 7 Otto e mezzo ha registrato 1.522.000 persone con 6.9%. Su Tv8 Guess my Age: 533.000 spettatori con 2.5% Su NOVE Deal with It – Stai al gioco: 392.000 spettatori con 1.8%.

Ascolti Tv venerdì 18, daytime mattutino

UnoMattina al 15.6%

Su Rai 1 UnoMattina: 694.000 con 15.6%. Storie Italiane 723.000 con 16.1% e 823.000 con 14.2%. C’è tempo per… 893.000 con 9.1%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club: 117.000 con 2.5%. I Fatti Vostri: 343.000 con 5.4% e 780.000 con 7.7%.

Su Rai 3 Agorà convince 326.000 spettatori con 7%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 635.000 con 13.6% e 630.000 con 14.2%. Forum:1.310.000 con 16.8%.

Su Rete 4 . La signora in giallo 505.000 persone con 3.5%

Su Italia 1 The Mentalist ha registrato 221.000 telespettatori con 3.1%.

Su La 7 L’aria che tira 277.000 con 4.8%. L’aria che tira – Oggi 397.000 con 3.5%

Su Tv8 Ogni Mattina: 72.000 con 1.4%. Ogni mattina Dopo il TG: 121.000 con 0.9%

Ascolti Tv venerdì 18, day time pomeridiano

Sotto il 10% Oggi è un altro giorno. Bene Matano, cala la D’Urso.

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.225.000 con 9.7%. Il Paradiso delle Signore: 1.790.000 con 16.7%. La Vita in Diretta: 1.348.000 con 14.1%

Su Rai 2 Tour all’Arrivo 1007.000 persone con 10%

Su Rai 3 Geo 662.000 persone con 6.8%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.181.000 con 12.5% e 1352.000 con 14.2%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 865.000 telespettatori con 6.6%

Su La 7 Tagadà: 363.000 telespettatori con 3.1%.Senti chi Mangia: 127.000 con 1.3%

Su Tv8 Vite da Copertina:136.000 spettatori con 1.4%

Ascolti Tv venerdì 18, seconda serata

La parte finale del GF Vip 5 al 15%

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 583.000 telespettatori con 7.7%

Su Rai 2 Venezia, la sfida tecnologica: 567.000 telespettatori con 3.8%.

Su Rai 3 Tribuna Referendaria 157.000 con 1.1%

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 Night: 1.519.000 con 15.2%.