Ascolti Tv venerdì 29 aprile 2022, The Band 13.2%, L’Isola dei Famosi 17.1%

Condividi su

Ascolti Tv venerdì 29 aprile 2022. In netto calo lo show The Band, condotto da Carlo Conti su Rai 1. Quasi 2 milioni e mezzo di spettatori per L’Isola dei Famosi. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 29 aprile 2022, il prime time

Su Rai 1 The Band ha registrato 2.481.000 telespettatori con 13.2%. ha registrato 2.481.000 telespettatori con 13.2%.

Su Rai 2 NCIS 1.345.000 con 5.9%. NCIS Hawai’i 1.002.000 con 5%.

Su Rai 3 Germinal 644.000 spettatori con 3.1%.

Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2.463.000 telespettatori con 17.1%.

Su Rete 4 Quarto Grado 1.310.000 spettatori con 8.1%.

Su Italia 1 Rocky III ha registrato 1.010.000 spettatori con 4.8%.

Su La 7 Propaganda Live 816.000 spettatori con 5.2%.

Su Tv8 I delitti del BarLume – La Battaglia Navale 298.000 con 1.5%.

Su NOVE Fratelli di Crozza 1.199.000 spettatori con 5.6%.

Ascolti Tv venerdì 29 aprile 2022, la fascia preserale Blue Bloods al 3.4% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.669. 000-21.34%. L’Eredità 3.935.000-24.7%. Su Rai 2 Blue Bloods 506.000 con 3.4%. The Good Doctor 625.000 con 3.3%. Su Rai 3 Tg Regione 2.081.000 con 12.2%. Blob 769.000 con 4%. Su Canale 5 Avanti il Primo 2.084.000 con 17.4%. Avanti un Altro 3.160.000 con 20.4%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto 869.000 persone con 4.5%. Su Italia 1 CSI Miami è visto da 544.000 persone con 3%. Ascolti Tv venerdì 29 aprile 2022, l’access prime time Soliti Ignoti il Ritorno al 20.9%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.667. 000 spettatori con 20.9%.

Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 1.030.000 spettatori con 4.6%. Su Rai 3 Bangla-la serie 757.000 con 3.66%. Un Posto al Sole 1.601.000-7.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.515.000 spettatori con 15.7%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.012.000 con 4.7%- 995.000 con 4.4%. Su Italia 1 NCIS è visto da 1.283.000 persone con 5.9%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.581.000 spettatori con 7.2%.

Ascolti Tv venerdì 29 aprile 2022, daytime mattutino

Forum al 19.2%



Su Rai 1 Storie Italiane 801.000-18.5%; 853.000-15.9%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.760.000 con 17.2%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 606.000 con 10.06%- 971.000 con 10.07%.

Su Rai 3 Agorà 362.000 con 7.4%. Agorà Extra 202 .000 con 4.7%. Elisir 330.000 con 5%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 781.000- 17%; 959.000-17.7%. Forum 1.425.000 con 19.2%.

Su Rete 4 Hazzard è visto da 98.000 persone con 2.2%.

Su Italia 1 Chicago P.D. 276.000 spettatori con 4%.

Su La 7 L’Aria che Tira 292.000-5.2%; 433.000-4.1%.

Ascolti Tv venerdì 29 aprile 2022, day time pomeridiano

Uomini e Donne al 25.3%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.746.000-14.8%. La Vita in Diretta 1.701.000 con 17.2%.

Su Rai 2 Ore 14 666.000 con 5.3%. Detto Fatto 454.000 con 4.74%.

Su Rai 3 Aspettando Geo 394.000 – 4.4%. Geo 838.000 con 8.35%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.802.000-25.3%. Amici 1.974.000 con 21%. Pomeriggio Cinque 1.482.000 – 16.5%, 1.719.000-17.4%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 788.000 con 6.32%. TG4 – Diario di Guerra 362.000 con 3.68%.

Su Italia 1 I Griffin 420.000-3.9%. Magnum P.I.315.000-3.2%; 233.000-2.6%.

Su La 7 Tagadà 422.000 con 3.3%. Tagadà #Focus 353.000 con 3.46%.

Ascolti Tv venerdì 29 aprile 2022, seconda serata

Illuminate al 2%

Su Rai 1 Tv7 è visto da 539.000 persone con 6.1%.

Su Rai 2 Belve 467.000 telespettatori con 3.3%.

Su Rai 3 Illuminate 232.000 telespettatori con 2%.

Su Rete 4 Training Day è visto da 237.000 persone con 5%.

Su Italia 1 300: L’Alba di un Impero 503.000 con 5.11%.