Ascolti Tv venerdì 13 agosto 2021, Canzone Segreta 11.3%, Ines dell’Anima Mia 10%

Ascolti Tv martedì 10 agosto 2021. Vince Rai 1 con il film Ricatto d’amore. Olivia, forte come la verità si ferma all’8.5% superato da Battiti live su Italia 1. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 10 agosto 2021, il prime time

Su Rai 1 Ricatto d’Amore ha registrato 2.211.000 spettatori con 14.7%.

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha ottenuto 937.000 spettatori con 6%

Su Rai 3 Aida – Arena Di Verona 2021: 757.000 persone con 5.5%

Su Canale 5 Olivia – Forte come la Verità: 1.118.000 con 8.5%

Su Rete 4 Ferite Mortali: 632.000 spettatori con 4.4%.

Su Italia 1 Battiti Live ha intrattenuto 1.351.000 telespettatori con 10%

Su La 7 In Onda Prima Serata ha siglato 464.000 spettatori con 3.1%

Su Tv8 Due Fidanzati Per Juliette: 229.000 spettatori con 1.5% 229.000 spettatori con 1.5%

Su NOVE Rocky III ha raccolto 525 .000 spettatori con 3.5%.

Ascolti Tv martedì 10 agosto 2021, la fascia preserale Ottimo risultato per Reazione a catena Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.168.000 con 21.5%. Reazione a Catena: 3.196.000 con 25.6% Su Rai 2 SWAT ha raccolto 437.000 persone con 3.8% ha raccolto 437.000 persone con 3.8% Su Rai 3 Blob segna 847.000 spettatori con 5.8% Su Canale 5 Conto alla Rovescia ha intrattenuto 1.425.000 spettatori con 11.8% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha raggiunto 653.000 con 4.5% Su Italia 1 CSI ha ottenuto 315.000 persone con 2.3% Su La 7 The Good Wife: 88.000 spettatori con 1% Su Tv8 Quattro Ristoranti: 208.000 telespettatori con 1.6% Ascolti Tv martedì 10 agosto 2021, l’access prime time Ancora sopra il 20% le Teche su Rai 1 Su Rai 1 Techetechetè raggiunge 3.325.000 telespettatori con 20.3%. Su Rai 2 TG2 Post ha siglato 664.000 spettatori con 4% Su Rai 3 Via dei Matti N 0 registra 667.000 con 4.3% e 693.000 con 4.2% Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 2.295.000 spettatori con 14% Su Rete 4 Stasera Italia News: 807.000 con 5.1% e 1.025.000 spettatori con 6.2% Su Italia 1 NCIS ha registrato 786.000 telespettatori con 4.9%. Su La 7 In Onda ha interessato 774.000 spettatori con 4.7% Su Tv8 4 Hotel ha registrato 423.000 con 2.6% Su NOVE Deal With It – Stai al gioco: 399.000 spettatori con 2.5%.

Ascolti Tv martedì 10, daytime mattutino

Agorà Estate al 6.8%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate: 740.000 con 17.2%. Dedicato: 701.000 spettatori con 14.9%

Su Rai 2 La Nave dei Sogni raggiunge 409.000 spettatori con 5%.

Su Rai 3 Agorà Estate coinvolge 322.000 spettatori con 6.8%

Su Canale 5 Morning News: 694.000 con 14.6% e 485.000 con 10.7%

Su Rete 4 Il Segreto ha raggiunto 210.000 spettatori con 2%.

Su Italia 1 Bones ha registrato 208.000 spettatori con 2.9%.

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 174.000 con 3% e 255.000 con 2.4%

Ascolti Tv martedì 10, day time pomeridiano

Bene Love is in the air

Su Rai 1 Il Pranzo è Servito: 1.283.000 spettatori con 10.7%. Estate in Diretta: 923.000 con 10.4% e 1.459.000 con 16.9%

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha siglato 437.000 spettatori con 3.6%,

Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 658.000 telespettatori con 7.5%.

Su Canale 5 Brave and The Beautiful: 1.704.000 con 15.8%. Love is in the air: 1.541.000 con 16.8% di share.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum in replica: 725.000 spettatori con 6.2%

Su Italia 1 Big Bang Theory: 392.000 spettatori con 4%

Su La 7 Appartamento al Plaza ha ottenuto 175.000 spettatori con 1.6%

Ascolti Tv martedì 10, seconda serata

La nuova serie Colpevoli al 4.4%

Su Rai 1 Nemiche per la Pelle: 599.000 spettatori con 8.6%

Su Rai 2 Colpevoli: 476.000 telespettatori con 4.4%

Su Rai 3 I Segreti del Colore: 127.000 spettatori con 2.3%.

Su Canale 5 TG5 Notte: 354.000 telespettatori con 6.7%.

Su Rete 4 2030 – Fuga per il Futuro: 244.000 spettatori con 4.2%

Su Italia 1 Intruders è scelto da 219.000 spettatori con 5%

