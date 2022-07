Ascolti Tv sabato 16 luglio 2022, The Voice Senior 16.4%, Lo Show dei Record 12.4%

Condividi su

Ascolti Tv sabato 16 luglio 2022. Questa settimana vince nel prime time la replica di The Voice Senior che supera quella de Lo Show dei Record. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 16 luglio 2022, il prime time

Vince la replica di The Voice Senior

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato 1.790.000 spettatori con 16.4% Su Rai 2 La Follia viene dal Passato è visto da 870.000 persone con 7.1%. Per Rai 3 La Fabbrica del Mondo 466.000 spettatori con 3.9% Su Canale 5 Lo Show dei Record 1.184.000 persone con 12.4% Su Rete 4 Serafino 537.000 spettatori con 4.6% Per Italia 1 Superman & Lois 648.000 spettatori 6%. Su La 7 L’Uomo della pioggia 624.000 spettatori con 5.4%. Su Tv8 Grantchester 138.000 spettatori con 1.61%. Per NOVE Il mistero di Arce– Chi ha ucciso Serena? 244.000 con 2%.

La fascia preserale

Blob al 5%

Su Rai 1 Reazione a Catena- L’Intesa Vincente 2.067.000-23.1%. Reazione a Catena 2.939.000 con 27.7%. Su Rai 2 N.C.I.S. New Orleans 391.000-3.9%. N.C.I.S. Los Angeles 525.000-4.5%. Per Rai 3 TGR 1.498.000 con 13.4%. Blob 597.000 con 5%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 994.000-12%. Avanti un Altro! 1.395.000-13.6%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore 629.000 spettatori con 5.3%. Per Italia 1 CSI Miami 525.000 persone con 4.5%. Su La 7 Padre Brown è visto da 179.000 persone con 2.2%.

Ascolti Tv sabato 16 luglio 2022, l’access prime time

Sapiens al 4.1%

Su Rai 1 Techetechetè 2.383.000 telespettatori con 14.5%. Su Rai 2 Tg2 Post 658.000 spettatori con 5.3%. Per Rai 3 Sapiens – Un solo Pianeta 509.000 persone con 4.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 1.692.000 telespettatori con 13-7%. Su Rete 4 Controcorrente 755.000-6.2%; 821.000-6.6%. Per Italia 1 NCIS è visto da 845.000 persone con 6.2% Su La 7 In Onda ha registrato 813.000 spettatori con 6.6% Per NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 166.000 spettatori con 1.4%.

Daytime mattutino

Play Digital al 3.8%

Su Rai 1 Senato & Cultura 571.000-10.9%, Linea Verde Sentieri 1.061.000- 14%. Linea Verde Tour 1.755.000-16.5% Su Rai 2 Play Digital 207.000 con 3.8%. Felicità – La Stagione dell’Amore 365.000-4.4%. Per Rai 3 Anna 128.000 con 3%. Geo 121.000 con 2.7%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.150.000 spettatori con 16.7% Su Rete 4 La Feldmarescialla 113.000 spettatori con 2.5% Per Italia 1 Una Mamma per Amica 67.000-1.6%. Sport Mediaset 792.000-6.6%. Su La 7 Coffee Break sabato 222.000-5.3%.Like- Tutto ciò che Piace 178.000-1.6%.

Ascolti Tv sabato 16 luglio 2022, day time pomeridiano

Linea Blu al 13.3%

Su Rai 1 Linea Blu 1.397.00-13.3%. Passaggio a Nord Ovest 969.000-10.5%. Su Rai 2 Tour de France 1.127.000-12.1%;1.614.000-18.4% Per Rai 3 Report 612.000 spettatori con 6.1%. Su Canale 5 Una Vita 1.649.000 con 15.4%. Come Sorelle 1.261.000 con 13.7%. Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 736.000 con 7.1%. Tg4 – Diario di Guerra 417.000- 4.7%. Per Italia 1 I Simpson 474.000-4.1%. Dc’s Legends of Tomorrow 297.000-2.9%, 258.000-2.8%. Su La 7 Atlantide 246.000 spettatori con 2.9%

Ascolti Tv sabato 16 luglio 2022, seconda serata

Batwoman al 5.2%

Su Rai 1 Campeggio a 5 stelle ha registrato 363.000 telespettatori con 8.7%. Su Rai 2 Tg2 Dossier 193.000 spettatori con 2%. Per Rai 3 Tg3 345.000 spettatori con 3.6%. Su Canale 5 Tg5 Notte 271.000 telespettatori con 8.8%. Su Rete 4 7 Chili in 7 giorni è visto da 221.000 persone con 4.2%. Per Italia 1 Batwoman 247.000 spettatori con 5.2%