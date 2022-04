Ascolti Tv venerdì 15 aprile 2022, Via Crucis 20.4%, Big Show 12.1%

Condividi su

Ascolti Tv venerdì 15 aprile 2022. Il rito della Via Crucis, con il ritorno di Papa Francesco al Colosseo dopo due anni a causa della pandemia, vince nel prime time. In calo Big Show con Enrico Papi. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 15 aprile 2022, il prime time

Su Rai 1 Via Crucis 4.307.000 con 20.4%. Speciale Porta a Porta 2.451.000 con 13%. 4.307.000 con 20.4%.2.451.000 con 13%.

Su Rai 2 Noah 772.000 telespettatori con 4.2%).

Su Rai 3 Luigi Proietti detto Gigi è visto da 1.030.000 persone con 5.1%.

Su Canale 5 Big Show 1.783.000 spettatori con 12.1%.

Su Rete 4 Quarto Grado 1.176.000 spettatori con 7.6%.

Su Italia 1 Rocky ha registrato 717.000 spettatori con 3.8%.

Su La 7 Propaganda Live 492.000 spettatori con 3.2%.

Su Tv8 4 Matrimoni 327.000 spettatori con 1.8%.

Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 578.000 con 2.9%.

Ascolti Tv venerdì 15 aprile 2022, la fascia preserale Blue Bloods al 3.5% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.350.000-19%. L’Eredità 3.600.000-23.1%. Su Rai 2 Blue Bloods 501.000 con 3.5%. The Good Doctor 551.000 spettatori con 3%. Su Rai 3 Tg Regione 1.876.000 con 11.2%. Blob 765.000 con 4.2%. Su Canale 5 Avanti il Primo 1.955.000 con 16.4%. Avanti un Altro 2.717.000 con 17.8%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto 754.000 persone con 4%. Su Italia 1 CSI Miami è visto da 452.000 persone con 2.6%. Su Tv8 MasterChef Italia 207.000 spettatori con 1.3%. Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 202.000 con 1.2%. Ascolti Tv venerdì 15 aprile 2022, l’access prime time Guess my Age quasi al 2% Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 832.000 spettatori con 4%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.170.000 con 5.9%. Un Posto al Sole 1.471.000 con 7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.153.000 spettatori con 15.1%. Su Rete 4 Stasera Italia 918.000-4.6%; 1.081.000-5.2%. Su Italia 1 NCIS è visto da 1.160.000 persone con 5.7%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.246.000 spettatori con 6%. Su Tv8 Guess my Age 382.000 con 1.9%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 270.000 con 1.3%.

Ascolti Tv venerdì 15 aprile 2022, daytime mattutino

Agorà al 5.9%



Su Rai 1 Storie Italiane 662.000-13%; 679.000 -11.4%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.596.000-15%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 564.000 con 8.9%. 835.000 con 8.6%.

Su Rai 3 Agorà 318.000 con 5.9%. Agorà Extra 253.000 con 5%. Elisir 217.000 con 3.7%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 926.000-17.5%; 917.000-18%. Forum 1.375.000 con 17.5%.

Su Rete 4 Hazzard è visto da 125.000 persone con 2.4%.

Su Italia 1 Chicago P.D. 253.000 spettatori con 3.5%.

Su La 7 L’Aria che Tira 258.000 con 4.2%; 431.000 con 4% .

Ascolti Tv venerdì 15 aprile 2022, day time pomeridiano

Uomini e Donne sotto il 22%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.575.000-14.2%. La Vita in Diretta 1.534.000 con 15.4%.

Su Rai 2 Ore 14 492.000 con 3.9%. Detto Fatto 345.000 con 3.5%.

Su Rai 3 Aspettando Geo 378.000 con 4.1%. Geo 706.000 con 7%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.426.000-21.7%. Amici 1.783.000 con 18.5%. Pomeriggio Cinque 1.295.000 -14.3%, 1.459.000-14.7%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 746.000 con 6%. Tg4 – Diario di Guerra 398.000 con 4%.

Su Italia 1 Modern Family 242.000 con 2.7%. Due uomini e mezzo 227.000 con 2.3%.

Su La 7 Tagadà 348.000 con 3.3%. Tagadà #Focus 313.000 con 3.5%.

Ascolti Tv venerdì 15 aprile 2022, seconda serata

Illuminate al 5%

Su Rai 1 Viaggio nella Chiesa di Francesco ha registrato 1.170.000 spettatori con 8.3%.

Su Rai 2 O Anche No 235.000 telespettatori con 2.3%.

Su Rai 3 Illuminate 710.000 telespettatori con 5%.

Su Canale 5 Tg5 Notte 408.000 spettatori con 9.4%.

Su Rete 4 Lincoln Rhyme è visto da 272.000 persone con 5.2%.

Su Italia 1 Never Back Down – Mai arrendersi 406.000 con 5.8%.