Ascolti Tv giovedì 16 settembre 2021, Sorelle per sempre 24.4%, Star in the Star 11%

Ascolti Tv lunedì 13 settembre 2021. Il Commissario Montalbano vince in termini di telespettatori. Ma il Grande Fratello Vip 6 raggiunge il 20.7% di share con la prima puntata. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 13 settembre 2021, il prime time

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano – La Caccia al Tesoro: 3.669.000 spettatori con 18.29%.

Su Rai 2 John Wick 3 – Parabellum: 1.168.000 spettatori con 5.87%

Su Rai 3 PresaDiretta ha raggiunto 951.000 spettatori con 4.62%

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha raggiunto 2.860.000 spettatori con 20.7%

Su Rete 4 Quarta Repubblica: 761.000 spettatori con 4.93%

Su Italia 1 Killer Elite ha siglato 1.101.000 spettatori con 5.6%

Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare: 340.000 spettatori con 2.1%

Su Tv8 The Karate Kid – La leggenda continua: 390.000 spettatori con 2.19%.

Su NOVE Avamposti ha raccolto 195.000 spettatori con 1.5%

Ascolti Tv lunedì 13 settembre 2021, la fascia preserale Record per Reazione a catena Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.666.000 con 22.37%. Reazione a Catena: 4.450.000 con 27.77% Su Rai 2 Un Milione di Piccole Cose: 330.000 spettatori con 2.5% Su Rai 3 Blob sigla 956.000 spettatori con 4.96% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.321.000 con 12.03%. Caduta Libera: 2.294.000 con 15.4% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 904.000 persone con 4.65% Su Italia 1 CSI ha raggiunto 487.000 spettatori con 2.72% Su La 7 The Good Wife ha registrato 158.000 con 1.53% Su Tv8 Piatto Ricco: 321.000 spettatori con 1.8%. Ascolti Tv lunedì 13 settembre 2021, l’access prime time Paperissima sprint al 16.8%, Otto e mezzo al 7.22% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno, con Cristiano Malgioglio: 3.836.000 con 17.4% Su Rai 2 FBI ha ottenuto 1.080.000 spettatori con 4.82% Su Rai 3 Un Posto al Sole: 1.482.000 telespettatori con 6.74% Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 3.804.000 spettatori con 16.8%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.105.000 con 5.06% e 1.171.000 con 5.14% Su Italia 1 NCIS ha raggiunto 1.061.000 spettatori con 4.76% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.637.000 persone con 7.22% Su Tv8 Guess My Age: 389.000 spettatori con 1.7% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 413.000 spettatori con 1.9%.

Ascolti Tv lunedì 13, daytime mattutino

Per lo sciopero delle maestranze a viale Mazzini molti programmi non sono andati in onda

Su Rai 1 Il meglio di Uno Mattina: 919.000 con 18.59%. Il Meglio di Storie Vere: 925.000 con 18.04%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.599.000 con 15.22%

Su Rai 2 30 Caffè per Innamorarsi ha raggiunto 120.000 spettatori con 2.42%

Su Rai 3 Geo & Geo al posto di Agorà: 222.000 spettatori con 4.17%

Su Canale 5 Morning News: 901.000 con 18.29% e 682.000 con 14.53%

Su Rete 4 La Signora in Giallo ha ottenuto 588.000 con 4.41%

Su Italia 1 CSI:NY ottiene 81.000 spettatori con

Su La 7 L’Aria che Tira: 271.000 con 4.8% e 402.000 con 3.84%

Ascolti Tv lunedì 13, day time pomeridiano

Il Paradiso delle Signore esordio al 16.09%

Su Rai 1 Il meglio di Oggi è Un Altro Giorno: 1.378.000 con 11.2%. Il Paradiso delle Signore: 1.556.000 con 16.09%

Su Rai 2 Ore 14 ha siglato 636.000 con 4.92%. Detto Fatto: 415.000 con 4.2%.

Su Rai 3 Geo Magazine: 720.000 spettatori con 7.69%.

Su Canale 5 Uomini e Donne: 2.715.000 con 24.08% . Pomeriggio Cinque: 1.223.000 con 14.11% e 1.308.000 con 14.01%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 765.000 con 6.15%

Su Italia 1 Big Bang Theory: 367.000 con 3.46%

Su La 7 Tagadà interessa 250.000 spettatori con 2.3%

Su Tv8 Vite da Copertina: 129.000 spettatori con 1.5%.

Ascolti Tv lunedì 13, seconda serata

I Lunatici sotto 1%

Su Rai 1 Sette Storie è seguito da 880.000 spettatori con 8.07%

Su Rai 2 I Lunatici sigla 45.000 spettatori con 0.96%

Su Rai 3 Dante Confidential: 496.000 spettatori con 3.91%

Su Canale 5 GF Vip Night ha intrattenuto 1.037.000 con 27%

Su Rete 4 Gone è scelto da 163.000 spettatori con 3.79%.

Su Italia 1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone: 385.000 con 6.76%

