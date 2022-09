Ascolti Tv giovedì 15 settembre 2022, Speciale Porta a Porta 7%, Ricomincio da me 13.5%

Condividi su

Ascolti Tv giovedì 15 settembre 2022. Il film Ricomincio da me con Jennifer Lopez vince nel prime time superando lo Speciale Porta a Porta con Bruno Vespa. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi aSposta nel cestinondati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 15 settembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Speciale Porta a Porta 1.100.000 spettatori con 7% Su Rai 2 Delitti in paradiso 1.443.000 spettatori con 8.1% Per Rai 3 La Casa delle stelle 467.000 persone con 3% Su Canale 5 Ricomincio da me 1.975.000 spettatori con 13.5%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio 1.025.000 persone con 8.5%. Per Italia 1 Maurizio Battista- Tutti contro tutti 816.000 spettatori con 5.7% Su La 7 Piazzapulita 713.000 persone con 6.2% Su Tv8 Basaksehir- Fiorentina 748.000 spettatori con 4.2% Per NOVE Sei mai stata sulla Luna? 373.000 spettatori con 2.4%

La fascia preserale

Blob al 4.6%

Su Rai 1 Reazione a Catena-Intesa Vincente 2.838.000-26.6%. Reazione a Catena 4.010.000 – 28.4% Su Rai 2 Hawaii Five-0 474.000 – 3.7%- Blue Bloods 815.000-4.8%. Per Rai 3 TGR 2.321.000 – 15.2%. Blob 787.000 – 4.6%. Via dei Matti n°0 732.000-4.1% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.541.000-15.7%. Caduta Libera 2.397.000-17.8% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 733.000 persone con 4.2%. Per Italia 1 N.C.I.S. è visto da 637.000 persone con 3.8% Su La 7 Lingo 129.000 spettatori con 1% Su Tv8 Celebrity Chef 344.000 telespettatori con 2.2%. Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 200.000 spettatori con 1.9%.

Ascolti Tv 15 settembre 2022, l’access prime time

Paperissima Sprint al 14.1%

Su Rai 1 Soliti Ignoti- il ritorno ha registrato 3.745.000 con 19.8% Su Rai 2 Tg2 Post 785.000 telespettatori con 4.1% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.269.000 -6.8%. Un Posto al Sole 1.470.000-7.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.666.000 spettatori con 14.1%. Su Rete 4 Stasera Italia 842.000-4.6%; 787.000-4.1% Per Italia 1 NCIS ha registrato 1.016.000 spettatori con 5.9%. Su La 7 Otto e Mezzo è visto da 1.372.000 persone con 7.2%. Per NOVE Don’t forget tge lyrics! 540.000 con 2.9%.

Daytime mattutino

Sport Mediaset al 7.4%

Su Rai 1 Storie Italiane 734.000-19.1%;854.000-17.8%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.533.000 con 16.2%. Su Rai 2 I Fatti Vostri 425.000 con 6%, 729.000 con 8% Per Rai 3 Agorà Estate 224.000-5.3%. Agorà Estate Extra 202.000-5.3%. Elisir – A Gentile Richiesta 240.000- 4.8% Su Canale 5 Mattino Cinque News 811.000 con 19.6%; 793.000 con 20.6%. Forum 1.446.000 telespettatori con 20.8% Su Rete 4 Rizzoli & Isles ha registrato 101.000 telespettatori con 2.6% Per Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 919.000 spettatori con 7.4%. Su La 7 L’Aria che Tira 265.000- 5.2% ; 398.000- 4.1%

Ascolti Tv 15 settembre 2022, day time pomeridiano

Geo Magazine oltre il 9%

Per Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.547.000- 16.4%. La Vita in Diretta 1.859.000 con 22.6% Su Rai 2 BellaMa’ 285.000-3.4%. Castle 199.000 spettatori con 2.6% Per Rai 3 Aspettando Geo 457.000-5.7%; Geo Magazine 755.000 -9.1% Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.639.000-20.2%; 1.616.000- 18.7% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 691.000 spettatori con 6.6% Per Italia 1 I Griffin 385.000-4.2%. N.C.I.S. Los Angeles 224.000 -2.7%. Su La 7 Tagadà 330.000-3.7% Tagadoc 236.000 con 3%

Ascolti Tv giovedì 15 settembre 2022, seconda serata

Mi chiamo Sam al 6.8%

Per Rai 1 Mi chiamo Sam ha registrato 342.000 spettatori con 6.8% Su Rai 2 Rai Parlamento Elezioni 304.000-2.9%; 258.000-2.5%, 245.000-2.7% Per Rai 3 Ossi di Seppia 233.000 persone con 2.7% Su Canale 5 Tg5 Notte 482.000 spettatori con 7.7%% Su Rete 4 Film d’amore e d’anarchia è visto da 112.000 persone con 4.3% Per Italia 1 Cattivi vicini 160.000 spettatori con 4.3%