Ascolti Tv lunedì 6 settembre 2021, Momenti di trascurabile felicità 13.5% Gloria 11%

Ascolti Tv venerdì 3 settembre 2021. Il film Al posto tuo con Luca Argentero ed Ambra Angiolini in onda su Rai 1 vince la serata. Supera Il Generale Dalla Chiesa riproposto da Canale 5 in occasione dell’anniversario della strage di via Carini. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 3 settembre 2021, il prime time

Su Rai 1 Al posto tuo ha registrato 2.400.000 telespettatori con 13.2%.

Su Rai 2 Quella famiglia è mia è seguito da 947.000 spettatori con 5.2%.

Su Rai 3 La Grande Storia 669.000 telespettatori con 4.6%.

Su Canale 5 Il generale Dalla Chiesa è visto da 1.558.000 persone con 11.1%.

Su Rete 4 Il terzo Indizio è seguito da 822.000 telespettatori con 5.7%.

Su Italia 1 Chicago P.D. ha registrato 1.134.000 spettatori con 6.9%.

Su La 7 Julie & Julia 445.000 persone con 2.7%.

Su Tv8 Gomorra 3 392.000 con 2.2%.

Su Real Time Bake Off Italia- Dolci in Forno 357.000 con 2%.

Ascolti Tv venerdì 3 settembre 2021, la fascia preserale Reazione a Catena vince ancora su Caduta Libera Su Rai 1 Reazione a Catena: 3.648.000 con 25.8%. Reazione a Catena- L’Intesa Vincente 2.289.000 con 21.1%. Su Rai 2 N.C.I.S. Unità Anticrimine è visto da 624.000 persone con 3.7%. Su Rai 3 Tg Regione 2.333.000 telespettatori con 15.3%. Su Canale 5 Caduta Libera- Inizia la Sfida: 1.126.000-10.9%. Caduta Libera: 1.877.000- 13.9%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 745.000 persone con 4.3%. Su Italia 1 C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 463.000 spettatori con 2.9%. Su La 7 The Good Wife: 90.000 con 0.9%- 111.000 con 0.8%. Su Tv8 Piatto Ricco 229.000 spettatori con 1.5%. Su NOVE Cucine da Incubo 111.000 con 0.8%. Ascolti Tv venerdì 3 settembre 2021, l’access prime time Nazionale femminile di pallavolo quasi al 10% Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.488.000 spettatori con 17.7%. Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 718.000 persone con 3.6%. Su Rai 3 Italia-Olanda Europei di pallavolo femminile 1.878.000 spettatori con 9.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.608.000 telespettatori con 13.2%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.098.000 con 5.7%-1.123.000 con 5.7%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è visto da 958.000 persone con 4.9% Su La 7 In Onda è seguito da 956.000 spettatori con 4.9%. Su Tv8 Guess My Age- Indovina l’Età 342.000 con 1.7%. Su NOVE Deal With It- Stai al Gioco 333.000 con 1.7%.

Ascolti Tv venerdì 3 settembre 2021, daytime mattutino

Dedicato al 13.5%

Su Rai 1 UnoMattina Estate: 787.000-16.5%. Dedicato: 674.000 con 13.5%

Su Rai 2 Paralimpiadi Tokyo Live 2020: 112.000 spettatori con 5.3%.

Su Rai 3 Agorà Estate: 344.000 con 6.7%. Elisir d’Estate: 258.000 con 5.2%.

Su Canale 5 Morning News:848.000-16.3%; 556.000-11.3%. Forum: 1.012.000 con 13.4%.

Su Rete 4 Distretto di Polizia 8: 104.000 con 2.1%. Il Segreto: 176.000 con 1.7%.

Su Italia 1 Bones: 139.000 con 2.7%; 194.000 con 2.9%. Sport Mediaset: 895.000 con 7%.

Su La 7 Coffee Break Estate: 90.000-1.8%. L’Aria che Tira Estate: 198.000 con 3.5%- 270.000 con 2.6%.

Su Tv8 4 Ristoranti:127.000- 1.6%. 4 Hotel: 219.000-1.8%.

Ascolti Tv venerdì 3 settembre 2021, day time pomeridiano

Geo Magazine al 7.3%

Su Rai 1 Il Pranzo è Servito: 1.221.000-10.2%. Estate in Diretta: 1.000.000- 11.4%; 1.454.000- 16.9%.

Su Rai 2 Italia-Bielorussia Europei di pallavolo maschile 542.000 telespettatori con 4.9%.

Su Rai 3 Tg Regione: 2.261.000 con 17.8%. Geo Magazine: 671.000 con 7.3%.

Su Canale 5 Beautiful: 2.445.000-18.9%. Una Vita: 2.348.000-19.5%. Brave and Beautiful 1.867.000 -17.7%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è seguito da 660.000 telespettatori con 5.7%.

Su Italia 1 I Simpson: 567.000-4.4%; 562.000-4.6%. I Griffin: 509.000-4.4%. American Dad! 391.000 -3.7%.

Su La 7 Eden- Un Pianeta da Salvare: 182.000-1.8%. Meraviglie senza Tempo: 130.000-1.6%.

Su Tv8 Seduzione di famiglia: 294.000-2.6%.

Ascolti Tv venerdì 3 settembre 2021, seconda serata

Tg5 Notte al 9.6%

Su Rai 1 Overland 22 ha registrato 843.000 spettatori con 7.3%.

Su Rai 2 Tutti i segreti della mia famiglia 465.000 spettatori con 4.3%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte è visto da 303.000 persone con 4.3%.

Su Canale 5 Tg5 Notte è seguito da 473.000 spettatori con 9.6%.

Su Rete 4 Le Viol – Cronaca di uno stupro 216.000 telespettatori con 5.1%.

Su Italia 1 Law & Order: Unità Speciale: 489.000 con 5.9%- 322.000 con 6.7%.

Su La 7 Il grande freddo 74.000 con 1.3%.

