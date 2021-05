Ascolti Tv martedì 11 maggio 2021. Vince la fiction di Canale 5 Buongiorno mamma senza arrivare al 16%. Ai David di Donatello solo l’11.6% di share. Fra i tre talk del martedì ha la meglio Fuori dal coro su Rete 4. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best of: 398.000 telespettatori con 1.7%