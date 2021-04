Condividi su







Ascolti Tv sabato 17 aprile 2021. Amici di Maria De Filippi domina il sabato sera e umilia la fiction di Rai 1 che, in replica, si ferma al 13.6%. Ottimi ascolti per Città segrete di Corrado Augias su Rai 3 che si porta al 10%. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 17 aprile 2021, il prime time

Su Rai 1 Sotto Copertura 2 in replica: 2.875.000 telespettatori con 13.6%

Su Rai 2 La serie FBI ha registrato 1.304.000 con 5%

Su Rai 3 Città Segrete – Napoli ha coinvolto 2.307.000 telespettatori con 10%.

Su Canale 5 Amici ha raccolto 5.784.000 telespettatori con 27.6%.

Su Rete 4 Il film Don Camillo e l’Onorevole Peppone ha ottenuto 976.000 con 4%

Su Italia 1 Rex – Un cucciolo a Palazzo ha registrato 1.165.000 telespettatori con 4.5

Su La 7 Il film Il socio ha siglato 349.000 con 1.5%

Su Tv8 Cose nostre – Malavita è visto da 309.000 persone con 1.3%

Su NOVE Coppa del Re – Barcellona – Atletico Bilbao ha registrato 620.000 con 2.5%

Ascolti Tv sabato 17 aprile 2021, la fascia preserale Dribbling solo al 2.2% Su Rai 1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei Sette: 3.242.000 con 19.9%. L’Eredità Weekend 4.390.000 con 22.7% Su Rai 2 Dribbling ha registrato 382.000 con 2.2% Su Rai 3 Blob: 1.179.000 spettatori con 5.3%. Su Canale 5 Avanti il Primo! Weekend: 2.398.000 con 15.5%. Avanti un Altro! Weekend: 3.411.000 con 18.2%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore intrattiene 813.000 con 3.8% Su Italia 1 C.S.I. Miami è visto da 682.000 con 3.2% Su La 7 Lie to Me: 233.000 spettatori con 1.2% Su Tv8 4 Ristoranti coinvolge 333.000 spettatori con 1.6% Su NOVE E’ già ieri è visto da 165.000 spettatori con 1% Ascolti Tv sabato 17 aprile 2021, l’access prime time Bene Le parole della settimana Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.213.000 telespettatori con 20.3% Su Rai 3 Le Parole della Settimana: presentazione 1.513.000 con 6.3%- Il programma 2.132.000 con 8.3% Su Canale 5 Striscia la notizia ha ottenuto 4.514.000 telespettatori con 17.6% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.174.000 con 4.8% e 1.030.000 con 4% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.254.000 telespettatori con 5% Su La 7 Otto e mezzo Sabato ha interessato 1.416.000 con 5.6% Su Tv8 4 Ristoranti: 392.000 telespettatori con 1.6%. Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza ha registrato 341.000 con 1.4%

Ascolti Tv sabato 17, daytime mattutino

Sempre sul 3% Domani è domenica

Su Rai 1 Unomattina in Famiglia: 1.552.000 con 21.9% e 1.446.000 con 21.9%. Linea Verde Tour: 1.492.000 con 14.6%

Su Rai 2 Domani è Domenica conquista 395.000 persone con 3.3%

Su Rai 3 C

Su Canale 5 Forum segna 1.428.000 persone con 14.5%

Su Rete 4 Sempre Verde conquista 204.persone con 1.2%

Su Italia 1 Legacies è scelto da 234.000 persone con 2.6%

Su La 7 Like – Tutto ciò che Piace: 127.000 spettatori con 0.8%.

Ascolti Tv sabato 17 aprile 2021, day time pomeridiano

Ottimi ascolti per Italia Si che aggancia Verissimo in occasione dei funerali del principe Filippo.

Su Rai 1 Linea Bianca: 2.033.000 con 11.8%. Italia Sì! Speciale: diretta dei funerali del Principe Filippo: 1.812.000 con 12.5%.Italia Sì! 2.260.000 con 16.8% e 2.145.000 con 15.1%

Su Rai 2 Il Filo Rosso ha conquistato 468.000 persone con 2.8%

Su Rai 3 Tv Talk è seguito da 1.119.000 spettatori con 7.7%

Su Canale 5 Tg5 Speciale: diretta dei funerali del Principe Filippo: 3.153.000 con 22%. Verissimo: 2.296.000 con 16.8%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 779.000 spettatori con 4.7%

Su La 7 Speciale TgLa7: diretta dei funerali del Principe Filippo: 592.000 con 4.1%

Su Tv8 Prove di Formula 1 sono seguite da 1.041.000 spettatori con 6.2%

Ascolti Tv sabato 17, seconda serata

Che ci faccio qui al 6%

Su Rai 1 Ciao Maschio: 544.000 spettatori con 8.7%

Su Rai 2 Instinct è scelto da 879.000 spettatori con 3.7%

Su Rai 3 Che Ci Faccio Qui 436.000 spettatori con 6%.

Su Canale 5 Speciale Tg5 – Addio a Filippo: 1.212.000 spettatori con 21.6%.

Su Rete 4 Absolution – Le regole della vendetta 257.000 con 2.1%

Su Italia 1 I Simpson è visto da 533.000 con 2.5% e 465.000 con 2.6%

Su La 7 Terzo grado segna 74.000 spettatori con 1%

