Ascolti Tv martedì 29 giugno 2021, L’amore non divorzia mai 15.2%, New Amsterdam 9.5%

Ascolti Tv martedì 29 giugno 2021. Il film di Rai 1 L’amore non divorzia mai vince con il 15.2% di share. Sotto il 10% la serie New Amsterdam. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 29 giugno 2021, il prime time

Su Rai 1 L’amore non divorzia mai ha registrato 2.866.000 spettatori con 15.2%

Su Rai 2 I Casi della Giovane Miss Fisher ha interessato 992.000 con 5.2%

Su Rai 3 Atlantic Crossing è scelto da 795.000 con 4.5%

Su Canale 5 New Amsterdam 3 ha siglato 1.757.000 spettatori con 9.5%

Su Rete 4 Matrimonio alle Bahamas: 912.000 con 5.1%

Su Italia 1 Hunger Games – La ragazza di fuoco: 712.000 spettatori con 4.4%

Su La 7 Segreti Reali ha ottenuto 418.000 spettatori con 2.9%

Su Tv8 Un marito di troppo sigla 304.000 spettatori con 1.6%

Su NOVE Speed è scelto da 492.000 spettatori con 2.8%.

Ascolti Tv martedì 29 giugno 2021, la fascia preserale Pieno di ascolti per Inghilterra-Germania Su Rai 1 Inghilterra-Germania: 3.924.000 spettatori con 30.4% Su Rai 2 S.W.A.T. ha raccolto 481.000 con 3.5% Su Rai 3 Blob sigla 725.000 spettatori con 4.2%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.132.000 con 9.7%. Caduta Libera: 1.794.000 con 12.2%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore interessa 806.000 persone con 4.7% Su Italia 1 C.S.I. è visto da 485.000 persone con 2.9% Su La 7 The Good Wife ha ottenuto 59.000 persone con 0.5% Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 206.000 con 1.3% Su NOVE Ristoranti da Incubo – Tutto in 24 Ore: 112.000 con 0.7%. Ascolti Tv martedì 29 giugno 2021, l’access prime time Bene Tg 2 Post Su Rai 2 Tg2 Post coinvolge 1.442.000 spettatori con 7.3% Su Rai 3 Nuovi Eroi: 972.000 con 5.3%. Un Posto al Sole: 1.427.000 spettatori con 7.3% Su Canale 5 Paperissima Sprint raccoglie 2.786.000 spettatori con 14.2%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 968.000 con 5.2% e 1.001.000 con 5.1% Su Italia 1 C.S.I. convince 1.032.000 spettatori con 5.4%. Su La 7 In Onda ha interessato 918.000 spettatori con 4.7% Su Tv8 4 Hotel: 375.000 spettatori con 2% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco ha raggiunto 289.000 con 1.5%

Ascolti Tv martedì 29, daytime mattutino

Dedicato al 14.3%

Su Rai 1 Unomattina Estate: 806.000 con 17.7%. Dedicato raccoglie 941.000 con 14.3%

Su Rai 2 Tg2 Italia informa 204.000 spettatori con 4.2%

Su Rai 3 Agorà Estate: 305.000 spettatori con 6.6%

Su Canale 5 Forum in replica: 1.078.000 con 13.6%.

Su Rete 4 La Signora in Giallo: 607.000 persone con 4.5%

Su Italia 1 Bones ottiene 126.000 persone con 2.6%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 183.000 con 3.1% e 365.000 con 3.3%

Ascolti Tv martedì 29, day time pomeridiano

Cala Il pranzo è servito, bene il Tour de France

Su Rai 1 Il Pranzo è Servito: 1.602.000 spettatori con 12.8%.Estate in Diretta: 1.102.000 con 11.2% e 1.468.000 con 16.2%

Su Rai 2 Tour de France: 904.000 spettatori con 8.5%

Su Rai 3 Geo Magazine sigla 688.000 telespettatori con 6.7%

Su Canale 5 Mr. Wrong – Lezioni d’Amore 1.669.000 con 15.4%. Love Is In The Air 1.524.000 con 15.6%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum in replica: 682.000 spettatori con 5.7%

Su Italia 1 American Dad! ha conquistato 431.000 con 4.3%

Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare: 155.000 spettatori con 1.6%

Ascolti Tv martedì 29 giugno 2021, seconda serata

Sfiora il 5% Una pezza di Lundini

Su Rai 1 Notti Europee: 1.096.000 spettatori con 11.9%.

Su Rai 2 Ore 14 – Speciale Denise: 780.000 con 6.3%. Una Pezza di Lundini 341.000 con 4.9%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 421.000 spettatori con 5.8%.

Su Canale 5 Station 19 ha siglato 783.000 spettatori con 7.1%

Su Rete 4 Belli freschi è stato scelto da 243.000 con 3.4%

Su Italia 1 La Llorona: Le lacrime del male: 201.000 spettatori con 4.2%

Su La 7 TgLa7 informa 166.000 persone con 3.6%

