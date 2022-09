Ascolti Tv martedì 13 settembre 2022, Le Indagini di Lolita Lobosco 17.9%, Benvenuti al Nord 11.8%

Condividi su

Ascolti Tv martedì 13 settembre 2022. Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri vince nel prime time con oltre 2 milioni e 700 mila di telespettatori. Supera il film Benvenuti al Nord con Claudio Bisio. In netto calo Nudi per la vita. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 13 settembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco ha registrato 2.762.000 spettatori con 17.9% Su Rai 2 Nudi per la Vita 944.000 telespettatori con 5.3%. Per Rai 3 #Cartabianca è seguito da 766.000 spettatori con 5,1% Su Canale 5 Benvenuti al Nord ha registrato 1.787.000 telespettatori con 11.8% Su Rete 4 Fuori dal Coro 828.000 spettatori con 6.4% Per Italia 1 Lucy 1.115.000 spettatori con 6.3%. Su La 7 DiMartedì 1.129.000 con 7.1%. DiMartedì Più 393.000 – 6.8% Su Tv8 Pechino Express – La Rotta dei Sultani 334.000 spettatori con 2.1%

La fascia preserale

Caduta Libera al 18.6%

Su Rai 1 Reazione a Catena-Intesa Vincente 2.721.000-25.5%. Reazione a Catena 4.008.000 con 28.5%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 471.000 con 3.6%. Blue Bloods 736.000 con 4.4%. Per Rai 3 TG 3 2.112.000-13.9%. Blob 907.000-5.5%.

Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.516.000- 15.4%.Caduta Libera 2.277.000- 17% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 739.000 persone con 4.2%. Per Italia 1 N.C.I.S. è seguito da 608.000 persone con 3.8% Su La 7 Lingo- Parole in gioco 109.000 spettatori con 0.9% Su Tv8 Celebrity Chef 331.000 spettatori con 2.2%

Ascolti Tv martedì 13 settembre 2022, l’access prime time

Soliti Ignoti Il ritorno al 20.5%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – il Ritorno 3.969.000 spettatori con 20.5% Su Rai 2 TG2 Post 831.000 telespettatori con 4.3% Per Rai 3 Via dei Matti n°0 848.000-4.7%. Il Cavallo e la Torre 1.242.000 con 6.6%. Un Posto al Sole 1.446.000 con 7.4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.832.000 spettatori con 14.6%. Su Rete 4 Stasera Italia 895.00- 4.7%;965.000 -4.9% Per Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.067.000 spettatori con 5.7%. Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.525.000 spettatori con 7.8% Su Tv8 100% Italia 548.000 spettatori con 2.9% Per NOVE Don’t Forget the Lyrics! ha registrato 384.000 spettatori con 2%.

Daytime mattutino

Forum oltre il 22%

Su Rai 1 Storie Italiane 702.000-19%; 801.000-17.1%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.468.000 spettatori -16.2%. Su Rai 2 I Fatti Vostri 379.000-7.3%; 656.000-7.8%. Per Rai 3 Agorà 212.000-5.1%. Agorà Extra 134.000- 3.7%. Elisir 168.000 -3.7%. Su Canale 5 Mattino Cinque News 880.000-21.8% ;779.000- 21.2% . Forum 1.467.000- 22.1% Su Rete 4 Rizzoli & Isles ha registrato 77.000 spettatori con 2.1% Per Italia 1 Sport Mediaset 791.000 spettatori con 6.6%. Su La 7 L’Aria che Tira 249.000 con 5%- 409.000 con 4.4%

Ascolti Tv martedì 13settembre 2022, day time pomeridiano

Bene Rai 1

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.546.000-16.7%. La Vita in Diretta 1.829.000 con 22.2% Su Rai 2 Ore 14 434.000-4.3%. BellaMa’ 244.000-3%.Il Provinciale 213.000-2.8% . Speciale Tg2 – Verso Londra 324.000-3.6% Per Rai 3 Aspettando… Geo 439.000-5.6%. Geo 679.000-8.1%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.406.000-18.3%; 1.432.000-17.1% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 773.000 – 7.7%. Tg4 – Diario del Giorno 336.000- 4.2% Per Italia 1 I Griffin 410.000-4.8%. N.C.I.S. Los Angeles 314.000-3.9% Su La 7 Tagadà 257.000 con 3% e Tagadà#Focus 188.000 con 2.4%.

Ascolti Tv martedì 13 settembre 2022, seconda serata

Porta a Porta quasi al 12%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 587.000 spettatori con 11.7% Su Rai 2 Speciale Coppa Davis 225.000-1.7%. La quinta onda 155.000-2.2% Per Rai 3 Tg3 LineaNotte 275.000 persone con 5% Su Canale 5 Champions League Live 478.000 spettatori con 9% Su Rete 4 Pressed – Soldi pericolosi è visto da 157.000 persone con 5.3% . Per Italia 1 King Kong 341.000 telespettatori con 5.2%