Ascolti Tv giovedì 22 aprile 2021. L’isola dei famosi fa registrare il minimo stagionale in termini di ascolto. Vince la serata la puntata di Un passo dal cielo 6. Dritto e rovescio ha ancora la meglio su Piazzapulita. Esordio al ribasso per Amore criminale. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 22 aprile 2021, il prime time

Su Rai 1 Un passo dal cielo 6 ha registrato 4.952.000 telespettatori con 21.6%.

Su Rai 2 Anni 20 ha interessato 435.000 persone con 1.7%

Su Rai 3 Amore Criminale ha esordito con 1.205.000 spettatori e 4.9%

Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha registrato 2.838.000 telespettatori con 16.9%

Su Rete 4 Dritto e rovescio: 1.148.000 spettatori con 6.1%

Su Italia 1 Il film Security ha registrato 1.389.000 con 5.6%

Su La 7 PiazzaPulita ha raggiunto 1.050.000 con 5.6%

Su Tv8 Il film The amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro è scelto da 294.000 con 1.4%

Su NOVE Il film E io non pago ha registrato 304.000 con 1.3%

Ascolti Tv giovedì 22 aprile 2021, la fascia preserale Aventi un altro sfiora il 20% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 2.866.000 con 18.4%. L’Eredità: 4.409.000 con 22.4% Su Rai 2 NCIS New Orleans ha raccolto 431.000 persone con 2.5% Su Rai 3 Blob sigla 1.252.000 telespettatori con 5.4% Su Canale 5 Avanti il Primo: 2.439.000 con 16.5%. Avanti un Altro: 3.681.000 spettatori con 19.6% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha intrattenuto 915.000 con 4.1% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi raccoglie 675.000 con 3.9% Su La 7 Lie To Me ha ottenuto 124.000 con 0.7% Su Tv8 Cuochi di Italia Under 30 raccoglie 320.000 con 1.5% Ascolti Tv giovedì 22 aprile 2021, l’access prime time Soliti ignoti vince la fascia oraria Su Rai 1 Soliti Ignoti: 5.057.000 spettatori con 19% Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 925.000 persone con 3.5% Su Rai 3 Via dei Matti numero 0 sigla 1.586.000 con 6.3%. Un Posto al Sole: 1.810.000 con 6.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.643.000 con 17.4% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.400.000 con 5.4% e 1.323.000 spettatori con 4.9% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.896.000 telespettatori con 7.2% Su Tv8 Guess My Age ha divertito 521.000 spettatori con 2% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 564.000 spettatori con 2.1%.

Ascolti Tv giovedì 22, daytime mattutino

Bene E’ sempre mezzogiorno

Su Rai 1 Uno Mattina: 1.084.000 con 17.5%. Storie Italiane: 1.032.000 con 17.7% e 1.115.000 con 16%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.854.000 con 15.2%

Su Rai 3 Agorà coinvolge 583.000 spettatori con 9.4%

Su Canale 5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.207.000 con 19.4% e 1.071.000 con 18.4%. Forum: 1.608.000 con 17.5%

Su Rete 4 La Signora in Giallo ha ottenuto 657.000 con 4.2%

Su Italia 1 Cotto e Mangiato Menù raccoglie 351.000 con 3.5%

Su La 7 L’Aria che Tira: 428.000 con 6% e 604.000 spettatori con 4.8%

Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 101.000 spettatori con 0.9%.

Ascolti Tv giovedì 22, day time pomeridiano

Cresce ancora Oggi è un altro giorno

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 2.007.000 con 14.5%. Il Paradiso delle Signore: 2.093.000 con 18.7%. La Vita Diretta ha raccolto 1.928.000 con 16.2%

Su Rai 2 Ore 14 ha siglato 599.000 spettatori con 4%.

Su Rai 3 #Maestri ha ottenuto 457.000 spettatori con 3.8%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.852.000 con 17.2% e 2.121.000 con 17.5%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 837.000 persone con 5.8%

Su Italia 1 Friends ha registrato 284.000 spettatori con 2.5% ha registrato 284.000 spettatori con 2.5%

Ascolti Tv giovedì 22, seconda serata

Sopravvissute sfiora il 5%

Su Rai 1 Porta a Porta è seguito da 919.000 spettatori con 9.9%

Su Rai 2 911 segna 217.000 spettatori con 1.4%

Su Rai 3 Sopravvissute sigla 763.000 spettatori con 4.7%.

Su Canale 5 TG5 Notte ha informato 533.000 con 13.4%

Su Rete 4 Il Generale della Rovere: 180.000 spettatori con 3.9%

Su Italia 1 Joker – Wild Card è visto da 521.000 con 4.5%

