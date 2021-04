Condividi su







Ascolti Tv mercoledì 7 aprile 2021. Chiude al 15.2% la serie di Canale 5 Svegliati amore mio mentre Rai 1 non va oltre il 13.4%. Crolla, come era prevedibile, Games of games che va al di sotto del 4%. Bene Chi l’ha visto con oltre tre milioni di telespettatori. Esordio al 3.8% di Zona Bianca su Rete 4. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 7 aprile 2021, il prime time

Su Rai 1 Il film Modalità aereo ha registrato 3.375.000 telespettatori con 13.4%

Su Rai 2 Game of Games – Gioco Loco, ha intrattenuto 915.000 spettatori con 3.7%

Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha raggiunto 3.137.000 spettatori con 13.8%

Su Canale 5 Svegliati Amore Mio ha raccolto 3.543.000 spettatori con 15.2%

Su Rete 4 Zona Bianca, con Giuseppe Brindisi: 788.000 telespettatori con 3.8%

Su Italia 1 Kong: Skull Island ha intrattenuto 1.551.000 con 6.1%

Su La 7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha registrato 563.000 spettatori con 3.1%

Su Tv8 Name That Tune: 499.000 spettatori con 2.1%

Su NOVE Accordi & Disaccordi ha raccolto 457.000 persone con 1.7%

Su Real Time Matrimonio a Prima Vista registra 700.000 con 2.6%

Ascolti Tv mercoledì 7 aprile 2021, la fascia preserale La caduta della campionessa Martina Crocchia al 20.2% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.009.000 con 17.2%. L’Eredità ha raccolto 4.391.00 con 20.2% Su Rai 2 NCIS New Orleans ha raggiunto 553.000 spettatori con 2.8% Su Rai 3 Blob segna 1.128.000 persone con 4.5% Su Canale 5 Avanti il Primo: 2.465.000 con 14.4%. Avanti un Altro ha interessato 3.585.000 con 17.2% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha realizzato un ascolto pari a 807.000 con 3.4% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi raccoglie 695.000 con 3.6% Su Tv8 Cuochi di Italia Under 30 raccoglie 313.000 spettatori con 1.3% Ascolti Tv mercoledì 7 aprile 2021, l’access prime time Deal with it al 2.3% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.880.000 con 17.4% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.036.000 con 3.7% Su Rai 3 Via dei Matti numero 0: 1.511.000 spettatori con 5.7%. Un Posto al Sole: 1.907.000 con 6.9% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.455.000 con 16.1% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.147.000 con 4.3% e 992.000 spettatori con 3.6% Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.361.000 telespettatori con 5%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.952.000 spettatori con 7.1% Su Tv8 Guess My Age ha intrattenuto 457.000 spettatori con 1.7%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 626.000 spettatori con 2.3%.

Ascolti Tv mercoledì 7, daytime mattutino

E’ sempre mezzogiorno al 15%

Su Rai 1 Uno Mattina raccoglie 1.142.000 con 18%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.938.000 con 15%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 236.000 con 3.7%. I Fatti Vostri: 443.000 con 5.7% e 959.00 con 7.9%

Su Rai 3 Agorà convince 510.000 spettatori con 8%

Su Canale 5 Forum: 1.727.000 telespettatori con 17.9%

Su Rete 4 La Signora in Giallo ha ottenuto 659.000 con 4%

Su Italia 1 Cotto e Mangiato Menù: 453.000 spettatori con 4.1%

Su La 7 L’Aria che Tira: 449.000 con 6.2% e 656.000 spettatori con 5%

Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 36.000 persone con 0.5%.

Ascolti Tv mercoledì 7, day time pomeridiano

Testa a testa tra Rai 1 e Canale 5. Cresce Ore 14 con Milo Infante

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 2.022.000 con 13.6%.Il Paradiso delle Signore: 2.246.000 con 17.9%. La Vita Diretta: 2.459.000 con 17.8%

Su Rai 2 Ore 14 ha interessato 832.000 spettatori con 5.2%

Su Rai 3 #Maestri ha coinvolto 502.000 persone con 3.8%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2.295.000 con 17.8% e 2.602.000 con 17.9%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è scelto da 993.000 spettatori con 6.4%

Su Italia 1 Big Bang Theory segna 493.000 spettatori con 3.7%

Su La 7 Tagadà ha interessato 559.000 spettatori con 4.1%

Ascolti Tv mercoledì 7, seconda serata

Imbattibile il Maurizio Costanzo show

Su Rai 1 Porta a Porta è stato seguito da 741.000 persone con 8.4%

Su Rai 2 Restart sigla 254.000 spettatori con 2.4%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 810.000 spettatori con 9.7%.

Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show: 1.253.000 spettatori con 14.1%.

Su Rete 4 Nessuna Verità: 198.000 spettatori con 3.8% 198.000 spettatori con 3.8%

Su Italia 1 Pressing Champions League è visto da 682.000 con 7.2%

