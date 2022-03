Ascolti Tv giovedì 10 marzo 2022, Doc 26%, GF Vip 20.5%

Condividi su

Ascolti Tv giovedì 10 marzo 2022. La fiction Doc – Nelle tue Mani 2, seppur in lieve calo, vince ancora nel prime. Supera la semifinale del GF Vip 6. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 10 marzo 2022, il prime time

Su Rai 1 Doc – Nelle tue Mani 2 ha registrato 5.736.000 telespettatori con 20.5%

Su Rai 2 Il Vegetale 771.000 spettatori con 3.3%.

Su Rai 3 Il Caso Collini 583.000 spettatori con 2.6%.

Su Canale 5 GF Vip 6 3.169.000 spettatori con 20.5%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio 1.030.000 spettatori con 5.8%.

Su Italia 1 Animali Fantastici e dove trovarli 1.065.000 spettatori con 4.9%.

Su La 7 PiazzaPulita 1.096.000 spettatori con 6.4%.

Su Tv8 Atlanta- Bayer Leverkusen 1.072.000 telespettatori con 4.5%.

Su NOVE Attacco al potere 355.000 spettatori con 1.6%.

Ascolti Tv giovedì 10 marzo 2022, la fascia preserale Tempesta d’amore al 4% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.270.000-20.3%. 3.270.000-20.3%. L’Eredità 4.689.000-23.9%. Su Rai 2 Blue Bloods 647.000 con 2.5%. The Good Doctor 624.000 con 2.8%. Su Rai 3 Tg Regione 2.3973.000 con 11.6%. Blob 961.000 con 4.2%. Su Canale 5 Avanti il Primo 2.635.000- 16.9%. Avanti un Altro 3.890.000-20.4%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 918.000 persone con 4%. Su Italia 1 CSI Miami 581.000 spettatori con 2.7%. Su Tv8 4 Ristoranti 216.000 spettatori con 1%.

Su NOVE Little Big Italy 236.000 spettatori con 1.2%.

Ascolti Tv giovedì 10 marzo 2022, l’access prime time Tg2 Post al 4.4% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.058.000 spettatori con 20.4%. Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 1.104.000 spettatori con 4.4%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.290.000 con 5.4%.Un Posto al Sole 1.683.000 con 6.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 4.017.000 persone con 16.2%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.089.000 con 4.5%- 1.028.000 con 4.1%. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.438.000 spettatori con 5.9%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.772.000 spettatori con 7%. Su NOVE Don’t Forget The Lyrics – Stai sul Pezzo 319.000 con 1.3%.

Ascolti Tv giovedì 10 marzo 2022, daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno al 14.3%

Su Rai 1 Storie Italiane 904.000-17.1%, 885.000-14%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.599.000 con 14.3%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 504.000 con 7.1%- 913.000 con 8.5%.

Su Rai 3 Agorà 456.000 -7.6%. Agorà Extra 346.000-6.5%. Elisir 315.000 con 4.9%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.223.000 con 20.8%-1.138.000 con 21.4%. Forum 1.578.000- 18.8%.

Su Rete 4 Hazzard è visto da 146.000 persone con 2.7%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 795.000 telespettatori con 5.6%.

Su La 7 L’Aria che Tira 435.000 con 6.6%- 663.000 con 5.8%.

Ascolti Tv giovedì 10 marzo 2022, day time pomeridiano

Oggi è un altro Giorno sotto il 14%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.726.000-13.9%. La Vita in Diretta 1.688.000 con 16%. 1.726.000-13.9%.1.688.000 con 16%.

Su Rai 2 Ore 14 536.000 con 4.1%. Detto Fatto 297.000 con 2.6%.

Su Rai 3 Aspettando Geo 798.000 – 7.7%. Geo 1.295.000 con 10.2%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.812.000-23.8%. Amici 2.057.000-19.7%. Pomeriggio Cinque 1.663.000 con 15.2%- 2.074.000 con 16.5%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 668.000 persone con 5.2%.

Su Italia 1 Big Bang Theory 379.000-3.4%. The Goldbergs 235.000-2.3%.

Su La 7 Tagadà 439.000 con 3.9%. Tagadà Focus 424.000 con 4.1%.

Ascolti Tv giovedì 10 marzo 2022, seconda serata

Anni 20 Notte di Guerra al 2.2%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 1.015.000 telespettatori con 12.1%.

Su Rai 2 Anni 20 Notte di Guerra 289.000 con 2.2%.

Su Rai 3 Caro Marziano 231.000 spettatori con 1.6%.

Su Rete 4 Totò, Peppino e la Dolce Vita è visto da 169.000 persone con 3.5%.

Su Canale 5 Tg5 Notte 532.000 spettatori con 17.4%.

Su Italia 1 Chucky 250.000 spettatori con 2.7%.