Ascolti Tv giovedì 2 settembre 2021, Italia-Bulgaria 36%, Aenne Burda 11.6%

Ascolti Tv lunedì 30 agosto 2021. Rai 1 vince con Una storia senza nome e supera il film di Canale 5. La prima puntata di Presa Diretta al 7.4%. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 393.000 con 1.9%

Bene le Paralimpiadi

Bene la replica di Una pallottola nel cuore con Gigi Proietti

Su Canale 5 Brave and The Beautiful: 1.950.000 con 17.9%. Love is in the air: 1.701.000 con 18.7%