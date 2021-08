Ascolti Tv domenica 22 agosto 2021, Ricchi di fantasia 14.5%, Grand Hotel 11.5%

Ascolti Tv lunedì 23 agosto 2021. Il film di Rai 1 vince su Canale 5 che trasmetteva Imparare ad amarti. Bene la replica di Report su Rai 3. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 321.000 con 1.7%.

Bene la fascia di Rai 1

Bene le soap di Canale 5

Su Canale 5 Brave and The Beautiful: 1.760.000 con 16.6%. Love is in the Air: 1.655.000 con 17.9%