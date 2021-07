Ascolti Tv martedì 6 luglio 2021, Italia-Spagna 67.5%, Mr Wrong 3.4%

Condividi su







Ascolti Tv sabato 3 luglio 2021. Rai 1 vince la serata con l’incontro calcistico Ucraina-Inghilterra per i quarti di finale di Euro 2020. In ripresa Canale 5 con la replica di The Winner Is, condotto da Gerry Scotti. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 3 luglio 2021, il prime time

Su Rai 1 Ucraina-Inghilterra ha registrato 5.730.000 telespettatori con 32.4%.

Su Rai 3 Una Strada verso il Domani 3 è seguito da 437.000 persone con 2.5%.

Su Canale 5 The Winner Is ha coinvolto 1.824.000 spettatori con 12.5%.

Su Rete 4 Una Vita è visto da 683.000 persone con 4.2%.

Su Italia 1 Shrek e vissero felici e contenti 789.000 telespettatori con 4.6%.

Su La 7 Downton Abbey è visto da 315.000 spettatori con 2.1%.

Su Tv8 Squadra 49 ha coinvolto 147.000 spettatori con 0.9%.

Su NOVE Tutta la Verità – Il Delitto di Avetrana 446.000 spettatori con 2.9%.

Ascolti Tv sabato 3 luglio 2021, la fascia preserale Vince Repubblica Ceca-Danimarca Su Rai 1 Repubblica Ceca-Danimarca ha registrato 3.200.000 spettatori con 26.5%. Su Rai 2 Blue Bloods è visto da 692.000 persone con 4.7%. Su Rai 3 Tg Regione: 1.775.000 con 12.5%. Blob 543.000 con 3.6%. Su Canale 5 Caduta Libera- Inizia la Sfida: 1.024.000 con 9.3%. Caduta Libera: 1.566.000 con 11.8%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è seguito da 736.000 spettatori con 5%. Su Italia 1 C.S.I. è visto da 396.000 telespettatori con 2.7%. Su La 7 Laguna blu ha registrato 238.000 spettatori con 2%. Su Tv8 Prove del GP d’Austria di Formula 1 ha coinvolto 310.000 persone con 2.6%. Su NOVE Professione Assassino:203.000 con 1.9% – 121.000 con 0.9%. L’access prime time In ripresa Paperissima Sprint Su Rai 3 Che ci faccio Qui è seguito da 521.000 persone con 3.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha coinvolto 2.053.000 telespettatori con 12%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 832.000 spettatori con 5.2%- 780.000 con 4.5%. Su Italia 1 C.S.I. ha registrato 704.000 spettatori con 4.2%. Su La 7 In Onda è visto da 553.000 telespettatori con 3.3%. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 263.000 persone con 1.6% Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 132.000 con 0.8%.

Ascolti Tv sabato 3 luglio 2021, daytime mattutino

Bene l’esordio di Uno Weekend, Buongiorno Estate al 2%

Su Rai 1 Uno Weekend: 1.139.000 con 21.8%- 960.000 con 19.3%. Buongiorno Benessere: 802.000 con 15.7%.

Su Rai 2 Buongiorno Estate: 101.000 con 2%. Andiamo a 110: 94.000 con 1.9%.

Su Rai 3 Il Posto Giusto: 125.000 con 2.5%. Un sorriso, uno schiaffo, un bacio in bocca 178.000 con 3.2%

Su Canale 5 Tg5 Mattina: 962.000 con 19.6%. Etna: Tra Scienza e Mito 424.000 con 8.3%.

Su Rete 4 Indovina chi viene a merenda? ha registrato 127.000 telespettatori con 2.3%

Su Italia 1 Riverdale: 92.000 spettatori con 1.8%, 106.000 persone con 2%.

Su La 7 Omnibus: 168.000 telespettatori con 3.7%. Coffee Break Sabato:153.000 con 3.1%.

Su Tv8 I dolci di Miriam è seguito da 115.000 persone con 2.3%.

Day time pomeridiano

Beautiful sotto il 16%

Su Rai 1 Linea Blu: 1.824.000 con 13.4%. Techetechetè: 1.063.000 con 9.2%. A Sua Immagine: 781.000 con 7.1%. : 1.824.000 con 13.4%.: 1.063.000 con 9.2%.781.000 con 7.1%.

Su Rai 2 Dribbling Europei:995.000 con 6.6%. Tour de France 1.344.000 con 11.7%

Su Rai 3 Tg Regione: 2.361.000 con 16.1%. Troppo forte: 571.000 con 5.1%. Report: 481.000 con 4.8%.

Su Canale 5 Beautiful: 2.340.000 con 15.7%. Una Vita 2.108.000 con 15.2%. Elisa di Rivombrosa 1.088.000 con 9.5%.

Su Rete 4 Sportello di Forum è seguito da 584.000 spettatori con 4.4%.

Su Italia 1 Dc’s Legends of Tomorrow: 372.000 persone con 2.8%- 261.000 con 2.3%.

Su Tv8 Superbike è visto da 281.000 telespettatori con 2.3%.

Ascolti Tv, seconda serata

Notti Europee vince sul Tg5 Notte

Su Rai 1 Notti Europee è visto da 1.110.000 telespettatori con 12.2%.

Su Rai 2 Detectives – Casi Risolti e Irrisolti ha registrato 510.000 spettatori con 3.6%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo ha coinvolto 408.000 persone con 3.3%.

Su Canale 5 Tg5 Notte è seguito da 615.000 spettatori con 11.1%.

Su Rete 4 Julieta è visto da 168.000 persone con 2.3%.

Su Italia 1 I Simpson: 421.000 spettatori con 3.4%, 358.000 con 3.5% e 327.000 con 4%.

Su La 7 TgLa7 Notte ha registrato 120.000 con 1.7%.

Su Tv8 Tempesta di ghiaccio è visto da 94.000 telespettatori con 1.2%.

Su NOVE Emanuela Orlandi- Il Caso è Aperto 212.000 spettatori con 3.6%.

Condividi su