Ascolti Tv sabato 13 febbraio 2021. Il nuovo sabato sera di Rai 1 è un flop: arriva appena al di sopra del 10%. Stravince C’è posta per te che umilia la concorrenza. Bene la puntata di Eden Un pianeta da salvare che, su La7, va oltre il 3% in una serata difficile. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 13 febbraio 2021, il prime time

Su Rai 1 A Grande Richiesta – Parlami d’Amore: 2.282.000 spettatori con 10.2%

Su Rai 2 F.B.I. ha interessato 1.379.000 persone con 5.3%

Su Rai 3 Io sono tempesta: 1.295.000 telespettatori con 5.3%.

Su Canale 5 C’è Posta per Te: 6.057.000 spettatori interessati con 28.3%

Su Rete 4 I due superpiedi quasi piatti: 1.242.000 telespettatori con 5%

Su Italia 1 Cattivissimo me 3 ha ottenuto 1.507.000 spettatori con 5.3%

Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 704.000 persone con 3.1%

Su Tv8 Un amore inaspettato sigla 351.000 spettatori con 1.4%

Su NOVE Pietro Maso – Io ho ucciso è scelto da 288.000 con 1.2%

Ascolti Tv sabato 13 febbraio 2021, la fascia preserale Tempesta d’amore ancora sotto il 4% Su Rai 1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei Sette: 3.464.000 con 17.2%. L’Eredità Weekend: 4.673.000 con 20.5%. Su Rai 2 Dribbling ha conquistato 437.000 persone con 2% Su Rai 3 Blob sigla 1.233.000 spettatori con 5%. Su Canale 5 Caduta Libera! Inizia la Sfida: 2.570.000 con 13.2%. Caduta Libera! 3.394.000 con 15.2% Su Rete 4 Tempesta d’Amore interessa 869.000 persone con 3.6% Su Italia 1 C.S.I. Miami è visto da 700.000 persone con 3% Su Tv8 Amore infedele: 190.000 spettatori con 0.9% 190.000 spettatori con 0.9% Ascolti Tv sabato 13 febbraio 2021, l’access prime time Le parole della settimana senza Veronica Pivetti al 7.9% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4.802.000 spettatori con 18%. Su Rai 3 Le Parole della Settimana interessa 1.927.000 persone con 7.2% Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.513.000 telespettatori con 16.9%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato 1.377.000 con 5.3% e 1.186.000 con 4.4%. Su La 7 Otto e mezzo Sabato ha registrato 1.634.000 con 6.1% Su Tv8 4 Ristoranti è scelto da 477.000 spettatori con 1.8%. Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza: 224.000 spettatori con 0.9%.

Ascolti Tv sabato 13, daytime mattutino

Esordio basso per Domani è domenica con Samanta Togni

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia: 1.614.000 telespettatori con 20.4%

Su Rai 2 Domani è domenica ha registrato 510.000 con 3.3%

Su Rai 3 Agorà ha registrato 445.000 persone con 5.8%. Il Posto Giusto segna 271.000 con 3.3%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.425.000 telespettatori con 11.3%

Su Rete 4 Tutti per Bruno: 146.000 con 1.8% e 205.000 con 2.3%

Su La 7 Speciale TgLa7 – Giuramento Draghi 1.091.000 con 6.7%

Ascolti Tv sabato 13, day time pomeridiano

Male la programmazione di Rai 2

Su Rai 1 Linea Bianca ha registrato 2.110.000 con 11.3%. ItaliaSì: 1.604.000, con 10.6% e 1.994.000 con 11.4%%

Su Rai 2 Il filo rosso 387.000 con 2.2%. Magazzini Musicali 236.000 con 1.5%

Su Rai 3 Tv Talk 1.492.000 spettatori con 9.4%

Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi 3.534.000 con 20.5%. Verissimo 2.826.000 con 18.6%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha ottenuto 903.000 con 5%

Su Italia 1 I griffin ha registrato 751.000 telespettatori con 3.8%

Su La 7 Atlantide ha registrato 288.000 con 1.8%

Ascolti Tv sabato 13, seconda serata

Esordio sotto il 9% per Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo

Su Rai 1 Ciao Maschio è scelto da 745.000 spettatori con 8.6%

Su Rai 2 Tg2 Dossier ha registrato 533.000 persone con 3.1%

Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 526.000 con 3.1%

Su Rete 4 Le comiche è scelto da 319.000 spettatori con 3.3%

Su Italia 1 I Simpson è visto da 701.000 persone con 3.3%

Su La 7 TgLa7 informa 194.000 spettatori con 1.5%