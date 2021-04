Condividi su







Ascolti Tv mercoledì 31 marzo 2021. L’incontro di calcio su Italia 1 vince la serata. Deludente esordio di Game of games che si ferma a 5.1%. Boom di ascolti per Chi l’ha visto? con il caso Pipitone. Ecco, nei dettagli, il responso completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri,

Ascolti Tv mercoledì 31 marzo 2021, il prime time

Su Rai 1 Lituania – Italia, per le Qualificazioni Qatar 2022, ha ottenuto 5.972.000 telespettatori con 21,7%

Su Rai 2 Games of Games – Gioco Loco si ferma a 1.267.000 telespettatori con 5.1%

Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha registrato 3.520.000 telespettatori con 15.2%

Su Canale 5 Svegliati amore mio ha raggiunto 3.586.000 con 14.7%

Su Rete 4 Stasera Italia Speciale ha interessato 599.000 persone con 2.6%

Su Italia 1 Il film Jack Reacher – Punto di non ritorno ha registrato 2.040.000 telespettatori con 8.1%

Su La 7 Atlantide ha siglato 610.000 con 3%

Su Tv8 Italia’s Got Talent è visto da 409.000 telespettatori con 1.8%

Su NOVE Accordi & disaccordi ha registrato 398.000 con 1.5%

Ascolti Tv mercoledì 31 marzo 2021, la fascia preserale Blob oltre il 5% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 2.535.000 con 18.3% e 4.294.000 con 22.9% Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.021.000 con 4.6% Su Rai 3 Blob sigla 1.216.000 spettatori con 5.2% Su Canale 5 Avanti il Primo: 2.108.000 con 15.7%. Avanti un Altro: 3.508.000 con 19.5% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 842.000 con 3.4% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi 641.000 con 4% Su La 7 Lie to me ha registrato 128.000 con 0.7% Su Tv8 Cuochi di Italia Under 30 raccoglie 358.000 con 1.7 % Ascolti Tv mercoledì 31 marzo 2021, l’access prime time Oltre il 6% Via dei Matti n° 0 Su Rai 1 In onda la partita Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 1.199.000 spettatori con 4.3% Su Rai 3 Via dei Matti numero 0 sigla 1.550.000 con 6.1% di share. Un Posto al Sole: 2.148.000 con 7.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.261.000 spettatori con 15.4%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.412.000 con 5.4% e 1.128.000 con 4% Su Italia 1 CSI Miami (Trappola) ha registrato 1.344.000 spettatori con 5% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.736.000 persone con 6.3% Su Tv8 Guess My Age: 559.000 spettatori con 2.1% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 516.000 spettatori con 1.9%

Ascolti Tv mercoledì 31, daytime mattutino

Scende il gradimento di Storie italiane

Su Rai 1 UnoMattina: 961.000 con 16.2%. Storie Italiane 822.000 con 15.4% e 891.000 con 14.8%. È sempre mezzogiorno 1.684.000 con 14.5%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 370.000 con 5.6% e nella seconda parte 908.000 con 8.3%

Su Rai 3 Agorà ha registrato 463.000 con 7.8%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1287.000 con 15.6%

Su Rete 4 La signora in giallo 585.000 con 3.8%

Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 279.000 con 3.8%

Su La 7 L’aria che tira 314.000 con 5.1%. L’aria che tira – Oggi 469.000 con 3.9%

Ascolti Tv mercoledì 31, day time pomeridiano

Lieve prevalenza di Pomeriggio 5 su La vita in diretta. Bene Il Paradiso delle Signore

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.677.000 con 13%. l paradiso delle signore: 2.021.000 con 19.1%. La Vita in Diretta: 1.818.000 con 16.6%

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 445.000 con 3.2%. Detto Fatto 386.000 con 3.7%

Su Rai 3 Geo 1.183.000 con 10.6%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1741.000 con 17.1% e 1911.000 con 16.8%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato 758.000 con 5.7%

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 854.000 con 5.9%

Su La 7 Tagadà 376.000 con 3.2%

Ascolti Tv mercoledì 31, seconda serata

Vince il Costanzo show

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 816.000 con 9.9%

Su Rai 2 Re-Start ha registrato 381.000 con 3.6%

Su Rai 3 TG3 Lineanotte ha registrato 843.000 con 9.8%

Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show: 1.333.000 telespettatori con 14.4%

Su Rete 4 Il postino suona sempre due volte ha registrato 129.000 con 2%

Su Italia 1 Il film Mission: Impossible ha siglato 684.000 con 8.3% Il filmha siglato 684.000 con 8.3%

Su La 7 Hannibal ha registrato 59.000 con 1.1%

