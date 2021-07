Ascolti Tv martedì 27 luglio 2021, Temptation island 27.4%, Carramba che sorpresa 9.2%

Condividi su







Ascolti Tv martedì 27 luglio 2021. Temptation island chiude in bellezza e registra il 27.4% di share. La replica di Carramba che sorpresa è al di sotto del 10%. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 27 luglio 2021, il prime time

Su Rai 1 Carramba che Sorpresa, in replica, ha registrato 1.513.000 spettatori con 9.2%.

Su Rai 2 Il Circolo degli Anelli ha raggiunto 1.163.000 spettatori con 7%

Su Rai 3 Cavalleria Rusticana: 981.000 spettatori con 5.3%. 981.000 spettatori con 5.3%.

Su Canale 5 Temptation Island: 3.694.000 telespettatori con 27.4%

Su Rete 4 Ricky & Barabba: 701.000 spettatori con 3.9%

Su Italia 1 R.I.P.D – Poliziotti dall’Aldilà: 907.000 spettatori con 5%

Su La 7 In Onda ha registrato 691.000 spettatori con 3.9%.

Su Tv8 Balla coi Lupi sigla 254.000 spettatori con 1.8%

Su NOVE Il Monaco ha raccolto 355.000 con 2.1%

Su Real Time Il Bambino con la Testa all’Ingiù: 212.000 spettatori con 1.1%

Ascolti Tv martedì 27 luglio 2021, la fascia preserale Conto alla Rovescia si ferma poco oltre l’11% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.071.000 con 18.5%. Reazione a Catena: 3.340.00o con 23.9% Su Rai 2 Tokyo 2020 Best Of: 1.113.000 persone con 9.8% Su Rai 3 Blob sigla 840.000 spettatori con 5.2% Su Canale 5 Conto alla Rovescia ha interessato 1.541.000 telespettatori con 11.5% Su Rete 4Tempesta d’Amore: 770.000 persone con 4.7% Su Italia 1 CSI ha ottenuto 408.000 spettatori con 2.7% Su La 7 The Good Wife: 95.000 spettatori con 0.9% Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 255.000 persone con 1.8% Ascolti Tv martedì 27 luglio 2021, l’access prime time Cresce Paperissima Sprint Su Rai 1 Techetechetè: 3.585.000 spettatori con 18.9% Su Rai 2 TG2 Post ha registrato 1.104.000 spettatori con 5.7% Su Rai 3 Un Posto al Sole raggiunge 1.405.000 telespettatori con 7.4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.281.000 spettatori con 17.2% Su Rete 4 Stasera Italia News: 842.000 con 4.7% e 952.000 spettatori con 4.9% Su Italia 1 NCIS ha registrato 884.000 spettatori con 4.8% ha registrato 884.000 spettatori con 4.8% Su La 7 In Onda ha interessato 1.091.000 persone con 5.8% Su Tv8 4 Hotel: 417.000 spettatori con 2.3%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 314.000 spettatori con 1.7%

Ascolti Tv martedì 27 luglio 2021, daytime mattutino

Dedicato al 10.6%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate: 711.000 con 14.3%. Dedicato ha ottenuto 583.000 con 10.6%

Su Rai 2 Tokyo Live 2o20: 343.000 spettatori con 15.3%,

Su Rai 3 Agorà Estate: 302.000 spettatori con 5.7%

Su Canale 5 Morning News: 702.000 con 13.4% e 628.000 spettatori con 11.9%

Su Rete 4 La Signora in Giallo: 466.000 con 3.3%

Su Italia 1 Bones ottiene 112.000 spettatori con 2%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 174.000 con 2.7% e 259.000 spettatori con 2.2%

Ascolti Tv martedì 27, day time pomeridiano

Molto bene le Olimpiadi su Rai 2

Su Rai 1 Il Pranzo è Servito: 1.224.000 spettatori con 9.4%. Estate in Diretta: 900.000 con 9.3% e 1.246.000 con 13.6%,

Su Rai 2 Tokyo Live 2020: 2.402.000 spettatori con 19.9%

Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 675.000 telespettatori con 7.1%.

Su Canale 5 Brave and The Beautiful: 1.702.000 con 14.5%. Love is in the Air: 1.517.000 con 15.2%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum in replica: 750.000 spettatori con 6%

Su Italia 1 I Griffin: 489.000 spettatori con 3.9%

Su La 7 Eden ha interessato 152.000 spettatori con 1.4%

Ascolti Tv martedì 27, seconda serata

Male la seconda serata di Rai 1

Su Rai 1 Concerto per l’Italia: 179.000 spettatori con 2.9%

Su Rai 2 Go Tokyo 2020 ha ottenuto 357.000 spettatori con 7.5%.

Su Rai 3 Visionari: 421.000 spettatori con 3%.

Su Canale 5 TG5 Notte: 660.000 spettatori con 17.7%

Su Rete 4 Quel Gran Pezzo dell’Ubalda: 199.000 spettatori con 2.2%

Su Italia 1 Poliziotti Fuori – Due Sbirri a Piede Libero: 381.000 con 4.3%

Condividi su