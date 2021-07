Ascolti Tv domenica 11 luglio 2021, Inghilterra-Italia 73.7%, Vittoria e Abdul 1.6%

Condividi su







Ascolti Tv sabato 10 luglio 2021. Nella serata delle repliche The Voice Senior vince con oltre il 13%. All Together now invece si ferma sotto l’11%. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 10 luglio 2021, il prime time

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato 1.786.000 spettatori con 13.2%.

Su Rai 2 Le bugie hanno gli occhi verdi è visto da 939.000 persone 6%.

Su Rai 3 Una strada verso il domani- Ku’damm 63 395.000 con 2.6%.

Su Canale 5 All together now è seguito da 1.414.000 telespettatori con 10.6%.

Su Rete 4 Una Vita ha registrato 834.000 spettatori con 5.7%.

Su Italia 1 Il Gatto con gli Stivali 900.000 telespettatori con 5.9%.

Su La 7 Downton Abbey 332.000 con 2.5%

Su Tv8 Paura in Volo è visto da 387.000 telespettatori con 2.6%.

Su NOVE Stevanin – Non ricordo di averle uccise 298.000 con 1.9%.

Ascolti Tv sabato 10 luglio 2021, la fascia preserale Bene Reazione a catena Su Rai 1 Reazione a Catena: 2.789.000 con 24.2%. Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.599.000 con 17.1%. Su Rai 2 Blue Bloods: 457.000 spettatori con 4.4%- 792.000 con 6%. Su Rai 3 TGR: 1.652.000 telespettatori con 13.6%. Blob: 561.000 con 4.1%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 955.000 con 10.6%. Caduta Libera: 1.455.000 spettatori con 13.1%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 719.000 persone con 5.4%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag: 425.000 con 4.2%. CSI: 400.000 con 3.2%. Su La 7 Mangia Prega Ama è seguito da 171.000 persone con 1.8%. Ascolti Tv sabato 10 luglio 2021, l’access prime time Techetechetè vince su Paperissima Sprint Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.079.000 telespettatori con 19.8%. Su Rai 3 Che Ci Faccio Qui è visto da 497.000 persone con 3.3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.265.000 spettatori con 14.6%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 905.000 con 6.1%- 941.000 con 6%. Su Italia 1 CSI 835.000 telespettatori con 5,47%. Su La 7 In Onda è seguito da 807.000 spettatori con 5.2%. Su Tv8 4 Ristoranti 478.000 persone con 3.1% Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza è visto da 167.000 spettatori con 1.1%.

Daytime mattutino

Like tutto ciò che ci piace sotto l’1%

Su Rai 1 Uno Weekend:1.000.000 con 20.2%-899.000 con 19.3%.Buongiorno Benessere: 758.000 con 15.5%.

Su Rai 2 Buongiorno Estate: 139.000 con 2.9%. Andiamo a 110: 126.000 con 2.8%. Fatto da Mamma: 390.000 con 4%.

Su Rai 3 Presa Diretta è visto da 186.000 persone con 3.8%.

Su Canale 5 Planet: 445.000 con 9.3%. Forum: 1.052.000 con 13.6%.

Su Rete 4 Armiamoci e Partite!: 114.000 con 2.2%. Il Segreto: 160.000 con 1.5%. Poirot: 252.000 con 1.8%.

Su Italia 1 Riverdale: 95.000 spettatori con 2%- 174.000 con 2.5%.

Su La 7 Coffee Break: 157.000 con 3.3%. Like Tutto Ciò che Piace: 102.000 con 0.8%.

Day time pomeridiano

La prima puntata di Amore in quarantena 2 quasi all’11%

Su Rai 1 Linea Blu: 1.741.000 con 13.5%. A Sua Immagine: 876.000 con 8.4%. Amore in Quarantena 2 921.000 con 10.6%.

Su Rai 2 Dribbling Europei: 898.000 con 6.2%. Tour de France: 1.270.000 con 11.5%.

Su Rai 3 TGR: 2.401.000 con 17%. Spaghetti House: 575.000 con 5.3%. Report: 528.000 con 6%.

Su Canale 5 Beautiful: 2.275.000 con 15.8%.Una Vita: 2.045.000 con 15.3%. Elisa di Rivombrosa 2: 1.162.000 con 10.6%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 543.000 telespettatori con 4.3%.

Su Italia 1 Legends of Tomorrow: 346.000 con 2.8%- 300.000 con 2.8%. Supergirl: 234.000 con 2.3%- 215.000 con 2.4%.

Su La 7 Lady Diana, la Sua Storia: 246.000 con 2.2%.

Ascolti Tv, seconda serata

TG5 Notte sfiora l’8%

Su Rai 1 Notti Europee ha registrato 407.000 telespettatori con 7.1%.

Su Rai 2 Detectives – Casi Irrisolti è visto da 694.000 persone con 5.2%.

Su Rai 3 Un Giorno in Pretura 423.000 telespettatori con 5.7%.

Su Canale 5 TG5 Notte è seguito da 426.000 spettatori con 7.7%.

Su Rete 4 Due Destini 188.000 persone con 2.6%.

Su Italia 1 Simpson: 389.000 con 3.2%- 353.000 telespettatori con 3.5%- 312.000 con 4.2%.

