Ascolti Tv domenica 24 ottobre 2021, Cuori 18.5%, il meglio di Scherzi a parte 9.2%

Ascolti Tv domenica 24 ottobre 2021. La fiction di Rai 1 Cuori, in lieve calo rispetto alla scorsa settimana, vince nel prime time. Supera il meglio di Scherzi a parte, lo show condotto da Enrico Papi in onda su Canale 5. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 24 ottobre 2021, il prime time

Su Rai 1 Cuori ha registrato 3.849.000 spettatori con 18.5%.

Su Rai 2 NCIS Los Angeles 965.000 con 4%. NCIS New Orleans 921.000 con 4%.

Su Rai 3 Che Tempo che Fa 2.176.000-9.2%. Che tempo che Fa – Il Tavolo 1.418.000 con 7.3%.

Su Canale 5 La Notte di Scherzi a Parte 1.706.000 telespettatori con 9.2%.

Su Rete 4 Controcorrente Prima Serata è seguito da 683.000 spettatori con 3.7%.

Su Italia 1 The Legend of Tarzan è visto da 1.213.000 persone con 5.7%.

Su La 7 Atlantide 263.000 spettatori con 1.6%.

Su Tv8 MasterChef Italia 588.000 con 2.6%. Rocky II 270.000 con 1.4%.

Ascolti Tv domenica 24 ottobre 2021, la fascia preserale Novantesimo Minuto al 4.5% Su Rai 1 L’Eredità La Sfida dei 7 2.912.000 con 17%. L’Eredità 3.927.000 con 19.9%. 2.912.000 con 17%.3.927.000 con 19.9%. Su Rai 2 Novantesimo Minuto 774.000-4.5%. Squadra Speciale Cobra 11 591.000-2.8%. Su Rai 3 TGR è seguito da 2.739.000 spettatori con 13.4%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.301.000-13.9%. Caduta Libera 3.022.000-15.6%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 878.000 persone con 4%. Su Italia 1 CSI è seguito da 662.000 spettatori con 3.2%. Su La 7 Ghost Whisperer 243.000 spettatori con 1.4%. Su Tv8 Zona Rossa 441.000 con 2.9%. Ascolti Tv domenica 24 ottobre 2021, l’access prime time Soliti Ignoti – Il Ritorno supera Paperissima Sprint Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.729.000 telespettatori con 19.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint è visto da 2.830.000 persone con 11.9%. Su Rete 4 Controcorrente 957.000 con 4.2%- 751.000 con 3.1%. Su Italia 1 NCIS è seguito da 1.094.000 spettatori con 4.6%. Su La 7 In Onda 694.000 spettatori con 2.9%. Su Tv8 4 Ristoranti 591.000 con 2.5%. Su NOVE Little Big Italy 358.000 con 1.6%.

Ascolti Tv domenica 24 ottobre 2021, daytime mattutino

Melaverde quasi al 17%

Su Rai 1 Paesi che Vai 1.554.000-19.6%. A Sua Immagine 1.567.000-17.5%. Linea Verde 3.231.000-22.8%.

Su Rai 2 O anche No 116.000 con 1.5%. Citofonare Rai 2 331.000 con 3%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 286.000-4.9%. Mi Manda Raitre 284.000-3.7%. Le Parole per Dirlo 203.000 -2.4%.

Su Canale 5 Melaverde Editing 1.127.000 con 12.6%. Melaverde 2.031.000 con 16.9%.

Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali è seguito da 161.000 spettatori con 1.8%.

Su Italia 1 Hart of Dixie 255.000 con 2.9%. Sport Mediaset XXL 905.000 con 5.7%.

Su La 7 L’Ingrediente Perfetto 123.000 con 1.4%. Mica Pizza e Fichi 94.000 con 0.9%.

Ascolti Tv domenica 24 ottobre 2021, day time pomeridiano

Da Noi… A Ruota Libera al 13%

Su Rai 1 Domenica In 2.712.000-17.1%; 2.308.000-16.3%. Da Noi… A Ruota Libera 1.898.000-13%.

Su Rai 2 Mompracem 553.000 con 3.6%. Pallavolo Maschile 310.000 con 2.3%.

Su Rai 3 Mezz’Ora in Più 866.000-5.9%. Mezz’Ora in Più- Il Tempo che Verrà 737.000-5.4%.

Su Canale 5 Amici 2.964.000-19.9%. Verissimo 2.450.000-17.8%. Verissimo-Giri di Valzer 2.199.000-14.6%.

Su Rete 4 Aquile d’Attacco è visto da 277.000 persone con 1.9%.

Su Italia 1 Lucifer 268.000-1.7%; 308.000-2.2%. Walker 305.000-2.2%; 262.000-1.9%.

Su La 7 Non è L’Arena 229.000 spettatori con 1.6%.

Su Tv8 Moto3 574.000-3.6%.Moto2 539.000-3.7%. MotoGP 1.017.000- 7.4%.

Ascolti Tv domenica 24 ottobre 2021, seconda serata

La Domenica Sportiva al 10.5%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 499.000 telespettatori con 5.3%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva 1.315.000-10.5%. L’Altra DS 329.000-5.5%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo è seguito da 492.000 spettatori con 5.4%.

Su Canale 5 TG5 Notte è seguito da 559.000 spettatori con 8.9%

Su Rete 4 I Fratelli Sisters è visto da 93.000 persone con 2%.

Su Italia 1 Pressing 420.000 con 7.1%. Pressing Highlights 672.000 con 5.5%.

Su Tv8 GP di Formula 1 694.000 con 5.9%.

