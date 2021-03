Condividi su







Ascolti Tv domenica 14 marzo 2021. Chiusura al top per Le indagini di Lolita Lobosco. Non è la D’Urso si ferma ancora sotto il 12% di share. Bene Che tempo che fa su Rai 3 con il ritorno di Fazio in studio. E bene anche Giletti su La7. Ecco nei dettagli la risposta dell’Auditel ai principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 14 marzo 2021, il prime time

Su Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco, ultima puntata. 7.090.000 telespettatori con 28.8%

Su Rai 2 9-1-1 ha registrato 1.179.000 telespettatori con 4.3%

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto 3.121.000 telespettatori con 11.3%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso: 2.004.000 spettatori con 11.8%

Su Rete 4 Il film Lo specialista ha registrato 605.000 con 2.5%

Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna ha registrato 1.297.000 con 5.6%

Su La 7 Non è l’Arena: 1.345.000 con 5.1% e 1.006.000 spettatori con 7.2%

Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel segna 604.000 con 2.2%

Su NOVE Tra le nuvole è seguito da 267.000 persone con 1.1%

Ascolti Tv domenica 14 marzo 2021, la fascia preserale Avanti un altro al 16.1% Su Rai 1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei Sette: 3.542.000 e 17.1%. L’Eredità Weekend: 5.056.000 con 21.3% Su Rai 2 90° Minuto: 980.000 con 5% e 1.241.000 con 5.4% Su Canale 5 Avanti il Primo! Weekend: 2.550.000 e 12.6%. Avanti un Altro! Weekend 3.752.000 con 16.1% Su Rete 4 Tempesta d’Amore intrattiene 850.000 persone con 3.4% Su Italia 1 C.S.I. Miami è visto da 764.000 spettatori con 3.1% Su La 7 ’ultimo imperatore: 216.000 con 1.1% Ascolti Tv domenica 14 marzo 2021, l’access prime time Bene l’Anteprima di Che tempo che fa Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.150.000 telespettatori con 18.6% Su Rai 3 Anteprima di Che Tempo Che Fa interessa 1.833.000 spettatori con 7% Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.505.000 telespettatori con 12.6% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 1.093.000 con 4% e 916.000 con 3.3% Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 1.340.000 con 4.9% Su Tv8 4 Ristoranti ha registrato 534.000 telespettatori con 2% Su NOVE Little Big Italy ha registrato 309.000 telespettatori con 1.1% Ascolti Tv domenica 14, daytime mattutino

Su Rai 1 Paesi che Vai: 1.767.000 spettatori con 19%. Santa Messa: seguita da 2.004.000 con 18.7%

Su Rai 2 America’s Cup sigla 330.000 con 2.9%

Su Canale 5 Santa Messa 1.302.000 spettatori con 13.1%.

Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali ha appassionato 377.000 con 3.5%

Su Italia 1 The Vampire Diaries: 241.000 spettatori con 2.7%

Su La 7 L’Ingrediente Perfetto interessa 164.000 spettatori con 1.6%

Ascolti Tv domenica 14 marzo 2021, day time pomeridiano

Ottimi ascolti per Domenica in

Su Rai 1 Domenica In: 3.779.000 con 19.9% e 3.354.000 con 18.8%. Da Noi… A Ruota Libera: 2.406.000 con 13.1%

Su Rai 2 Quelli che il Calcio ha intrattenuto 1.241.000 con 7%

Su Rai 3 Mezz’ora in Più: 1.413.000 con 7.7%. Kilimangiaro: 1.650.000 con 9%

Su Canale 5 Domenica Live intrattiene 2.426.000 spettatori con 13.2%

Su Rete 4 Corsari ha siglato 492.000 spettatori con 2.7%.

Su Tv8 Harry & Meghan – L’esclusiva intervista di Oprah Winfrey: 337.000 con 1.8%

Ascolti Tv domenica 14 marzo 2021, seconda serata

Speciale Tg 1 sotto il 9%

Su Rai 1 Speciale Tg1 è stato seguito da 947.000 con 8.8%

Su Rai 2 La Domenica Sportiva segna 1.079.000 spettatori con 7.3%

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha intrattenuto 1.574.000 spettatori con 6.5%.

Su Canale 5 In onda Live Non è la D’Urso

Su Rete 4 Mr. Crocodile Dundee è stato scelto da 184.000 con 2.3%

Su Italia 1 Pressing Serie A: 447.000 spettatori con 7.2%

Su La 7 TgLa7 informa 295.000 spettatori con 5%

