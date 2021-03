Condividi su







Ascolti Tv venerdì 12 marzo 2021. Esordio positivo per Canzone segreta che raggiunge il 19.3% di share. Si ferma a poco oltre il 13% la terza replica di Ciao Darwin. Buon risultato anche per Quarto grado. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 12 marzo 2021, il prime time

Su Rai 1 Canzone Segreta ha conquistato 4.168.000 con 19.3%

Su Rai 2 The Good Doctor 4 ha interessato 1.380.000 spettatori con 5%

Su Rai 3 Titolo V ha raccolto 480.000 telespettatori con 2.2%

Su Canale 5 Ciao Darwin – A Grande Richiesta: 2.594.000 spettatori con 13.4%

Su Rete 4 Quarto Grado: 1.549.000 telespettatori con 7.8%

Su Italia 1 Le Iene Show: 1.335.000 spettatori con 7.2%

Su La 7 Propaganda Live ha registrato 1.086.000 spettatori con 5.8%.

Su Tv8 Venom ha siglato 463.000 spettatori con 1.8%

Su NOVE Fratelli di Crozza ha coinvolto 1.346.000 spettatori con 5.1%

Ascolti Tv venerdì 12 marzo 2021, la fascia preserale Avanti un altro al 18.6% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.381.000 con 19.7%. L’Eredità ha giocato con 5.197.000 con 24.3% Su Rai 2 l’America’s Cup Speciale ha raccolto 418.000 persone con 2.2% Su Rai 3 Blob: 1.368.000 spettatori con 5.6% Su Canale 5 Avanti il Primo! 2.572.000 con 15.5%. Avanti un Altro! 3.868.000 con 18.6% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 841.000 con 3.5% Su Italia 1 CSI Miami: 752.000 spettatori con 3.2% Su Tv8 Cuochi d’Italia fa mettere a tavola 349.000 con 1.5% Ascolti Tv venerdì 12 marzo 2021, l’access prime time Risalgono gli ascolti di Striscia la notizia Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.890.000 spettatori con 17.9% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.281.000 con 4.6% Su Rai 3 Che succ3de? 1.599.000 con 6,15%. Un posto al sole 1.891.000 con 6.9% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.489.000 spettatori con 16.4% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.241.000 con 4.7% e 1.277.000 con 4.6% Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 1.218.000 con 4.5% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.252.000 con 8.3% Su Tv8 Guess my Age intrattiene 548.000 spettatori con 2% Su NOVE Deal with It – Stai al gioco: 572.000 telespettatori con 2.1%.

Ascolti Tv venerdì 12, daytime mattutino

Bassissimi riscontri per Il Segreto

Su Rai 1 Uno Mattina informa 1.052.000 con 17%. Storie Italiane: 948.000 con 16.2% e 1.019.000 con 14.8%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.718.000 con 13.9%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 451.000 spettatori con il 6.2% e 932.000 con 8.2%

Su Rai 3 Agorà convince 509.000 spettatori con 8.1%

Su Canale 5 Forum: 1.478.000 telespettatori con 16.1%.

Su Rete 4 Il Segreto: 206.000 spettatori con 1.6%

Su Italia 1 Chicago P. D. è scelto da 241.000 spettatori con 3.9%

Su La 7 L’Aria che Tira: 410.000 con 5.9% nella prima parte e 677.000 con 5.3% nella seconda

Ascolti Tv venerdì 12, day time pomeridiano

Bene La vita in diretta

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.902.000 con 12.8%. La Vita in Diretta: 2.336.000 spettatori con 17.4%

Su Rai 2 Ore 14 informa 626.000 spettatori con 4.1%. Quasi Detto Fatto 459.000 con 3.8%

Su Rai 3 Geo 1.415.000 spettatori con 10.3%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 15.6% con 1.946.000 e 15.6% con 2.221.000

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 515.000 spettatori con 4.2%.

Su Italia 1 . Modern Family è seguito da 335.000 con 2.7%

Su La 7 Tagadà ha ottenuto 469.000 spettatori con 3.5%

Ascolti Tv venerdì 12, seconda serata

Luna Rossa al 3.1%

Su Rai 1 TV7 interessa 716.000 spettatori con 9.3%

Su Rai 2 Vola Luna Rossa coinvolge 335.000 spettatori con 3.1%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 411.000 spettatori con 4.1%

Su Canale 5 In onda Ciao Darwin 8

Su Rete 4 Motive 282.000 spettatori con 5.5%

Su Italia 1 Pressing Champions League: 394.000 con 7%

