Ascolti Tv lunedì 9 agosto 2021, The Ride 15.7%, Big Eyes 12.2%

Ascolti Tv lunedì 9 agosto 2021. The Ride vince su Big Eyes. Rai 2 cala senza le Olimpiadi. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in on onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 9 agosto 2021, il prime time

Su Rai 1 Big Eyes ha registrato 1.857.000 spettatori con 12.2%.

Su Rai 2 Hawaii Five O ha interessato 913.000 spettatori con 5.6%

Su Rai 3 Report: 1.037.000 spettatori con 6.7%

Su Canale 5 The Ride – Storia Di Un Campione: 2.402.000 spettatori con 15.7%

Su Rete 4 Controcorrente totalizza 808.000 spettatori con 5.8%.

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha interessato 690.000 persone con 5.6%

Su La 7 Minority Report ha registrato 252.000 persone con 1.9%

Su Tv8 Gomorra – La Serie: 536.000 spettatori con 3.4%.

Su NOVE Segni Particolari: Bellissimo: 344.000 telespettatori con 2.2%.

Ascolti Tv lunedì 9 agosto 2021, la fascia preserale Tempesta d’amore oltre il 5% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.061.000 con 21.1%. Reazione a Catena: 3.217.000 con 25.8% Su Rai 2 SWAT ha raggiunto 505.000 spettatori con 4.5% ha raggiunto 505.000 spettatori con 4.5% Su Rai 3 Blob: 792.000 spettatori con 5.4%. Su Canale 5 Conto alla Rovescia ha interessato 1.352.000 spettatori con 11.3% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha intrattenuto 737.000 con 5.1% Su Italia 1 CSI ha raggiunto 294.000 spettatori con 2.1% Su La 7 The Good Wife ha siglato 111.000 con 1.1% Su Tv8 Quattro Ristoranti: 323.000 con 2.5% Ascolti Tv lunedì 9 agosto 2021, l’access prime time Techetechetè oltre il 21% Su Rai 1 Techetechetè raggiunge 3.667.000 spettatori con 21.6%. Su Rai 2 TG2 Post ha interessato 1.093.000 spettatori con 6.4% Su Rai 3 Via dei Matti N 0 raggiunge 718.000 spettatori con 4.5% Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 2.333.000 con 13.8% Su Rete 4 Stasera Italia News: 928.000 con 5.7% e 1.068.000 spettatori con 6.3% Su Italia 1 NCIS ha registrato 867.000 spettatori con 5.2% Su La 7 In Onda ha interessato 800.000 persone con 4.7% Su Tv8 4 Hotel ha ottenuto 424.000 spettatori con 2.6%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 285.000 spettatori con 1.7%.

Ascolti Tv lunedì 9, daytime mattutino

La replica di Forum sfiora il 16%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate: 720.000 con 17%. Dedicato: 802.000 spettatori con 16.6%

Su Rai 2 La Nave dei Sogni: 436.000 spettatori con 5.5%.

Su Rai 3 Agorà Estate coinvolge 277.000 con 5.9%

Su Canale 5 Morning News: 720.000 con 15.1% e 638.000 spettatori con 13.9%. Forum: 1.194.000 con 15.8%

Su Rete 4 Il Segreto ha raggiunto 186.000 spettatori con 1.8%.

Su Italia 1 Bones ha ottenuto 234.000 telespettatori con 3.4%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 164.000 con 2.9% e 291.000 spettatori con 2.8%

Ascolti Tv lunedì 9, day time pomeridiano

Migliora la fascia oraria di Rai 1

Su Rai 1 Il Pranzo è Servito: 1.409.000 con 12%. Estate in Diretta: 988.000 con 11.4% e 1.430.000 con 16.9%

Su Rai 2 Gli Omicidi del Lago ha siglato 445.000 spettatori con 5.2%.

Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 641.000 persone con 7.4%.

Su Canale 5 Brave and The Beautiful: 1.794.000 con 17.1%. Love is in the air: 1.588.000 con 17.9%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum in replica: 611.000 spettatori con 5.4%

Su Italia 1 I Griffin: 495.000 spettatori con 4.3%.

Su La 7 I Tartassati ha intrattenuto 223.000 spettatori con 2.1%

Ascolti Tv lunedì 9, seconda serata

Sette Storie Estate al di sotto del 7%

Su Rai 1 Sette Storie Estate: 578.000 spettatori con 6.8%

Su Rai 2 Helen Dorn: 383.000 spettatori con 4.7%.

Su Rai 3 Il Fattore Umano: 629.000 telespettatori con 6.2%

Su Canale 5 Giovani si Diventa: 474.000 spettatori con 7.3%

Su Rete 4 Magic Mike XXX è seguito da 160.000 spettatori con 3.2%

Su Italia 1 Barbarians – Sotto Attacco: 217.000 spettatori con 5.2%

