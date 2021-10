Ascolti Tv mercoledì 13 ottobre 2021, Luce dei tuoi occhi 15.6%, Tutta un’altra vita 13.8%

Condividi su







Ascolti Tv mercoledì 13 ottobre 2021. La fiction di Canale 5 Luce dei tuoi occhi vince la serata. Vince di poco sul film Tutta un’altra vita, in onda su Rai 1. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 13 ottobre 2021, il prime time

Su Rai 1 Tutta un’altra vita ha registrato 2.920.000 telespettatori con 13.8%. ha registrato 2.920.000 telespettatori con 13.8%.

Su Rai 2 L’Ispettore Coliandro 8 1.751.000 telespettatori con 8%.

Su Canale 5 Luce dei tuoi Occhi è visto da 3.050.000 persone con 15.6%.

Su Rete 4 Zona Bianca è seguito da 696.000 telespettatori con 4.3%.

Su Italia 1 Honolulu è visto da 850.000 persone con 4.5%.

Su La 7 Non è L’Arena è seguito da 902.000 spettatori con 5.5%.

Su Tv8 X Factor 617.000 spettatori con 3%.

Su NOVE Accordi & Disaccordi 356.000 con 1.6%.

Su Real Time Beauty Bus 277.000 con 1.1%.

Ascolti Tv mercoledì 13 ottobre 2021, la fascia preserale L’Eredità supera ancora Caduta Libera

Su Rai 1 L’Eredità- La Sfida dei 7 2.816.000- 19.5%. L’Eredità 4.344.000-23.2%. Su Rai 2 Un Milione di Piccole Cose 298.000-1.8%. N.C.I.S. New Orleans 759.000-3.6%. Su Rai 3 Tg Regione 2.942.000-14.8%. Blob 1.114.000-5.1%. Su Canale 5 Caduta Libera! Inizia la Sfida 2.189.000-15.8%. Caduta Libera! 3.469.000-19.3%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 819.000 persone con 3.8%. Su Italia 1 C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 624.000 telespettatori con 3%. Su La 7 Ghost Whisperer 105.000-0.8%; 145.000-0.9%. Su Tv8 Piatto Ricco 291.000 con 1.4%. Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 153.000 con 0.8%. Ascolti Tv mercoledì 13 ottobre 2021, l’access prime time Un posto al sole al 7.5% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.610.000 spettatori con 18.9%. Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 1.023.000 spettatori con 4.2%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.550.000 con 6.7%. Un Posto al Sole 1.826.000 con 7.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 4.223.000 persone con 17.3%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.322.000 con 5.6%- 1.192.000 con 4.9%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.252.000 telespettatori con 5.2%. Su La 7 Otto e Mezzo è seguito da 1.807.000 spettatori con 7.4%. Su Tv8 Guess My Age- Indovina l’Età 417.000 con 1.7%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 455.000 con 1.9%).

Ascolti Tv mercoledì 13 ottobre 2021, daytime mattutino

Forum al 18.5%

Su Rai 1 Storie Italiane 887.000-19.3%;815.000-14.9%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.618.000-16%.

Su Rai 2 Radio2 Social Club 181.000-3.6%. I Fatti Vostri 474.000-7.7%; 830.000-8.5%.

Su Rai 3 Agorà 412.000 con 7.8. Agorà Extra 302.000 con 6.6%. Elisir 409.000 con 7.5%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 948.000-18.7%;766.000-16.8% Forum 1.382.000 con 18.5%.

Su Rete 4 Hazzard 92.000 con 1.8%- 108.000 con 2.4%. Il Segreto 141.000-1.3%.

Su Italia 1 GF Vip daytime 630.000 con 5.2%. Sport Mediaset 754.000 con 5.6%.

Su La 7 L’Aria che Tira 256.000-4.6%; 383.000-3.7%.

Su Tv8 4 Ristoranti 75.000-1%.4 Hotel 202.000-1.6%.

Ascolti Tv mercoledì 13 ottobre 2021, day time pomeridiano

Oggi è un altro giorno al 13.6%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.618.000-13.6%. La Vita in Diretta 1.989.000 con 17.8%.

Su Rai 2 Ore 14 548.000-4.3%. Question Time 180.000-1.7%, Detto Fatto 303.000-3.1%.

Su Rai 3 Tg Regione 2.570.000-19.1%. Aspettando Geo 633.000-6.4%. Geo 1.134.000-10.1%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.620.000-23.5%. Amici 2.094.000-21%. Pomeriggio Cinque 1.689.000 con 14.6%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 787.000 persone con 6.4%.

Su Italia 1 Big Bang Theory 438.000-4.1%. Young Sheldon 359.000-3.5%. Mom 279.000-2.8%.

Su La 7 Tagadà 298.000-2.7%. Tagadoc 189.000-1.9%.

Su Tv8 Vite da Copertina 124.000 con 1.2%.

Su NOVE Storie Criminali 125.000 con 1%.

Ascolti Tv, seconda serata

Porta a Porta al 7.1%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 577.000 telespettatori con 7.1%.

Su Rai 2 Restart è seguito da 342.000 spettatori con 3.4%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte è visto da 654.000 persone con 9.8%.

Su Canale 5 X-Style 686.000 telespettatori con 8.2%.

Su Rete 4 Quando le donne si chiamavano madonne 119.000 con 3.4%.

Su Italia 1 Before Pintus 402.000-6.1%; 394.000-9%.

Su La 7 TgLa7 188.000 con 4%.

Condividi su