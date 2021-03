Ascolti Tv sabato 27 marzo 2021, Amici 28.3%, Spagna-Italia Under 21 a 11.2%

Condividi su







Ascolti Tv mercoledì 25 marzo 2021. Vince la partita per le Qualificazioni ai Mondiali. L’isola dei famosi arriva al 19.3%. Dritto e Rovescio ha la meglio su Piazzapulita. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 25 marzo 2021, il prime time

Su Rai 1 Italia-Irlanda del Nord, Qualificazioni ai Mondiali: 6.129.000 con 22.6%

Su Rai 2 Anni 20 ha registrato 496.000 persone con 2%

Su Rai 3 Roberto Benigni legge Il Quinto dell’Inferno: 1.969.000 telespettatori con 8.2%

Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha registrato 3.370.000 telespettatori con 19.3%

Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 1.001.000 con 5.4%

Su Italia 1 Il film La fabbrica di cioccolato ha registrato 1.774.000 con 7.4%

Su La 7 PiazzaPulita ha interessato 821.000 persone con 4.4%

Su Tv8 Il film Il film Madame è stato scelto da 356.000 con 1.4%

Ascolti Tv mercoledì 25 marzo 2021, la fascia preserale La lettura di Dante con Benigni al 15.6%, Cresce Blob Su Rai 1 Dantedì – Celebrazione per Dante: 3.331.000 con 15.6% Su Rai 2 1600 Venezia – Speciale Anniversario ha raggiunto 600.000 con 3.2% Su Rai 3 Blob raggiunge 1.623.000 con 6.4% Su Canale 5 Avanti il Primo: 2.595.000 con 15.8%. Avanti un Altro: 4.690.000 con 22.2% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 901.000 con 3.7% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi raccoglie 756.000 con 4% Su La 7 Lie To Me ha registrato 173.000 con 0.8% Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 419.000 con 1.8% Ascolti Tv mercoledì 25 marzo 2021, l’access prime time Cresce Un posto al sole Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.065.000 con 3.8% Su Rai 3 Via dei Matti numero 0 raggiunge 1.828.000 con 6.8%. Un Posto al Sole: 2.024.000 con 7.3% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.319.000 spettatori con 15.6%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.200.000 con 4.4% e 1.222.000 con 4.4% Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.403.000 con 5.1% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.842.00 persone con 6.6% Su Tv8 Guess My Age ha intrattenuto 606.000 con 2.2% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 552.000 con 2%

Ascolti Tv mercoledì 25, daytime mattutino

Ottimi ascolti per Forum

Su Rai 1 Uno Mattina: 952.000 con 15.5%. Storie Italiane: 897.000 con 16.4 e 897.000 con 15%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.794.000 con 14.6%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 479.000 con 6.6% e 938.000 con 8.3%

Su Rai 3 Agorà convince 514.000 persone con 8.3%

Su Canale 5 Forum: 1.639.000 telespettatori con 18.1%

Su Rete 4 La Signora in Giallo ha ottenuto 637.000 con 4%

Su Italia 1 Chicago PD raccoglie 370.000 spettatori con 4.5%. raccoglie 370.000 spettatori con 4.5%.

Su La 7 L’Aria che Tira interessa 342.000 con 5% e 455.000 con 3.6%

Ascolti Tv mercoledì 25, day time pomeridiano

La vita in diretta al 18%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.799.000 con 13.3%. La Vita Diretta: 2.475.000 con 18%

Su Rai 2 Ore 14 ha siglato 527.000 spettatori con 3.7%. Detto Fatto: 476.000 con 4.1%

Su Rai 3 #Maestri ha coinvolto 432.000 con 3.7%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.871.000 con 16.4% e 2.197.000 con 16%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è seguito da 901.000 con 6.4%

Su Italia 1 Big Bang Theory segna 394.000 spettatori con 3.3%

Su La 7 Tagadà ha interessato 391.000 con 3.2%

Su Tv8 Vite da Copertina ha raccolto 127.000 con 1%

Ascolti Tv mercoledì 25, seconda serata

Porta a porta poco oltre il 6%

Su Rai 1 Porta a Porta è stato seguito da 587.000 spettatori con 6.2%

Su Rai 2 Senza Tregua Gli Invisibili segna 275.00 con 1.8%

Su Rai 3 TG3 – Linea Notte: 491.000 spettatori con 5.6%

Su Canale 5 TG5 Notte ha informato 719.000 con 16.3%

Su Rete 4 Frankenstein è stato scelto da 124.000 con 2.7%

Su Italia 1 Sweeney Todd – Il Diabolico Barbiere di Fleet Street è visto da 353.00 con 4.5%

Su NOVE Naked Attraction Italia: 107.000 con 1.6%

