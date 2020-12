Ascolti Tv martedì 22 dicembre 2020. Vince la serata Natale in casa Cupiello film tv con Castellitto preceduto da un mega battage pubblicitario che ha raggiunto l’obiettivo. Si difendono gli altri programmi, da Brignano su Rai 2 a #cartabianca che chiude il 2020 oltre il 5% per l’assenza del competitor diMartedì. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 22 dicembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Natale in Casa Cupiello ha raggiunto 5.636.000 spettatori con 23.9%

Su Rai 2 Un’Ora sola vi Vorrei… per le Feste: 1.500.000 con 5.7%

Su Rai 3 #Cartabianca chiude a 1.178.000 spettatori con 5.3%

Su Canale 5 Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 sigla 1.997.000 con 10.1%.

Su Rete 4 Ufficiale e Gentiluomo: 940.000 spettatori con 4.1%

Su Italia 1 Le Iene Show: 1.695.000 spettatori con 9.3%

Su La 7 Speciale TgLa7 – Cos’è davvero Natale: 517.000 con 2%.

Su Tv8 Caterina la Grande: 244.000 spettatori con 1%

Su NOVE G. I. Joe – La Vendetta: 336.000 con 1.9%

Ascolti Tv martedì 22 dicembre 2020, la fascia preserale L’Eredità sfiora il 26% con la nuova vittoria di Massimo Cannoletta. Regge ancora Caduta Libera in replica. Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.682.000 con 21.3%. L’Eredità: 5.418.000 con 25.9% Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha raccolto 686.000 spettatori con 3.6% Su Rai 3 TGR: 3.021.000 con 13.7%. Blob: 1.162.000 spettatori con 5% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.082.000 con 12.6%. Caduta Libera 3.301.000 con 16.3% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha coinvolto 925.000 persone con 4% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi: 508.000 spettatori con 2.7% Su La 7 The Good Wife: 231.000 con 1.5% e 315.000 con 1.6% Su Tv8 Cuochi d’Italia: 223.000 spettatori con 1% Ascolti Tv martedì 22 dicembre 2020, l’access prime time Calano i consensi di Deal whit it, Soliti ignoti distanzia Striscia. Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.458.000 spettatori con 20.5% Su Rai 2 Tg2 Post: 961.000 spettatori con 3.6%. Su Rai 3 I topi 952.000 con 3.8%. Un posto al sole 1657.000 con 6.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.138.000 spettatori con 15.5%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1223.000 con 4.8% e 1139.000 con 4.2%. Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.016.000 spettatori con 3.9% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.833.000 persone con 7%. Su Tv8 4 Ristoranti intrattiene 373.000 persone con 1.4% Su NOVE Deal with It – Stai al gioco: 447.000 spettatori con 1.7%.

Ascolti Tv martedì 22 dicembre 2020, daytime mattutino

Bene E’ sempre mezzogiorno con la Clerici

Su Rai 1 UnoMattina: 1121.000 con 19.2%. Storie Italiane 930.000 con 17.8% e 910.000 con 14.2%. È sempre mezzogiorno 1.663.000 con 14.3%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 218.000 con 3.7%. I Fatti Vostri: 416.000 con 6.2% e 855.000 e 8.2%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 526.000 con 8.9%

Su Canale 5 Forum ha ottenuto 1.254.000 telespettatori con 15%

Su Rete 4 La signora in giallo 655.000 con 4.3%

Su Italia 1 God friended me ha registrato 138.000 con 2%

Su La 7 L’aria che tira 310.000 con 4.9%. L’aria che tira – Oggi 492.000 con 4.2%

Su Tv8 Un Amore a Distanza: 135.000 con 2.3%

Ascolti Tv martedì 22, day time pomeridiano

Continua il gradimento della soap Il paradiso delle signore

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.745.000 con 12.8%. Il Paradiso delle Signore: 2.002.000 con 17.6%. La Vita in Diretta: 2.475.000 con 18%

Su Rai 2 Il Natale che ho sempre desiderato: 399.000 telespettatori con 2.9%

Su Rai 3 Geo 1.720.000 spettatori con 12%

Su Canale 5 Uomini e Donne: 2.777.000 con 21.9%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 809.000 spettatori con 5.7%.

Su Italia 1 Beethoven – L’avventura di Natale 371.000 con 3.7%

Su La 7 Tagadà ha ottenuto 377.000 telespettatori con 3%

Su Tv8 Vite da Copertina: 117.000 spettatori con 0.8%

Ascolti Tv martedì 22, seconda serata

Bene Porta a porta. Non riuscita la reunion di Ci vediamo al cavallo

Su Rai 1 Porta a Porta: 1.023.000 spettatori con 12%

Su Rai 2 Ci Vediamo al Cavallo: 504.000 con 3%. Una Pezza di Lundini: 222.000 con 2.6%

Su Rete 4 179.000 spettatori con 2.6% Hollywood Homicide: 179.000 spettatori con 2.6%